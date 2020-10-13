 İmamoğlu′ndan Kürtçe oyunun yasaklanmasına tepki | TÜRKİYE | DW | 14.10.2020

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TÜRKİYE

İmamoğlu'ndan Kürtçe oyunun yasaklanmasına tepki

İstanbul Büyükehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kürtçe bir tiyatro oyununun "kamu güvenliği" gerekçesiyle yasaklanmasına tepki gösterdi. Valilik oyunla ilgili soruşturma başlattı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrosunda dün akşam sahnelenecek "Bêrû" adlı Kürtçe oyunun, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından "kamu güvenliği" gerekçesiyle yasaklanması ile ilgili olarak bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yasak kararına tepki gösterdi.

İmamoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Kırmızı bülten ile aranan bir terör örgütü üyesinin televizyonda çıkıp açıklama yapması serbest. Hiçbir sorun yok. Ama Kürtçe oyun oynayan bir grubun, ki defalarca oynamış, Kürtçe bilen vatandaşlarımızın gidip izleyeceği bir oyunu oynatmak yasak, suç. Böyle bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu aynı oyunun daha önce oynandığını belirterek "Aynı oyun devlet tiyatroları tarafından oynanmış. 2014 yılında. Bu oyun Kürtçe olarak aynı grup tarafından en az 20-30 kez oynanmış. Böyle bir şey olamaz yani 3-4 yıldır oynuyorlar. Bakın ne diyorum, bu oyun Dario Fo'nun, -dünya edebiyatının önemli bir ismi İtalyan- bu oyunu, Devlet Tiyatroları tarafından oynanmış. Türkçe oynanmış. Şimdi Kürtçe oynanacak. Ne farkı var?“ şeklinde konuştu.

İstanbul Valiliği oyunun yasaklanması ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Valilik açıklamasında oyunun Kürtçe olduğu için yasaklanmadığı belirtilerek oyunla ilgili, "Tüm kurgusu PKK terör örgütünün ülkemize karşı yürüttüğü terör propagandasına dönüştürülmek suretiyle oluşturulduğu yönünde güvenlik güçlerimizin tespiti söz konusudur. Bir tiyatro oyununun PKK terör örgütünün propagandasına dönüştürülmesi asla kabul edilemez. Konuyla ilgili olarak soruşturmalar başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

İBB Şehir Tiyatrolarının korona döneminde tiyatrolara destek projesi kapsamında Gaziosmanpaşa sahnesinde oynanması planlanan Bêrû (Yüzsüz) oyunu, Nobel Edebiyat ödüllü İtalyan oyun yazarı ve tiyatrocu Dario Fo'nun Türkçe'ye "Klaksonlar, Borazanlar ve Bırtlar" adıyla çevrilen eserinin Kürtçe uyarlamasıydı.

Bêrû, Şehir Tiyatroları’nın 106 yıllık tarihinde sahnelenen ilk Kürtçe oyun olacaktı. Oyunun yasaklanması dün büyük tepki çekmişti.

DW, DHA/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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