İmamoğlu'ndan hükümete "sokağa çıkma kısıtlaması" için çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’da acilen kısıtlı ve kontrollü bir sokağa çıkma uygulamasına gidilmesi" için hükümete çağrıda bulundu.

Twitter hesabından bu konuda bir video mesajı yayınlayan İmamoğlu, "İstanbul’da hâlâ 1 milyon kişi toplu taşıma kullanıyor. Oysa salgının en kritik sürecinden geçiyoruz. Hükümetten talebimiz, Türkiye çapında olamıyorsa en azından İstanbul’da kısıtlı ve kontrollü bir sokağa çıkma uygulamasına acilen gidilmeli. Toplum sağlığı her şeyden önemlidir" ifadesini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu ayrıca, "Milyonlarca yurttaşımız evde ve gelecek kaygısında. Bu süreçte sadece 50 bin aile İBB’ye sosyal yardım talebinde bulundu. Geçim kaygısı yaşayan milyonlara destek olmak yerine bugün Kanal İstanbul ihalesi yapanları kamuoyu vicdanına havale ediyorum" diyerek eleştirisini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da siyasi parti liderlerine koronavirüs salgınıyla ilgili birer mektup gönderdi. CHP lideri, mektupta, "Bilineceği üzere bu salgın, gerekli önlemlerin alınmaması hâlinde ekonomik ve sosyal hayatımız üzerinde yıkıcı etkiler yaratma potansiyeli taşımaktadır" uyarısında bulundu.

Belediye toplantıları ertelendi

Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 59 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'de hükümet salgın nedeniyle yeni önlemler almaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı bugün 81 ilin valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile İçişleri Bakanlığı, valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ve il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesini istedi.

Genelgeye göre, "zorunlu hâllerde", olağanüstü toplantıya gerekli sağlık tedbirlerinin alınması şartıyla izin verilebilecek.

Semt pazarlarına yasak yok

Türkiye'deki semt pazarlarıyla ilgili de bir açıklama yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pazarlardaki tedbirlerin artırılacağını söyledi.

Semt pazarı

Soylu, "Semt pazarlarını yasaklamayacağız ama tedbirleri artıracağız, giriş çıkışları kontrol altına almaya çalışacağız" dedi.

10 milyon TL'lik "haksız fiyat artışı" cezası

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle koruyucu maske başta olmak üzere dezenfektan, kolonya ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş miktarlarda artış yapıldığına ilişkin kendilerine gelen başvurular üzerine, Bakanlığın 81 il müdürlüğüne denetim talimatı verdiğini ve hızlı bir şekilde gerekli adımların atıldığını bildirdi.

Pekcan, "Reklam Kurulunun bu ay yaptığı iki toplantıda, haksız fiyat artışı nedeniyle 198 firmaya toplam 10 milyon 90 bin 60 lira para cezası uygulandı" açıklamasında bulundu.

Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yok

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye'deki üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmamasına karar verildi.

İstanbul Üniversitesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik" açıklamasında bulundu.

Saraç, "Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak. Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda eğitime koronavirüs nedeniyle 30 Nisan'a kadar ara verilmişti.

DW/CÖ,HS

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