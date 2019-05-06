 İmamoğlu ve Yıldırım dışındaki adaylar nasıl bir yol izleyecek? | TÜRKİYE | DW | 07.05.2019

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TÜRKİYE

İmamoğlu ve Yıldırım dışındaki adaylar nasıl bir yol izleyecek?

YSK'nın iptal kararı sonrası İmamoğlu ve Yıldırım dışındaki adayların 23 Haziran seçimiyle ilgili izleyeceği yol haritası kritik önem kazandı. Saadet Partisi adayı, İmamoğlu lehine çekileceği iddialarını yalanladı.

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İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmesinin ardından gözler Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım dışındaki adayların 23 Haziran'daki seçimlere yeniden katılıp katılmayacağına çevrildi. Kıl payı farkla sonuçlanan 31 Mart seçimlerinden sonra her adayın vereceği kararın büyük önem kazandığı bu süreçte özellikle Saadet Partisi'nin alacağı tutum merakla bekleniyor.

Saadet Partisi'nin 31 Mart'taki seçimlerde 100 binden fazla oy alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, yeni seçim çalışmaları için hazır olduğunu açıkladı. Gökçınar, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Saadet Partisi'nin konuyla ilgili kararının bugünkü Genel İdari Kurul toplantısından sonra Genel Başkan Temel Karamollaoğlu tarafından duyurulacağını belirtti. Gökçınar, "Bir parti veya aday lehine adaylıktan çekileceğim gibi yalan haberlere itibar etmeyiniz" diye ekledi.

Bazı yayın organlarının haberlerinde, Gökçınar'ın dün akşam TV 5 kanalına yaptığı açıklamada, İmamoğlu lehine adaylıktan çekilebileceğini söylediği iddia edilmişti. Ancak Saadet Partisi adayı, söz konusu yayında böyle bir ifade kullanmadı. TV 5'e telefonla bağlanan Gökçınar, "seçimlere tekrar katılma yönünde bir karar çıkmasını umduğunu" söylemişti.

31 Mart seçimlerinde yaklaşık 30 bin oy alan Demokratik Sol Parti (DSP) adayı Muammer Aydın ise YSK kararının ardından "DSP, YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak kendine düşeni ve gereğini yapacaktır. Tüm halkımız bundan emin olmalıdır" dedi. Aynı zamanda DSP Genel Başkan Yardımcısı olan Aydın, bu açıklamayı Twitter'dan paylaştı.

Aydın'ın ardından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise YSK'nın gerekçeli kararını Parti Meclisinin hafta sonunda yapacağı toplantılarda değerlendirdikten sonra yol haritası belirleyeceklerini duyurdu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) ise seçmenleri 23 Haziran'daki seçimi boykot etmeye çağırdı. TKP, 31 Mart'taki adayı Zehra Güner Karaoğlu'nun 23 Haziran'da yenilenecek seçimde aday olmayacağını duyurdu. Karaoğlu 31 Mart seçimlerinde yaklaşık 10 bin oy almıştı.

31 Mart seçimlerinde İBB Başkanlığı için yarışan diğer partilerden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Demokrat Parti (DP) ve Vatan Partisi ise henüz 23 Haziran'daki seçimle ilgili nasıl bir yol izleyeceklerinin sinyalini vermediler.

DW/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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