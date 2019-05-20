İmamoğlu ve Yıldırım’dan YSK’nın gerekçeli kararına ilk yorumlar

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimini iptal etmesiyle mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, YSK'nın gerekçeli kararını değerlendirdi.

Haber Global kanalının canlı yayınına katılan İmamoğlu, "Dağ fare doğurdu. Bir kere 250 sayfa bana göre hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece 100 sayfaya yakınına A.B, A.P gibi isimler yazılmış. Edebiyat dersinde eğer derse çalışmamışsanız sayfalarca yazı yazarsınız. Edebiyat öğretmeni de size koca bir sıfır verir. Bu gerekçeli karar dediğimiz şey tam bir gerekçesiz karar. Sıfır gerekçe" dedi.

YSK'nın 17 gündür gerekçeli kararı hazırlamak için çalıştığını söyleyen İmamoğlu, "Sonuca tesir etti deniyor ya. Bize bir oran verin, rakibim kaç oy aldı, ben kaç oy aldım" diyerek, YSK'nın istatistiki olarak bu verilere yer vermesi gerektiğine dikkat çekti.

CHP'li "İmamoğlu kaç oy aldı, sayın Binali Yıldırım kaç oy aldı? Niye farazi konuşuyorsunuz? Sayın Yıldırım’ın aldığı oy belli, İmamoğlu’nun aldığı oy belli. Çıkacaklar şimdi televizyonlara iftar sofralarında 16 milyon insandan kocaman bir özür dileyecekler. Yetmez, tövbe istiğfar edecek. İftira ettik diye" diye konuştu.

"16 milyon insanı cezalandırılıyorlar"

YSK'nın gerekçeli kararında yer alan "sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde belirlenmesi” konusuna değinen İmamoğlu, "Sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmaması seçmene yüklenecek bir husus değil. Kendi yaptıları şayet bir hata ise bundan 16 milyon insanı cezalandırılıyorlar" şeklinde konuştu.

AKP tarafından dile getirilen oyların çalındığı yönündeki iddialara da değinen CHP'li İmamoğlu, "Hani çalma nerede? Bu ülkenin bütün yöneticileri hem de Ramazan ayında, iftar sofralarında çaldılar dediler. Bu milletin vicdanına sığar mı bu anlayış?” sorusunu yöneltti.

Yıldırım'dan "oylar çalındı" açıklaması

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım da, YSK'nın seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik gerekçeli kararını yayınlanması sonrası açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, kendisi tarafından dile getirilen "oylar çalındı" iddiasının gerekçeli kararda yer almamasına ilişkin olarak, "Gerekçeli kararda bir tarafın söylemini yazacak halleri yok, biz bunu halk diliyle söylüyoruz" dedi.

Habertürk televizyonunun yayınına katılan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: "Normal şartlarda bırakın çalındı, çalınmadı muhabbetini. Birbirine yakın. Açıyoruz, sayım yaptığımızda düzeltmeler oluyor, geçersizler geçerli hale geliyor. Her iki adayın da ya oy kaybetmesi, ya da kazanması lazım. 4 milyon 150 bin civarında oy almış iki aday. Bizimki aradaki fark bizim lehimize yarı yarıya azalıyor. 29 binden 13 binlere düşüyor. Çalınmasaydı daha fazla olacaktı. 80 bin oy fazla almışım, ilçe belediye başkanlığından. Çalınmasaydı 100-120 bin fazla alacaktım."

"Eksik pusula verildi" iddiası

Binali Yıldırım, bir süre önce konuk olduğu bir iftar sofrasında dile getirdiği "Eksik pusula verildi" iddiasına da değindi. Yıldırım, sürekli insanların kendisini aradığını ve "Bize iki tane oy pusulası veriliyor, üçüncü oy pusulasını istediğimiz zaman bazıları verdi bazıları da bitti" dediklerini söyledi. Yıldırım, "Seçimin ortasında oy pusulası biter mi? Beni kim arar? Bana oy pusulası verilmiyor diye. Beni arayan herhalde benim oyumun sandığa gitmediğinden endişe duyan insanlar arıyor. Ben bunun önemli sayıda olduğunu düşünüyorum. Bunu destekleyen başka şeyler de var" diye konuştu.

DW/AÜ,GA

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