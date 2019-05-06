 İmamoğlu′ndan YSK kararına ilk tepki | TÜRKİYE | DW | 06.05.2019

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TÜRKİYE

İmamoğlu'ndan YSK kararına ilk tepki

31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, YSK'nın iptal kararının ardından, "Her şey çok güzel olacak. Hiç umudunuzu yitirmeyin" dedi.

Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu

31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararının ardından ilk açıklamasını yaptı.

Sultanbeyli'deki bir ailenin evindeki iftar yemeğine katılan İmamoğlu, burada yaptığı açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yayınladı.

YSK'nın resmi açıklamasını duyduktan sonra ayrıntılı bir açıklama yapacağını ifade eden CHP'li İmamoğlu, "Hiç endişeniz olmasın. Her şey çok güzel olacak benim vatandaşlarım, benim güzel insanlarım. Her şey çok güzel olacak. Hiç umudunuzu yitirmeyin. Hiç, asla. Birileri yanlış yapacak, eksik yapacak, hatalar yapacak, çok kötü işlere karışacak. Ama biz hep beraber umudu taşıyacağız" dedi.

İmamoğlu, İBB Başkanlığı seçimini kazandığının kesinleşmesinin ardından 17 Nisan'da mazbatasını alarak göreve başlamıştı.

YSK bugün, İstanbul'da 31 Mart'ta yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Anadolu Ajansı, yeni seçim tarihini 23 Haziran olarak duyurdu.

DW/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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