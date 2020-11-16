 İmamoğlu′na Kanal İstanbul soruşturması | TÜRKİYE | DW | 16.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul projesi afişleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı afişlerin kamu kaynağı kullanılarak hazırlanması nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Türkei Istanbul Bürgermeisterwahl Ekrem Imamoglu (picture-alliance/dpa/L. Say)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul projesi afişleri sebebiyle soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Ekrem İmamoğlu'na "bölücülük" suçlaması yöneltilmediği kaydedildi. Açıklamada, "Onaya tabi konular incelendiğinde; Belediyelerin, Anayasa’da ifadesini bulan "İdarenin Bütünlüğü İlkesi" çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu çerçevede idari vesayet denetimine tabi oldukları, Belediye Kanunu gereğince Belediye başkanının görevleri arasında bulunan "Beldenin ve Belediyenin Hak ve Menfaatlerini Koruma" görevinin belediyeye verilen görevlerle sınırlı olduğu, "Ya Kanal Ya İstanbul" şeklinde bir afişle uluslararası hukuk boyutu bulunan, siyasi alana taalluk eden ve "Devletin Egemenlik Yetkisi"ne ilişkin bulunan bir konuya kamu kaynağı kullanılarak karşı çıkmanın idarenin bütünlüğü ilkesine ve hukuka aykırı olduğu belirtilerek sorumlular hakkında araştırma, gerek görülmesi halinde ön inceleme yapılması hususlarının yer aldığı görülmektedir. Onayın hiçbir yerinde Kanal İstanbul Projesi'ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmamış, kurumsal olarak ve kamu kaynağı kullanılarak bu afişlerin bastırılmış olması araştırma/ön incelemeye dahil edilmiştir. İddia edildiği gibi onayın hiçbir yerinde bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı. 

İmamoğlu soruşturmaya ilişkin konuşmak istemezken İçişleri Bakanlığı'nın "kamu kaynaklarını kullanarak devlet projesine karşı afişler hazırlaması" şeklindeki ifadelerine ilişkin olarak "Kamu kaynağı kullanıp kentsel dönüşüm yapıyoruz. Yapılan iyi şeyleri alkışlarız biz" dedi.

Akşener canlı yayında söyledi 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İYİ PArti Genel Başkanı FOX TV'de katıldığı bir yayında Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Hakkında Kanal İstanbul konusundaki bilgilendirme afişlerinden ötürü soruşturma başlatıldığı yönündeki açıklamalarını doğruladı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Ongun, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in bugün FOX TV’de yaptığı, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında açılan Kanal İstanbul soruşturması açıklaması doğrudur. T.C. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında "Ya Kanal Ya İstanbul" "Kanal İstanbul’a Kimin İhtiyacı Var afişleri ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı tebliğ edilmiştir" dedi. Ongun, tweet zincirini "Bu inceleme kapsamında afişlerin Anayasa'nın 104., 123. ve 127. maddelerinde belirtilen "İdarenin bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı" iddialarıyla yazılı ifadesinin 7 gün içinde verilmesi istenilmiştir" sözleriyle sürdürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bu sabah FOX TV’de Çalar Saat programında İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını söylemiş ve soruşturmanın nedeninin Kanal İstanbul’a karşı çıkması olduğunu ifade etmişti.

"Devlet projesine karşı çıkmak ve bölücülükle suçlanıyor" diyen, "Sn. İmamoğlu soruşturma açıldığına dair evrakları bana gönderdi" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin doğada ve ekonomide büyük zararlara yol açacağını savunuyor. Kanal İstanbul projesine itirazları içeren ve İstanbul'da üst geçit ve köprülere asılan "Ya Kanal ya İstanbul" afişlerinin Ağustos ayında Valilik emriyle polis tarafından söküldüğü Türk basınına yansımıştı. Sosyal medya kullanıcıları afişlerin sökülmesine tepki göstermiş ve "Ya Kanal ya İstanbul" kampanyası başlatmıştı.

İBB yetkilileri konuyla ilgili açıklamalarında, "İlgili mevzuat gereği sadece yargı kararı ile gerçekleştirilmesi gereken işlem, hukuki bir süreç başlatmaya gerek duyulmadan yapıldı" demişti.

Video izle 04:18

İmamoğlu: "Kanal İstanbul, İstanbul'un gündeminden defolmalı"

DW/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İBB Kanal İstanbul raporunu yargıya taşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kanal İstanbul projesine ilişkin ÇED raporunun iptali için dava açtı. Dava dilekçesinde raporun Anayasa'ya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtiliyor.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Kanal İstanbul: Yatırımcıda rant sevinci, köylerde endişe  

Benzer içerik

İmamoğlu: Kanal İstanbul hayata geçerse kaosu 50 ile, 100 ile, 500 ile çarpın 16.11.2020

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, DW Türkçe'ye verdiği röportajda İstanbul'da olası bir depremin risklerini ve Kanal İstanbul'un hayata geçirilmesinin yaratabileceği tehlikeleri anlattı.

Türkei | DW-Interview mit Ekrem İmamoğlu, dem Oberbürgermeister von İstanbul

"İstanbul'da 50 bin yapı ölümcül yıkıma maruz kalacak" 16.11.2020

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’u bekleyen depremle ilgili sorunları ve deprem tehdidini azaltmaya yönelik yaptıkları çalışmaları DW Türkçe’ye anlattı.

Türkei Bürgermeister von Istambul Ekrem Imamoglu

İmamoğlu: Sağlık durumum iyi, tedavi sürecim başladı 24.10.2020

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. İmamoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Sağlık durumum iyi, tedavi sürecim başladı" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Zypern I Staatsbesuch von Präsident Recep Tayyip Erdoğan (Turkish Presidency/AFP)

Erdoğan: Kıbrıs'ta iki devletli çözüm müzakere edilmeli

Kuzey Kıbrıs'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs'ta iki devletli çözümün müzakare" edilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan ziyareti kapsamında 46 yıl sonra kısmi olarak açılan Maraş'a da gidecek.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  