İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul projesi afişleri sebebiyle soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Ekrem İmamoğlu'na "bölücülük" suçlaması yöneltilmediği kaydedildi. Açıklamada, "Onaya tabi konular incelendiğinde; Belediyelerin, Anayasa’da ifadesini bulan "İdarenin Bütünlüğü İlkesi" çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu çerçevede idari vesayet denetimine tabi oldukları, Belediye Kanunu gereğince Belediye başkanının görevleri arasında bulunan "Beldenin ve Belediyenin Hak ve Menfaatlerini Koruma" görevinin belediyeye verilen görevlerle sınırlı olduğu, "Ya Kanal Ya İstanbul" şeklinde bir afişle uluslararası hukuk boyutu bulunan, siyasi alana taalluk eden ve "Devletin Egemenlik Yetkisi"ne ilişkin bulunan bir konuya kamu kaynağı kullanılarak karşı çıkmanın idarenin bütünlüğü ilkesine ve hukuka aykırı olduğu belirtilerek sorumlular hakkında araştırma, gerek görülmesi halinde ön inceleme yapılması hususlarının yer aldığı görülmektedir. Onayın hiçbir yerinde Kanal İstanbul Projesi'ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmamış, kurumsal olarak ve kamu kaynağı kullanılarak bu afişlerin bastırılmış olması araştırma/ön incelemeye dahil edilmiştir. İddia edildiği gibi onayın hiçbir yerinde bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

İmamoğlu soruşturmaya ilişkin konuşmak istemezken İçişleri Bakanlığı'nın "kamu kaynaklarını kullanarak devlet projesine karşı afişler hazırlaması" şeklindeki ifadelerine ilişkin olarak "Kamu kaynağı kullanıp kentsel dönüşüm yapıyoruz. Yapılan iyi şeyleri alkışlarız biz" dedi.

Akşener canlı yayında söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İYİ PArti Genel Başkanı FOX TV'de katıldığı bir yayında Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Hakkında Kanal İstanbul konusundaki bilgilendirme afişlerinden ötürü soruşturma başlatıldığı yönündeki açıklamalarını doğruladı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Ongun, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in bugün FOX TV’de yaptığı, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında açılan Kanal İstanbul soruşturması açıklaması doğrudur. T.C. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında "Ya Kanal Ya İstanbul" "Kanal İstanbul’a Kimin İhtiyacı Var afişleri ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı tebliğ edilmiştir" dedi. Ongun, tweet zincirini "Bu inceleme kapsamında afişlerin Anayasa'nın 104., 123. ve 127. maddelerinde belirtilen "İdarenin bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı" iddialarıyla yazılı ifadesinin 7 gün içinde verilmesi istenilmiştir" sözleriyle sürdürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bu sabah FOX TV’de Çalar Saat programında İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını söylemiş ve soruşturmanın nedeninin Kanal İstanbul’a karşı çıkması olduğunu ifade etmişti.

"Devlet projesine karşı çıkmak ve bölücülükle suçlanıyor" diyen, "Sn. İmamoğlu soruşturma açıldığına dair evrakları bana gönderdi" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin doğada ve ekonomide büyük zararlara yol açacağını savunuyor. Kanal İstanbul projesine itirazları içeren ve İstanbul'da üst geçit ve köprülere asılan "Ya Kanal ya İstanbul" afişlerinin Ağustos ayında Valilik emriyle polis tarafından söküldüğü Türk basınına yansımıştı. Sosyal medya kullanıcıları afişlerin sökülmesine tepki göstermiş ve "Ya Kanal ya İstanbul" kampanyası başlatmıştı.

İBB yetkilileri konuyla ilgili açıklamalarında, "İlgili mevzuat gereği sadece yargı kararı ile gerçekleştirilmesi gereken işlem, hukuki bir süreç başlatmaya gerek duyulmadan yapıldı" demişti.

DW/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe