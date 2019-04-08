 İmamoğlu′ndan YSK′ya süreci ″sonuçlandırın″ çağrısı | TÜRKİYE | DW | 09.04.2019

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TÜRKİYE

İmamoğlu'ndan YSK'ya süreci "sonuçlandırın" çağrısı

CHP'li Ekrem İmamoğlu YSK'ya süreci bir an önce sonuçlandırma çağrısında bulunurken, MHP lideri Devlet Bahçeli ise yeni bir seçim düşünülebileceğini söyledi.

Türkei Ekrem Imamoglu CHP Bürgermeisterkandidat in Istanbul (DHA/I. Mase)

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP'li Ekrem İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu`nun (YSK) aldıkları kararları takip ettiklerini söyleyerek, beklentilerinin sürecin bir an önce sonuçlanması olduğunu belirtti.

Seçim süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu "Beklentimiz sürecin bir an önce sonuçlanması. Elbette biliyoruz ki bu seçimin teminatı YSK'dır. Süreçle ilgili en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Ancak her geçen zaman dilimi bizleri üzüyor” dedi ve ekledi: "Bir an önce sağlıklı adımların atılması gerekiyor. Bu noktada başka arayışlara girenleri görüyoruz. O arayışların anlamlı olmadığını, demokrasinin gereği olan bu seçimlerde kazanarak geliyorsanız kaybederek gitmenin de demokrasinin doğalı olduğun kabul etmeleri gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Herkes bir gün kazanır bir gün kaybeder.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise televizyonlarda canlı yayınlanan açıklamalarında İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesi talebine ilişkin, "Vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçim düşünülebilir" şeklinde konuştu.

DW,DHA/SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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