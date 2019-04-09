İmamoğlu'ndan Yüksek Seçim Kurulu'na: Lütfen kararınızı verin

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP'li Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı. İstanbul'da artık göreve başlamayı istediğini söyleyen İmamoğlu, 12 gündür süren seçim tartışmasıyla uluslararası meselelerin ve önemli konuların ıskalandığı eleştirisinde bulundu. İmamoğlu, "Ekonomi can yakıyor. Ekonomik travmayı hep birlikte yaşıyoruz. Uluslararası meseleler canımızı sıkıyor. Rusya ve ABD ile ilişkiler gündem dışında tutuluyor. S-400 meselesi, işte bütün bunlar hep gündemin dışında kalıyor" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'na seslendi

Konuşmasında Yüksek Seçim Kurulu'na da seslenen İmamoğlu, başka bir alternatifi reddettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

„İstirham ediyorum, göreve başlamak istiyorum. Göreve başlamak için enerjik bir şekilde bekliyoruz. Çocuklarımızı, geleceğimizi, bilimi, aklı düşünelim. Boş işlerle uğraşmaktan bu millet yoruldu. El ele kol kola millete nasıl hizmet edilir nunu düşünelim. Gençlerimiz bizden bunu bekliyor. Geleceğe umutla bakabilmeyi istiyor. YSK'ye tekrar sesleniyorum. Lütfen seçimin meşruluğunu tartışmaya açmayın."

İmamoğlu: İBB çalışanları gönlünüzü rahat tutun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok büyük bir organizasyon olduğunu hatırlatan İmamoğlu, "İBB'deki bazı uygulamaları takip ediyor ve denetliyoruz. Söylüyorum, AKP'li hemşehrilerimi ahlakları ile kucaklayacağım. Bunun dışında kimse bizden başka hamle beklemesin…. Daha dün bazı çalışanlara sendika konusunda baskı yapıldığı konusunda duyumlar aldık. İBB çalışanları gönlünüzü rahat tutun, çalışan herkes bizim başımızın üzerinde. Kişiye partiye hizmet dönemi yok. 16 milyon İstanbulluya hizmet dönemi başlatacağız. Alın teri dökeceksiniz. Sizi bir takım yanlışlara sürükleyen talimatlara kulak asmayın. Kişilere kurumlara, partilere vs hizmet dönemini unutun silin zihninizden. Ben İBB Başkanı olduğum an itibariyle şu anda söylüyorum: Bana hizmet etmeyeceksiniz, İstanbul'a hizmet edeceksiniz" diye konuştu.

"AKP seçmeni rencide ediliyor"

İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili tartışmaların AKP'ye oy veren seçmenleri rencide ettiğini söyleyen İmamoğlu AKP'ye seslenerek şöyle konuştu:

"Bir seçimi böyle tartıştırmanın, insanları boğuşturmanın ve taraflı bir şekilde medya üzerinden kurulları baskı altında tutmanın anlamı yoktur. Yazık ediyorsunuz, AKP'li hemşerilerimizin kalbini kırıyorsunuz."

Maltepe'deki oyların sayımının 12 gündür devam ettiğini söyleyen İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'na seslenerek, "Bitirin artık bu işi" dedi.

"TC tarihinde bir ilk"

Büyükçekmece'de "sahte seçmen" iddiasıyla düzenlenen polis operasyonlarını da eleştiren İmamoğlu, "TC tarihinde Büyükçekmece'de yaşanan bir ilk. Suç şahsilik taşıyorsa buyrun yapın. Eğer orada ilçe nüfus müdürü suçlanacaksa buyrun yapın. Bir seçimi şaibe altında bırakırsanız, insanları rencide ederseniz. Türkiye'nin geleceğine şimdiden gölge düşürmüş olursunuz. Kimse makamı mülkü sanmasın. Size oy veren insanları rencide ediyorsunuz. Uluslararası toplum burada seçilen insanların meşruluğunu kabul etmez" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu

Kaftancıoğlu'ndan mazbata açıklaması

Halk Tv'de canlı yayına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Yüksek Seçim Kurulu'ndaki hakimlerin topluma karşı duyarlı karar vereceklerine inanmak istediğini söyleyerek, "İstanbul'da vatandaş İstanbul'da seçimi kazananın Ekrem İmamoğlu olduğunu biliyor. Yüksek Seçim Kurulu kendi hukuksal gerekçelerini ortaya koyarak yeniden seçim kararı vermeyecek. 2 gün sonra Maltepe'deki durum netlik kazanınca mazbata alınır. Bu benim öngörüm" dedi.

DW / HT, SSB

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