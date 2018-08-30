IMF Arjantin'in kredi miktarını artırıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Arjantin'e açtığı krediyi 7 milyar dolar arttırma garantisi verdi. New York'ta IMF Başkanı Christine Lagarde ile ortak basın toplantısına katılan Arjantin Ekonomi Bakanı Nicolas Dujovne ekonomi ve para krizine sürüklenen ülkesine açılan IMF kredilerinin 50 milyardan 57,1 milyar dolara çıkarılacağını açıkladı.

Dujovne IMF'in kredi dilimlerinin serbest bırakılmasını hızlandırma taahhüdünde de bulunduğunu açıkladı. Arjantin Ekonomi Bakanı Uluslararası Para Fonu'nun önümüzdeki yılın sonuna kadar ülkesine öngörülen miktardan 19 milyar dolar fazla kredi açacağını belirtti. Kredi sözleşmesinin IMF yönetim kurulu ve Arjantin parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.

Peso dalgalanmaya bırakılacak

Nicolas Dujovne IMF kredilerinin ülkesine "son ayların iniş çıkışlı yolundan ayrılmasına yardımcı olmasını" mümkün kılacağını söyledi. IMF Başkanı Christine Lagarde da Arjantin'in ekonomik sorunlarıyla mücadeleye başlamasını hedeflediklerini açıkladı. Lagarde, Arjantin hükümetinin Peso'yu dalgalanmaya bırakmayı ve sadece olağanüstü durumlarda döviz piyasasına müdahalede bulunmayı kabul ettiğini söyledi.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri Para Fonu'ndan yardım talebinde bulunmuştu. Arjantin hükümeti taahhüt edilen kredilerin zamanından önce serbest bırakılması karşılığında sert tasarruf politikası uygulamayı kabul etmişti. Hükümetin tasarruf önlemlerine başvurması halkın tepkisine yol açıyor.

Arjantin Merkez Bankası yıllık enflasyon oranını yüzde 27'de tutma planından vazgeçildiğini ve ağırlığın para emisyonunun daraltılmasına verileceğini duyurdu. Merkez Bankası Başkanı Guido Sandleris para arzının düşürülmesinin fiyatlar üzerindeki etkisinin ancak aylar sonra görülebileceğini sözlerine ekledi.

Arjantin Pesosu yıl başından bu yana Dolar karşısında yüzde 50 oranında değer kaybetti. Kur krizine öncelikle enflasyonun şahlanması yol açtı. Temmuz ayında yüzde 20'yi bulan hayat pahalılığı artışı hızının yıl sonuna kadar yüzde 30'u bulacağı tahmin ediliyor. Bütçesi yüksek açık veren Arjantin resesyonun eşiğine gelmiş bulunuyor.

DW,rtr,AFP/AG,DÇÜ

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