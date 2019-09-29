İmamoğlu’nun ilk 100 gününün bilançosu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesinden bu yana tam 100 gün geçti. DW Türkçe İmamoğlu’nun 100 gününü mercek altına aldı.
CHP’nin yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun Haziran ayında yenilenen İstanbul seçimlerini kazanarak göreve başlamasının üzerinden 100 gün geçti.
28 Haziran’da mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, 100 günlük eylem planı hakkında, "Yoğun bir mesai sürecine başlayacağız. Depremle ilgili kısa ve orta vadeli diye tanımlayacağımız eylemlerimizi göreceksiniz. Bir başka konu, mülteci konusu" diyerek öncelik vereceği konulara dikkat çekmişti.
"Kasım ayında deprem çalıştayı yapılacak"
DW Türkçe’ye konuşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, belediyenin önceliğinin olası bir depremi en az hasarla atlatmaya yönelik adımlar atmak olduğunu söyledi. "Kasım ayında büyük bir deprem çalıştayı yapacağız" diyen Ongun, söz konusu çalıştayda meydana gelebilecek senaryoların masaya yatırılacağını söyledi. Ayrıca, yarım kalan kentsel dönüşüm projelerini de bitirmeye yönelik hızlandırma gayreti göstereceklerini dile getirdi.
Ekrem İmamoğlu’nun depremle ilgili diğer faaliyetleri şöyle:
Kadınlara yönelik çalışmalar
Murat Ongun, diğer yandan, belediye çalışmaları kapsamında kadın ve çocukları önceleyen faaliyetlere önem verdiklerini de dile getirdi. Bu bağlamda kreş projesini hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Temeli atılan 11 kreş yılbaşına kadar bitirilecek” dedi. Bu çerçevede başlatılan "150 mahalleye 150 kreş" projesi sosyal medyada #Yuvamızİstanbul etiketiyle paylaşılmıştı.
İstanbul’daki kadınların çalışma hayatına katılmalarını oldukça önemsediklerini belirten Ongun, "Kreş bu açıdan önemli. İBB bünyesi açısından da İSPARK’ta istihdam edilen kadın yoktu, 40 kadın işe alındı. Ayrıca İBB’de pek çok daire başkanlığına kadınlar atandı, 25 yıl sonra ilk kez genel sekreter yardımcılığına bir kadın getirildi. İstihdam edilen kadın sayısı daha da artacak" diye konuştu.
İhtiyaç fazlası araçlar iade edildi
Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasında en çok üzerinde durduğu konulardan biri israftı.
Bu bağlamda ihtiyaç fazlası araçların iadesi kamuoyunun gündeme oturan icraatlerden biri oldu. İBB tarafından yapılan açıklamada, İBB, İBB’ye bağlı kuruluşlar İETT ve İSKİ ile 28 iştirak şirkete ait ihtiyaç fazlası bin 247 aracın iade edildiği kamuoyuna duyuruldu. Söz konusu iadeler sonucunda yılda yaklaşık 50 milyon lira tasarruf edileceği belirtildi.
Ayrıca İmamoğlu, yerel seçimlerden önce dile getirdiği vaatlerinden birini hayata geçirerek İBB'den yardım alan pek çok vakıfla ilgili protokolleri feshetti. İmamoğlu’nun verdiği bilgilere göre, aralarında Ensar, TÜGVA ve TÜRGEV gibi kuruluşların da bulunduğu dernek ve vakıflara İBB bütçesinden 357 milyon 453 bin 972 lira harcanıyordu.
24 saat ulaşım hizmeti, taşkın sorunu için tünel
Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı olduktan sonra geçen 100 gün içinde İstanbul’da hayata geçirdiği öne çıkan projelerden bazıları şöyle:
Esenler Otogarı’nın otopark kısmı İSPARK’a devredildi
Gerçek dışı iddialara yalanlama
İlk 100 güne basına yansıyan çeşitli spekülasyonlar damga vurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nın (İSMEK) kapatılacağı iddiası sosyal medya gündem oldu. İBB tarafından yapılan açıklamada, bu iddianın doğru olmadığı belirtilerek, "20 İSMEK binası depreme ve yangın riskine karşı güvenli olmaması sebebiyle yeni yerlerine taşınmaktadır" açıklaması yapıldı ve kursların devamlılığında aksaklık yaşanmayacağı ifade edildi.
Bir diğer iddia ise Hamidiye Suları’na aitti. Sulara yüzde 50 zam yapılacağı iddialarını yalanlayan İBB yönetimi, "En yüksek artış gelecek hafta uygulanmaya başlanacak yüzde 22 ile 9 TL olan damacana suyun 11 TL olmasıdır" açıklamasında bulundu. Öte yandan, bazı kurumların Hamidiye Suları’na yönelik boykot başlattığı iddiaları da basına yansıdı.
Burcu Karakaş/İstanbul
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