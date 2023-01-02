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IMF Başkanı Kristalina Georgieva
IMF Başkanı Kristalina GeorgievaFotoğraf: Ahmed Yosri/REUTERS
EkonomiKüresel

IMF: 2023 daha zor bir yıl olacak

11 dakika önce

IMF Başkanı Georgieva, ABD, AB ve Çin'de eş zamanlı olarak görülen ekonomik yavaşlama nedeniyle 2023'ün daha zor bir yıl olacağını söyledi.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) 2023'ün ekonomik açıdan zor bir yıl olacağını öngörüyor. IMF Başkanı Kristalina Georgieva Amerikan CBS televizyonuna Pazar günü yaptığı açıklamada, yeni senenin, geçen yıldan daha zor olacağını söyledi. Georgieva, "Neden? Çünkü dünyanın üç büyük ekonomisi, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Çin eş zamanlı olarak yavaşlıyor" şeklinde konuştu. 2023 yılında AB ülkelerinin yarısının resesyona gireceği öngörüsünde bulunan Georgieva, dünya genelinde ise ülkelerin üçte birinin ekonomik durgunluk yaşayabileceğini dile getirdi.

Georgieva Aralık ayının başında yaptığı açıklamada, dünya ekonomisine ilişkin öngörülerin giderek karamsarlaştığını belirtmişti. IMF'ye göre 2023 yılında ekonomik büyümenin yüzde 2'nin altında kalma ihtimali güçleniyor.

Georgieva, Ukrayna savaşını ve bunun sonucunda enerji fiyatlarının artmasını bu tahminlere neden olarak gösterdi. IMF Başkanı, özellikle Çin'in ekonomisine ilişkin durumun kaygı yarattığına işaret ederek, "40 yıldan sonra ilk kez Çin'in 2022'deki büyüme oranının dünya ekonomisindeki büyüme oranının altında kalması muhtemel" dedi. Georgieva, ABD'den sonra dünyanın ikinci büyük ekonomisinde hızla artan Covid-19 vakalarının ülke, bölge ve dünya ekonomisi açısından olumsuz sonuçları olabileceğini de sözlerine ekledi.

IMF Başkanı Georgieva, ABD ekonomisinin kendini toparladığını ve resesyondan kaçabileceğini, istihdam piyasasının oldukça olduğu gözlemlediklerini belirtti.

IMF, dünya ekonomisi için tahminlerini Ocak ayında güncelleyecek. IMF, son olarak Ekim ayında yayınladığı ekonomik görünüm raporunda 2023 için tahminlerini revize ederek aşağıya çekmiş ve dünya ekonomisinin sadece yüzde 2,7 büyüyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

rtr/JD, BÖ

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