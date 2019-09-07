İmamoğlu'dan Soylu'nun açıklamalarına yanıt

İçişleri Bakanı Soylu, katıldığı bir televizyon programında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kayyum atanması iddiaları, Yenikapı’da israf olduğu gerekçesiyle sergilenen araçlar ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Süleyman Soylu, İBB Başkanı İmamoğlu’nun Diyarbakır ziyaretine de değindi. "Terör örgütünün desteklediği kişilere moral verenlere söz söyleme hakkımız olsun" diyen Soylu, "Bu konular bir belediye başkanının yapması gerekenlerin çok üstündedir. İstanbul ve Ankara için böyle bir şeyin (kayyum) söz konusu olabilmesi mümkün değil. Çünkü bu terörle alakalı bir durumdur. Terörle irtibatınız söz konusu ise devlet gerekeni yapar. İstanbul ve Ankara için böyle bir değerlendirmemiz yok" dedi.

İmamoğlu: Devlet adamlığı, gerçekten çok düşünüp az konuşmayı gerektiren bir pozisyon

İçişleri Bakanı'nın açıklamalarına ilk değerlendirme aynı saatlerde Kemerburgaz Kent Ormanı'nda incelemelerde bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Üzüldüğüm taraf, devlet adamlığı diye bir tanımımız vardı. Devlet adamlığı, gerçekten çok düşünüp az konuşmayı gerektiren bir pozisyon" dedi. "Bir insanı yargılamadan, sorgulamadan, onu bir sıfatla suçlamak ya da tanımlamak bu ülkenin geleneği haline gelmemeli. O zaman niçin yargı var? Niçin hukuk var? Adalet beklentisi çok büyük toplumda, bunu karşılamak için hepimiz dikkat etmeliyiz" diyen İmamoğlu, "Herkesin dikkatli konuşmaya, oturduğu yerden koltuğunu kullanarak, kirletmeden süreç yönetmeye ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun, Atatürk portresiyle ilgili "CHP'lilerin hiç mi vicdanı sızlamadı?" yorumuna, "Atatürk posteri de hediye ederim, Türk bayrağı da hediye ederim. Milli duygularımı işaret eden her şeyi hediye ederim. Hediye edemeyen utansın. Kendilerine de tavsiye ederim. Gittiği yerlerde Atatürk posterini hediye etsinler" değerlendirmesinde bulundu.

Yenikapı’da israf olduğu belirtilen araçlar

İmamoğlu'na, "Yenikapı'ya gidecek misiniz? Araçlarla bir fotoğrafınız olacak mı?" sorusu da soruldu. "Benim araçlarla bir fotoğraf çektirme diye bir çabam olmaz. Benim amacım, bu şehrin israfını engellemek" diyen İmamoğlu, "Ben utanıyorum. Onları mı göstereceğim? Utanıyorum yani" ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, daha önceki dönemlerde bazı İBB çalışanlarının kendi araçlarını belediyeye kiraladıkları iddialarına da yanıt verdi. Bu konuda kendisine ulaşmış bir tespitin olmadığını söyleyen İmamoğlu, "Belediye bunları ihaleyle alıyor. Belediye, şahıslardan araç kiralayamaz. Bu iddiaların kaynağı nedir, bilemiyorum. Bana ulaşmış öyle bir ihbar yok" açıklamasını yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu araçların kiralanan şirketlere ne zaman iade edileceğini de söyledi. İmamoğlu, "Oradan (Yenikapı) alacaklar. Yarından itibaren başlanır. Bugün bile başlanabilir. Ben zaten söyledim, en hızlı şekilde alsınlar arabalarını. Çekecek parkları var mıdır, bilmiyorum" dedi.

İBB: 730 araçtan tasarruf ettik, 5 yıllık getirisi 250 milyon

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut ise Yenikapı'da sergilenen ve İBB'nin ihtiyaç fazlası olduğunu belirttiği 730 aracı basın mensuplarına göstererek bilançoyu açıkladı. Erkut açıklamasında, "İBB, bağlı kuruluşları İETT, İSKİ ve 28 iştirak şirketlerinde 730 araçtan tasarruf edilebileceği belirlenmiştir. Toplamda yılda 49,5 milyon lira tasarruf sağlanacaktır. 5 yıllık süreçte bu tasarruf 250 milyon lirayı bulmaktadır" dedi.

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut (sağda)

Yapılan incelemeler sonucunda Nisan, Mayıs ve Haziran ayları arasında 517 aracın kiralandığı şirketlere iade edildiğini söyleyen Erkut, "31 Mart sonrası toplamda yüzde 20 seviyesinde, bin 247 araç sistemden çıkarılmıştır. Yani İBB ve bağlı kuruluşlarındaki her 5 araçtan 1'i sistemden çıkmıştır" dedi. Yavuz Erkut, iade edilen araçlardan elde edilen tasarrufla ilgili ayrıntıları da paylaştı. Erkut, "bin 247 aracın yıllık kira gideri ortalama fiyatlar üzerinden yaklaşık 35 milyon 750 bin TL, yakıt gideri de 13 milyon 750 bin TL'dir. Toplamda yılda 49,5 milyon TL tasarruf sağlanacaktır. 5 yıllık süreçte bu tasarruf 250 milyon TL'yi bulmaktadır" açıklamasında bulundu.

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