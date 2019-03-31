İmamoğlu: YSK ve AA’yı verileri kontrol etmeleri için göreve çağırıyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, partinin Sarıyer'deki seçim koordinasyon merkezinde kameralarının karşına geçti ve ilk sonuçların ardından açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, açıklamasına Anadolu Ajansı'nın verilerinin güven vermediğini kaydetti.

"Ne yazık ki daha önceki seçimlerde yaşadığımız gibi tek kaynaklı giriş nedeniyle seçim yasakları başlamadan önce enteresan girişler yayınlandı. Bu bizi çok üzdü" diyen İmamoğlu, "1.5 saat sonra da YSK’dan uyarı yapılması şaşırtıcı. Uyarılar karşılık görmedi. Biz İstanbul ile ilgili saat 22.00’ye kadar kesine yakın sonuçları oluşturabileceğimizi tahmin etmiştik. Süreci dikkatle takip ediyoruz. Kendi sistemizdeki sayı yükseliyor. Saat 20:30 itibariyle, kendi sistemizdeki verilere göre sandıkların 27,6’sı açıldı. Şu anda oyum yüzde 53,2. Rakibiminki de 44,1” dedi.

Anadolu Ajansı verilerini hatırlatan İmamoğlu “YSK’yı, Anadolu Ajansı’nı şeffaf ve hassas olmaya davet ediyorum. Verilerini kontrol etmelerine, toplumu doğru bilgilendirmeye davet ediyorum” diye konuştu.

"Lütfen bulunduğunuz yerği terk etmeyin"



"Türkiye'nin çok değerli seçimi yerine getiriyoruz." diyen İmamoğlu, "Özelikle şunu söyleyeyim, bu süreç de görev alan sandık görevlileri, hukukçular, ilçe örgütleri yöneticileri, milletvekilleri, bilişim sorumluları. Lütfen bulduğunuz yeri terk etmeyin. Yerini terk eden süreci yanlış değerlendiriyor anlamına gelir. Tekrar devletin kurumları YSK ve AA'nı ilgiye alaka ve ahlaklı bir süreç yönetimine davet ederken herkesin gözünün içine baka baka, hak yemedim yemem, ama hakkımı da yedirtmen. Ben bu süreci yönetmeye devam edeceğim. Süreç dönüşümlerini, basın mensuplarına bilgi vermeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Öztrak: Veri akışı kesildi

Öte yandan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da bir açıklama yaparak, YSK'nın güncelleme gerekçesiyle veri akışını kestiğini belirtti. Öztrak, sayımın ortasında veri akışının kesilmesinin normal olmadığını kaydetti. Öztrak, "Genel başkan yardımcılarımız YSK’ya gidiyorlar. Sorunun çözüleceğini umut ediyor, dikkatle takip ediyoruz. Gerekçesine güncelleme diyorlar, bu ne demek, anlayabilmiş değiliz.” diye konuştu.

Bu gelişmenin üzerine CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun, oy sayım işlemi devam ederken YSK'ya ziyarette bulundu. Erkek, Özkan, Salıcı ve Torun, YSK Başkanı Sadi Güven ile görüştü. Çıkışta açıklama yapan Erkek, şöyle dedi:



"Saat 19.36'da siyasi partilerimize YSK'dan veri akışının durması ve bu durma 56 dakika devam ettiği için buradayız. Bunun nedenini sormak için geldik. YSK Başkanı Sayın Sadi Güven ve YSK temsilcileriyle görüştük. Kendisi de bunun nedenini bilmediğini ve henüz öğrendiğini söyledi. Biz de derhal uzman kişilerle görüşüp bu konuda bir rapor hazırlamalarını istedik. Süreci yakından takip ediyoruz. Çünkü seçimler demokrasinin ve ülkemizin geleceğinin en önemli adımıdır. YSK temsilcimiz, YSK Başkanıyla görüştükten sonra raporu bize iletecek."



Müdahale olursa gereğini yapacağız

Süreci yakından takip edeceklerini, tüm sandık görevlilerinin görevlerinin başında olduğunu vurgulayan Erkek, "Tüm sandık kurulu üyelerimiz, müşahitlerimiz, ilçe seçim kurulu üyelerimiz görevinin başında. Tüm sandıklarda ıslak imzalı tutanakları takip ediyoruz. Oradan da tüm kontrollerimizi ve karşılaştırmalarımızı yapacağız. Islak imzalı tutanakları da birleştirme tutanaklarını da takip edeceğiz. Herhangi bir müdahale olursa gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.



CHP'liler, açıklamanın ardından YSK'dan ayrıldı.

HDP'den tepki

Halkların Demokratik Partisi Sözcüsü Saruhan Oluç da konuyla ilgili parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Oluç "Seçim öncesinde de defalarca YSK’yı uyarmıştık, ihlaller ve seçim güvensizliği adımları konusunda. Ve hile hazırlıkları konusunda son numarayı YSK yaklaşık bir saat kadar bir süre boyunca veri akışını, siyasi partilere durdurarak yapmıştır. Veriler girilmemiştir. YSK yaklaşık 1 saatlik veri girişini durdurma meselesinin gerekçesini tüm topluma ve siyasi partilere net bir şekilde açıklamak zorundadır" diye konuştu.

DW,DHA MK, EC

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