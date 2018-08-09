IMF: Türkiye'den herhangi bir işaret almadık

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'nin finansal destek için talepte bulunmayı düşündüğüne dair herhangi bir işaret almadığını açıkladı.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türk Lirası'nın Dolar ve Euro karşısında tarihinin en düşük seviyelerine indiği şu günlerde Türkiye'nin bu kurumdan herhangi bir finansal destek isteyip istemediğine dair soruya yanıt verdi.
IMF sözcüsü Randa Elnagar, Reuters haber ajansına e-posta aracılığıyla verdiği cevapta, "Türk makamlarından, finansal destek için talepte bulunmayı düşündüklerine dair herhangi bir işaret almadık" dedi.
Elnagar ayrıca IMF'nin, Türk Lirası'nın değerindeki hızlı düşüş konusunda yorum yapmayacağını belirtti. Elnagar, "IMF günlük döviz hareketleri konusunda yorum yapmaz" ifadesini kullandı.
Türkiye ekonomisindeki kötü gidişatı yorumlayan birçok yerli ve yabancı ekonomist, Türk hükümetinin kredi desteği için IMF'ye başvurmak zorunda kalabileceğini savunmuştu.
Türk Lirası Cuma günü içinde Dolar karşısında yüzde 18 değer kaybetmişti. Bu, Türkiye'de 2001 yılındaki finansal krizden bu yana bir gün içinde yaşanan en büyük değer kaybı olmuştu.
DW,rtr/CÖ,SÖ
© Deutsche Welle Türkçe
Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı sürüyor. TL, gelişmekte olan ülke paraları içerisinde en fazla değer kaybeden para birimi oldu. Beş soruda TL'deki düşüşün nedenleri: (08.08.2018)
AKP iktidarında geçen 16 yılın sonunda, Türkiye ekonomisine ilişkin kaygılar artıyor. DW Türkçe’ye konuşan uzmanlara göre 24 Haziran’da sandıkta kim kazanırsa kazansın, ufukta IMF ile yeniden masaya oturmak var. (19.06.2018)
"Yeni Ekonomi Modeli"ni açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın konuşması piyasayı tatmin etmedi. Albayrak’ın açıklamaları sırasında ABD Başkanı Trump’ın attığı tweet ile kurda bir kez daha rekor kırıldı. (10.08.2018)
Türk Lirası, Dolar ile Euro karşısında tarihinin en düşük değerlerini gördü. Bu durumu yorumlayan iktisatçılar, tepkilerini sosyal medyada paylaştı. (10.08.2018)
Türk Lirası'nın hızla değer kaybetmesine Alman basının haber ve yorumlarında geniş yer veriliyor. Bazı yorumlarda Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yardım istemek zorunda kalabileceği görüşü dile getiriliyor. (24.05.2018)
Trump'ın Türkiye'ye yönelik gümrük vergilerini arttırma talimatı Ankara'nın tepkisini topladı. Ticaret Bakanlığı, hamlenin DTÖ kurallarına aykırı olduğunu açıkladı. Dışişleri ise "Gerekli karşılık verilecektir" dedi. (10.08.2018)