 İmamoğlu′ndan Erdoğan′a: Hadlerini bilecek olan siyasilerdir | TÜRKİYE | DW | 07.05.2019

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TÜRKİYE

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Hadlerini bilecek olan siyasilerdir

Kazandığı İBB Başkanlığı seçimi iptal edilen Ekrem İmamoğlu, TÜSİAD'a "Herkes haddini bilecek" diyerek tepki gösteren Erdoğan'ın bu açıklamasını eleştirdi. İmamoğlu, "Hadlerini bilecek olan siyasilerdir" dedi.

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Kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi iptal edilen Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararını eleştiren Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (TÜSİAD) "Herkes haddini bilecek" diyerek tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamasına yanıt verdi.

Fox Ana haber programına katılan İmamoğlu, gazeteci Fatih Portakal'ın, Erdoğan'ın TÜSİAD'la ilgili açıklamasını hatırlatması üzerine, "Kim hadlerini bilecek? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hadlerini bilecek olan siyasilerdir. Benim ben. Vatandaş beni seçti. Sayın Cumhurbaşkanı'nı seçti. Milletvekillerini seçti. Bakanları seçti vesaire. Görevini yapamıyorsa, haddini bilecek olan siyasidir" dedi.

CHP'li politikacı, "Benim dedem derdi ki, 'Makamın büyüdükçe boynun bükülsün'. Bu kadar güzel bir söz yok. Yani siz kibir, insanlara hükmetme, bağırma, çağırma... Ben işimi kötü yaptığım gün haddimi bilmeliyim. O kadar net" ifadesini kullandı. İmamoğlu, "Sanatçı, iş insanı... Kimseyi ayırmıyorum. Konuşacaklar. Bakın ülkenin ekonomisi çok kötüye gidiyor" diye ekledi.

"Sanatçıların benden bir çıkarı yok"

Kendisine destek veren sanatçıların isimlerini sosyal medyada paylaşarak hedef gösterenlere de "Yazıklar olsun" diyerek tepki gösteren İmamoğlu, "Tebrik ediyorum sanatçıları. O sanatçıların hiçbirisinin benden bir çıkarı yok. Niye olsun ki? Ben şu anda neticede onların tarifiyle görevden alınmış bir belediye başkanıyım. Ben seçilmiş belediye başkanı olarak gezeceğim sokaklarda. Niye biliyor musunuz? Farkı seyretsin görsünler. Seçilmiş belediye başkanı coşkuyla karşılanır. Ben coşkuyla karşılanacağım. Diğerleri nasıl karşılanır, onu bilmem. Dolayısıyla benden ne çıkarları olabilir ki?" dedi.

TÜSİAD, YSK'nın İBB Başkanlığı seçimini yenileme kararı üzerine Twitter'dan yayımladığı açıklamada, "31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanmadan evvel vurgulamış olduğumuz gibi, kapsamlı bir ekonomik ve demokratik reform gündemine odaklanmamız gereken bu dönemde, seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD'ın bu açıklamasını partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, "Bazı iş adamı grupları, dün açıklanan bu karardan sonra baktık ki garip garip açıklamalar yapıyorlar. Güzel... Bundan sonra da tabii ki bizden bu tavırlarınızla, ülkemizin geleceğine yönelik bir normalleşmeyi konuştuğumuz dönemde, sizler burada seçim hukukunun işletildiği bir yerde böyle bir açıklamayı yaparsanız, işte bunlar normalleşmeyi getirmez. Bunlar anormalleşmeyi getirir. Yanlış yapıyorsunuz. Önce herkes haddini bilecek" diyerek eleştirmişti.

DW/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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