IMF: Arjantin görüşmelerinde ilerleme sağlandı

Arjantin para biriminin bu yıl yarıdan fazla değer kaybetmesi hükümetin enflasyonu kontrol altına alma çabalarını baltalarken ülkeyi ekonomik krizin eşiğine getirdi. Haziran ayında IMF ile yaptığı 3 yıllık stand-by anlaşmasının ilk 15 milyar dolarlık dilimini para birimini desteklemek için kullanan Arjantin, şimdi mevcut 50 milyar dolarlık stand-by kredisinin ödemesini hızlandırmaya çalışıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Arjantinli Maliye Bakanı Nicolas Dujovne ve Arjantin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gustavo Canonero ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde ilerleme sağladık ve Arjantinli yetkililerle IMF destekli programı güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Müzakerelerimiz teknik bir seviyede sürecek. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bizim ortak hedefimiz IMF İcra Kurulu'na sunulacak bir önerinin hızla tamamlanması" dedi.

Arjantinli bakan Dujovne standy anlaşmasının IMF İcra Kurulu'nda Eylül'ün ikinci yarısında oylanmasını hedeflediklerini söyledi ancak istedikleri miktar ile ilgili bilgi vermedi. Bir IMF yetkilisi ise IMF İcra Kurulu'nun Arjantin ile anlaşmayı ne zaman oylayacağının henüz netleşmediğini kaydetti.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri

Arjantin kemer sıkıyor

Haziran ayında Peso'nun önemli oranda değer kaybetmesinden sonra Arjantin, IMF ile 50 milyar dolarlık mali yardım anlaşması yapmıştı. Yardımın 15 milyar dolarlık ilk dilimi derhal serbest bırakılmış, kalan bölümünün ise üç yılda kullanılması kararlaştırılmıştı. Ancak Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri geçen hafta IMF'den, daha önce ülkesine yapılması kararlaştırılmış yardımın vaktinden önce ödenmesini istemişti.

IMF ile ödemenin hızlandırılması konusunda görüşmeler öncesinde Arjantin Devlet Başkanı Marci bütçe açıklarını kontrol altına almak için bakanlıkların sayısının yarı yarıya azaltılacağını ve yeni ihracat vergisi getirileceğini açıklamıştı.

Analistler IMF kredisinin gelmemesi durumunda Arjantin'in Kasım ayındaki borç ödemelerini yapamaması riski bulunduğunu söylüyor.

IMF'nin ihtiyaç duyan üyelerine finansal destek vermek amacıyla yaptığı anlaşmalar, stand-by anlaşması olarak adlandırılıyor.

AFP,rtr/SSB

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