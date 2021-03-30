 IMF küresel ekonomide tahmininin üzerinde büyüme bekliyor | EKONOMİ | DW | 30.03.2021

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EKONOMİ

IMF küresel ekonomide tahmininin üzerinde büyüme bekliyor

IMF Başkanı Georgieva, aşı destekli toparlanma beklentisiyle 2021 ve 2022 için yapılan büyüme tahminlerinin yukarı yönde revize edileceğinin sinyalini verdi.

IWF Direktorin Kristalina Georgieva

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, devam eden belirsizliklere rağmen 2021’de dünya ekonomisinde toparlanma ve büyüme beklentilerinin arttığını söyledi. IMF ile Dünya Bankası arasında her yıl düzenlenen Bahar Toplantıları öncesinde küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Georgieva, "Ocak ayında 2021 için küresel ekonomik büyüme tahminimizi yüzde 5,5 olarak açıklamıştık" hatırlatmasında bulundu.

IMF Başkanı, birçok gelişmiş ekonomide aşı destekli toparlanma beklentisiyle şu anda daha fazla ivme beklediklerini vurgulayarak, bu beklentinin gelecek haftaki Dünya Ekonomik Görünümü raporlarına yansıyacağını ve koşulların 2021 ve 2022 küresel ekonomik büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesine imkan sağladığını ifade etti.

ABD ve Çin toparlanmada başı çekiyor

Hızlı toparlanmada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin ekonomilerindeki büyümenin başlıca rolü olduğunu belirten Georgieva, Washington yönetiminin devreye soktuğu 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin etkisinin de bu bağlamda çok yüksek olduğunu dile getirdi. Georgieva, ABD ve Çin'in 2021 sonunda kriz öncesi büyüme performanslarına erişebileceğini de ifade etti.

IMF Başkanı, Avrupa ekonomisinin de sağlam bir toparlanma sürecinde olduğunu, ancak kıtadaki bu toparlanmanın ABD’den bir çeyrek sonra gerçekleşeceğini belirtti.

"En büyük tehlike belirsizlik"

Kristalina Georgieva dünya ekonomisinin karşı karşıya olduğu en büyük sorunun ise yüksek seviyedeki belirsizlik olduğunu vurgulayarak, bir çok konunun salgının gidişatına bağlı olduğunu kaydetti.

Koronavirüs salgınıyla yaşanan ekonomik durgunluktan kurtulmak için dünya genelinde hükümetlerin toplamda 16 trilyon dolar mali destek sağladığını ifade eden IMF Başkanı, "Bu olmasaydı dünya ekonomisinde geçen yılki yüzde 3,5 daralma en az üç kat daha fazla olurdu" diye konuştu.

 

AFP / GY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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