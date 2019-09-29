İmamoğlu’nun ilk 100 gününün bilançosu

CHP’nin yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun Haziran ayında yenilenen İstanbul seçimlerini kazanarak göreve başlamasının üzerinden 100 gün geçti.

28 Haziran’da mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, 100 günlük eylem planı hakkında, "Yoğun bir mesai sürecine başlayacağız. Depremle ilgili kısa ve orta vadeli diye tanımlayacağımız eylemlerimizi göreceksiniz. Bir başka konu, mülteci konusu" diyerek öncelik vereceği konulara dikkat çekmişti.

"Kasım ayında deprem çalıştayı yapılacak"

DW Türkçe’ye konuşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, belediyenin önceliğinin olası bir depremi en az hasarla atlatmaya yönelik adımlar atmak olduğunu söyledi. "Kasım ayında büyük bir deprem çalıştayı yapacağız" diyen Ongun, söz konusu çalıştayda meydana gelebilecek senaryoların masaya yatırılacağını söyledi. Ayrıca, yarım kalan kentsel dönüşüm projelerini de bitirmeye yönelik hızlandırma gayreti göstereceklerini dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu’nun depremle ilgili diğer faaliyetleri şöyle:

Topkapı’daki 17 bin 567 metrekarelik İETT Garajı alanının park ve afet toplanma alanı olarak düzenlenmesine karar verildi.

Afet halinde İstanbulluların temel ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan İBB Lojistik Destek Merkezi’nin bir benzerinin de Anadolu yakasına kurulması kararlaştırıldı.

Kadınlara yönelik çalışmalar

Murat Ongun, diğer yandan, belediye çalışmaları kapsamında kadın ve çocukları önceleyen faaliyetlere önem verdiklerini de dile getirdi. Bu bağlamda kreş projesini hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Temeli atılan 11 kreş yılbaşına kadar bitirilecek” dedi. Bu çerçevede başlatılan "150 mahalleye 150 kreş" projesi sosyal medyada #Yuvamızİstanbul etiketiyle paylaşılmıştı.

​​​​İmamoğlu'nun en önemli vaatlerinden biri de israfın önlenmesiydi

İstanbul’daki kadınların çalışma hayatına katılmalarını oldukça önemsediklerini belirten Ongun, "Kreş bu açıdan önemli. İBB bünyesi açısından da İSPARK’ta istihdam edilen kadın yoktu, 40 kadın işe alındı. Ayrıca İBB’de pek çok daire başkanlığına kadınlar atandı, 25 yıl sonra ilk kez genel sekreter yardımcılığına bir kadın getirildi. İstihdam edilen kadın sayısı daha da artacak" diye konuştu.

İhtiyaç fazlası araçlar iade edildi

Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasında en çok üzerinde durduğu konulardan biri israftı.

Bu bağlamda ihtiyaç fazlası araçların iadesi kamuoyunun gündeme oturan icraatlerden biri oldu. İBB tarafından yapılan açıklamada, İBB, İBB’ye bağlı kuruluşlar İETT ve İSKİ ile 28 iştirak şirkete ait ihtiyaç fazlası bin 247 aracın iade edildiği kamuoyuna duyuruldu. Söz konusu iadeler sonucunda yılda yaklaşık 50 milyon lira tasarruf edileceği belirtildi.

Ayrıca İmamoğlu, yerel seçimlerden önce dile getirdiği vaatlerinden birini hayata geçirerek İBB'den yardım alan pek çok vakıfla ilgili protokolleri feshetti. İmamoğlu’nun verdiği bilgilere göre, aralarında Ensar, TÜGVA ve TÜRGEV gibi kuruluşların da bulunduğu dernek ve vakıflara İBB bütçesinden 357 milyon 453 bin 972 lira harcanıyordu.

24 saat ulaşım hizmeti, taşkın sorunu için tünel

Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı olduktan sonra geçen 100 gün içinde İstanbul’da hayata geçirdiği öne çıkan projelerden bazıları şöyle:

24 saat ulaşım uygulaması ile İstanbul metrosu Cuma, Cumartesi ve resmi tatillerde 24 saat hizmet vermeye başladı. Cuma günü 06.00’dan Pazar günü 24.00’e kadar altı metro hattının yanı sıra 24 otobüs hattı ile 66 saat kesintisiz ulaşım sağlandı.

Adalar’daki ulaşım sorununu çözmeye yönelik İBB yöneticileri, uzmanlar ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle “Adalar Ulaşım Çalıştayı” düzenlendi.

Sel riski taşıyan ilçelerdeki taşkın sorununu çözmeye yönelik olarak Ayvalıdere Yağmur Suyu Tüneli için çalışmalar başladı. Projenin yaklaşık 18 ay sürmesi öngörülüyor.

İmamoğlu’nun seçim kampanyası boyunca en fazla dile getirdiği vaatlerden biri de yeşil alanların artırılmasıydı. Bu kapsamda Pendik’te yapılması planlanan “Yaşam Vadisi” için Hacet Deresi’nde incelemeler yapıldı.

İBB’nin ev sahipliğinde akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla “2019 Raylı Sistemler Çalıştayı” düzenlenerek raylı ulaşım için yol haritası hazırlandı.

Esenler Otogarı’nın otopark kısmı İSPARK’a devredildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Kurban Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile okulların açıldığı 9 Eylül günü toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verdi.

Metrobüste yaşanan yoğunluğun azaltılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

"Esenler Otogarı” olarak bilinen İstanbul Otogarı’nın otopark kısmı İSPARK'a devredildi. İBB’nin işleteceği otopark için yıkım ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

İSKİ, kentin sembollerinden biri olan “Bozdoğan Kemeri” için restorasyon çalışmasına girişti.

İBB iştiraki Kültür A.Ş., her Çarşamba başka bir caz sanatçısının konuk edildiği “Yolculuk Arası Bi’ Caz Molası” konserlerine başladı.

Video izle 03:05 Paylaş Mazbata kutlaması: İstanbul'da İmamoğlu dönemi başladı E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3LDSi Mazbata kutlaması: İstanbul'da İmamoğlu dönemi başladı

Gerçek dışı iddialara yalanlama

İlk 100 güne basına yansıyan çeşitli spekülasyonlar damga vurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nın (İSMEK) kapatılacağı iddiası sosyal medya gündem oldu. İBB tarafından yapılan açıklamada, bu iddianın doğru olmadığı belirtilerek, "20 İSMEK binası depreme ve yangın riskine karşı güvenli olmaması sebebiyle yeni yerlerine taşınmaktadır" açıklaması yapıldı ve kursların devamlılığında aksaklık yaşanmayacağı ifade edildi.

Bir diğer iddia ise Hamidiye Suları’na aitti. Sulara yüzde 50 zam yapılacağı iddialarını yalanlayan İBB yönetimi, "En yüksek artış gelecek hafta uygulanmaya başlanacak yüzde 22 ile 9 TL olan damacana suyun 11 TL olmasıdır" açıklamasında bulundu. Öte yandan, bazı kurumların Hamidiye Suları’na yönelik boykot başlattığı iddiaları da basına yansıdı.

Burcu Karakaş/İstanbul

© Deutsche Welle Türkçe