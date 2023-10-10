IMF Türkiye’nin 2023 büyüme beklentisini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye’nin 2023 büyüme beklentisini "beklenenden güçlü seyreden iç talep" nedeniyle yukarı yönde revize etti. IMF’nin Türkiye için 2023 enflasyon tahmini yüzde 64 seviyesinde oldu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan "Dünya Ekonomik Görünümü, Ekim 2023" başlıklı raporda kurum, küresel büyüme tahminlerine yer verdi.

IMF küresel ekonomiyi "hala topallayarak ilerliyor" şeklinde tanımlayarak COVID-19 pandemisi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında küresel ekonomide toparlanmanın yavaş ve dengesiz seyretmekte olduğunu belirtti.

Çin ve Euro Bölgesi için büyüme beklentilerini aşağı çeken IMF, bu yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 3 seviyesinde sabit tuttu, ancak Temmuz ayında yayımladığı raporda yüzde 3 olan 2024 yılı için küresel büyüme beklentisini, yüzde 2,9'a indirdi.

IMF buna mukabil ABD ekonomisinin güçlü olduğunu vurguladı ve bu yılki büyüme tahminini yüzde 0,3 artırarak yüzde 2,1'e yükseltti.

Kurum, göstergelerin küresel ekonomide yumuşak bir inişe işaret ettiğini belirtti, ancak Çin emlak piyasası, dalgalı emtia fiyatları, jeopolitik parçalanmalar ve enflasyonda yüksek seyir gibi nedenleri risk unsurları olarak sıraladı.

Türkiye büyüme beklentisine yukarı yönlü revize

IMF raporunda "beklenenden güçlü seyreden iç talep" nedeniyle Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini yüzde 1 artırarak yüzde 4 seviyesine yükseltti. IMF'nin Türkiye ekonomisi için 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 3 olarak not edildi.

IMF'nin Türkiye için 2023 enflasyon tahmini yüzde 64 seviyesinde olurken 2024 yılı için enflasyon yüzde 54,3 olarak öngörüldü.

rtr, DW / SSB, BK

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