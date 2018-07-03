IMF: Risklere rağmen Alman ekonomisi sağlıklı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Almanya’nın ekonomik istikrar sembolü olmakla birlikte, önemli riskleri de hesaba katmak zorunda olduğu görüşünde. Fon’un tahminlerine göre 2019 yılında Alman ekonomisi yüzde 2,1 oranında büyüyecek, işsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 3,5’a düşecek.

Almanya tahmin raporunda enflasyonun yüzde 1,7’lik oranla istikrar çizgisini koruyacağı, kamu borç stokunun Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranının da bu yıl yüzde 60’a, 2019’da ise yüzde 56,1’e gerileyeceği belirtiliyor. Böylelikle Almanya, Maastricht kriterleri arasında yer alan borç üst sınırının altına inerek bu kriterlere tekrar uymuş olacak.

IMF aynı zamanda ekonomik gelişmeleri olumsuz yönde etkileyebilecek faktörlere de dikkat çekiyor. Raporda, İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının, ABD tarafından tetiklenen ticaret savaşının ve Euro Bölgesi’ndeki mali yükümlülüklere getirilmesi planlanan düzenlemelerin yatırımcıların hevesini kırıp, ihracatın gerilemesine yol açabileceği dile getiriliyor.

Almanya'da talebi karşılayacak kadar yeni konut inşaatı yapılmıyor

Emlak fiyatları balonu

Uzmanlar büyük kent merkezlerindeki gayrimenkul balonunun sürekli şişmesinden endişeliler. Almanya’nın "dinamik kentlerindeki konut fiyatlarında kaydedilen hızlı artışın dikkatle takip edilmesi gerektiğine" yer verilen tahmin raporunda, "gayrimenkul piyasasında mali darboğazların meydana gelebileceğine" dikkat çekiliyor.

Münih, Hamburg ve Frankfurt gibi büyük şehirlerde taşınmaz fiyatları yıllardır artıyor. Düşük faizler talebi körüklerken, emlak arzı inşaatların yeterli düzeyde olmaması nedeniyle talebi karşılamaya yetmiyor. Merkez Bankası, Alman finans sisteminin gayrimenkul fiyatlarının yüzde 30 oranında gerilemesini göğüsleyebilecek durumda olduğu görüşünde. Merkez Bankasının tahmin raporunda işsizlik oranının yüzde 8’e fırlaması durumunda bile bankaların öz sermaye stokunun açığı kapatmaya yeteceği belirtiliyor. Almanya Merkez Bankası yoğun yerleşim yerlerindeki gayrimenkullerin yüzde 15 ila yüzde 30’unun gerçek değerinin üzerindeki fiyatla satıldığı görüşünde.

İhracat fazlası eleştiriliyor

IMF, Almanya hükümetine 2019’da milli gelirin yüzde 1,4’üne kadar çıkması beklenen bütçe fazlasının eğitim yatırımları ile çalışan kesim için harcanmasını öneriyor. Fon’un tavsiyeleri arasında özel yatırımların teşvik edilmesi ve devlet yardımlarıyla vasıflı işgücü yetiştirilmesi de bulunuyor. Raporda, yatırımların uzun vadede Almanya’nın ticaret fazlasının küçülmesine yarayacağına da yer veriliyor. Öncelikle ABD Başkanı Donald Trump tarafından eleştirilen Almanya’nın ihracat fazlası, AB'nin saptadığı sınırın da üzerinde seyrediyor. AB, GSYH’nin yüzde 6’sını aşan dış ticaret fazlasını istikrar açısından sakıncalı buluyor. Almanya 2016 yılında yüzde 8,5’lik ticaret fazlasıyla rekor kırmıştı. Üç yıldır yüzde 8’in altına düşmeyen ihracat fazlasının 2019 yılında da yüzde 8,1 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

DW,dpa/AG,DÇÜ,HS

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