 IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü | EKONOMİ | DW | 09.10.2018

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EKONOMİ

IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü

IMF, siyasi ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle küresel büyüme tahminlerini revize etti. Türk ekonomisi için 2019 büyüme tahminleri yüzde 4'ten yüzde 0,4'e düşürüldü.

Türkei Istanbul Containerschiff (Imago/OceanPhoto)

Uluslararası Para Fonu(IMF), dünya ekonomisinin büyüme hızıyla ilgili tahminlerini revize etti. Küresel ekonominin bu yıl ve önümüzdeki yıllarda yüzde 3,7 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor. IMF daha önce tahmini büyüme hızının iki baz puan daha yüksek olacağını duyurmuştu.

IMF'ye göre büyümeyi zorlayan faktörler arasında ticari anlaşmazlıklar kadar kalkınma halindeki ve sanayileşmekte olan ülkelerin kredi maliyetlerinin artması nedeniyle finansman sıkıntısına sürüklenmeleri ve petrol fiyatının artması da bulunuyor.

Türkiye'nin büyüme hızında ani düşüş

IMF raporunda Liranın değer kaybetmesi, kredi maliyetlerinin yükselmesi ve iç talebin nasıl bir seyir göstereceğinin kestirilememesi nedeniyle Türkiye ekonomisinin önümüzdeki yıl sadece yüzde 0,4 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor.

IMF'nin Nisan ayı tahmin raporunda 2019 yılı tahmini büyüme hızının yüzde 4 olacağı öngörülmüştü. IMF, Türkiye'nin jeopolitik risklere ve sermaye trafiğindeki ani değişikliklere son derece duyarlı olduğuna raporda dikkat çekti.

Ekonomi ve para kriziyle sarsılan Arjantin'de büyüme hızının ise bu yıl yüzde 2,6, 2019'da ise yüzde 1,6 olacağı tahmin ediliyor. IMF'nin tahminlerine göre, beş yıldır gerilemekte olan Venezuela'nın Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası bu yıl yüzde 18, 2019 yılında ise yüzde 5 oranında daralacak. Venezuela'nın fert başına düşen milli geliri beş yılda yüzde 35 oranında erimişti. Bu oranın 2023 yılına kadar yüzde 60'a çıkması mümkün görünüyor.

Sanayi ülkeleri de riskte

Para Fonu, Almanya'nın ekonomik gelişmesiyle ilgili tahminlerini de düşürdü. IMF'nin tahmin raporunda Alman ekonomisinin 2018 ve 2019 yıllarında yüzde 1,6 oranında büyüyeceği belirtiliyor. Nisan ayındaki küresel görünüm raporunda Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 2,2, 2019'da ise yüzde 1,7 oranında büyüyeceği tahminine yer verilmişti. IMF büyüme hızındaki duraksamaya ihracatta ve sanayi üretimindeki gerilemeyi gerekçe gösteriyor.

Ticari anlaşmazlıklar yüzünden baş gösteren küresel güvensizlik ve nitelikli işgücü arzındaki gerileme nedeniyle Almanya'nın önde gelen ekonomik araştırma enstitüleri de bu ve önümüzdeki yılların büyüme hızı tahminlerini düşürmüştü. Federal Hükümetin ekonomik tahmin raporu Perşembe günü açıklanacak.

"Finans rezervi oluşturun" çağrısı

IMF en çok gelişmiş sanayi ülkelerini da riskli bir dönemin beklediği görüşünde. Para Fonu'nun tahmin raporunda ticari anlaşmazlıklar ve siyasi belirsizlikler arttığı takdirde merkez bankalarının düşük faiz uygulamasına son verip sıkı para politikası uygulamak zorunda kalabileceği ve ABD'de enflasyonun tahminlerin üzerinde çıkmasının karşı önlemler alınmasını gerektirebileceği belirtiliyor.

ABD'de faiz artışının devam etmesinin finans piyasalarında çalkalanmalara ve genç sanayi ülkelerinden sermaye çekilmesine yol açabilecek kur oynamalarına yol açabileceğine de IMF raporunda yer veriliyor. Ekonomik istikrarın korunabilmesi için reformlara, ortak çözümlere ve himayecilikten sakınılmasına ihtiyaç olduğuna vurgu yapan IMF'ye göre birçok ülkenin mali şartların aniden kötüleşmesine karşı finans rezervi oluşturması gerekiyor.

DW, AFP/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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