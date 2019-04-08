İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı sizi aldattılar

Türkiye'de 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından İstanbul'da oyların sayımına ilişkin tartışmalar sürerken resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu Küçükçekmece'de halka seslendi.

Kendisine hala mazbata verilmemiş olmasını eleştiren İmamoğlu, "Bu kadar yalan, bu kadar dolan, bu kadar ayıp üzerine kurulu bir düzende halkın oy verip seçtiği belediye başkanının elinden başkanlığı almaya kimsenin gücü yetmez” ifadesini kullandı.

Sürecin uzamasıyla ilgili AKP'li yetkilileri suçlayan İmamoğlu, "Bu süreci ayağa kaldıran il başkanıdır, genel başkan yardımcısıdır, sözüm ona büyükşehir belediye başkanıdır. O sözüm ona 'başkan'. Bunların hangisi olursa olsun buradan duyuruyorum; sayın Cumhurbaşkanı sizi kandırıyorlar sizi aldatıyorlar. Hak yiyorlar hak. Lütfen yanlıştan dönün" diye konuştu.

"AA AKP'den mi bilgi aldı?"

Konuşmasında seçim gecesi 12 saat boyunca veri girmeyen Anadolu Ajansı'nı da eleştiren İmamoğlu, "Türkiye’nin basın tarihinin, yüzyılın rezaleti olan AA’yı sorgulayın. Sorgulayacaklar, komisyon kuracaklar. Kardeşim kimden bilgi aldın? CHP’den bilgi almadılar. YSK dedi ki ‘benim müşterim değilsin’, oradan bilgi almadılar. Kim kalıyor? AKP sandık görevlilerinden mi bilgi aldılar? Açıklayın” şeklinde konuştu.

Seçim gecesi "kumpas kurulmaya çalışıldığını ve seçimin kağıt üstünde bitirilmeye çalışıldığını" söyleyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "O gün, bu kumpası kurgulayan ama il başkanı ama yöneticisi, genel başkan yardımcısı, ama AA'nın başındaki kişiler, kimse… Lütfen kurumsal anlamda cezasını verin” dedi. İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sizi aldattılar. Size ‘seçimi kazandık' demek için Türkiye'yi aldattılar” ifadelerini kullandı.

DW/JD,BK

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