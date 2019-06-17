 İmamoğlu’ndan yargı tehdidine yanıt: Vız gelir tırıs gider | TÜRKİYE | DW | 21.06.2019

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TÜRKİYE

İmamoğlu’ndan yargı tehdidine yanıt: Vız gelir tırıs gider

İBB Başkan adayı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “önünü yargı kesebilir” açıklamasına yanıt verdi. İmamoğlu rakibi Yıldırım’a da “Özümüz neyse sözümüz de o olsa keşke” eleştirisi yaptı.

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Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, geçen Pazar akşamı rakibi Binali Yıldırım ile televizyonlardan canlı yayınlanan ekran tartışması sonrası kendisine yöneltilen suçlama ve tehditlere yanıt verdi.

31 Mart seçimleri sonrasında geri plana çekilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlere bir hafta kala yeniden meydanlara inmiş, İmamoğlu’yla ilgili art arda açıklamalar yapmıştı. İmamoğlu’nun Ordu Valisine hakaret ettiği yönündeki iddialarla ilgili olarak, konunun yargıya intikal edeceğini belirten Erdoğan, “Yargı kararı İmamoğlu’nun önünü kesebilir” demiş, başka bir konuşmasında Mısır’da yönetimi askeri darbeyle devralan Abdulfettah Sisi’ye atıfla “31 Mart’ta seçime en çok sevinenler arasında Yunanlılar vardı. Pazar günü inşallah bu işi tersine çevireceğiz. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

"Arkamızda millet var"

İmamoğlu Vali’ye hakaret iddiasıyla ilgili Erdoğan’ın tehdidi hakkında yöneltilen bir soruyu, “Daha ortada herhangi bir suç duyurusu, bir şey yok, şimdiden suçu tanımlayacaklar, görevden men’i tanımlayacaklar, seçime iki gün kala Ekrem İmamoğlu’nu tehdit edecekler. Sayın Yıldırım güzel demişti geçen hafta. O vazgeçer ama ben vazgeçmem. Vız gelir tırıs gider. Millet var arkamızda. Hem de milyonlarca millet var arkamızda” diye yanıtladı.

"O bir avuç insanın tansiyonunu düşüreceğim"

İmamoğlu, “Yerel seçimlere giderken yapılan manevralara, atılan taklalara benim aklım ermiyor. İcad olunmamış taklalar atılıyor. Yapılmak isteneni anlamış değilim… Biz İstanbul’da neler olduğunu çözeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesine gelir gelmez bulacağız, milletimizle paylaşacağız... 24 Haziran’dan sonra İBB’de ne olup bittiğini anlattığımda büyükşehir belediyesine ya da bu sisteme musallat olmuş o bir avuç insanın tansiyonunu düşüreceğim” dedi.

İmamoğlu, Cumhur İttifakı’nın adayı, rakibi Binali Yıldırım’ı da eleştirerek “Başta vız gelir tırıs gider diyen rakibimizin, sonrasında şu dönemde yaptığı manevralar, hatta asimetrik taklalar, hiç hayatında yapmadığı işleri yapmaları da beni şaşırtıyor. Yani keşke herkes ne olduysa öyle görünse. Özümüz neyse sözümüz o olsa keşke” ifadelerini kullandı.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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