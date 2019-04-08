 İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı sizi aldattılar | TÜRKİYE | DW | 11.04.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı sizi aldattılar

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart akşamı kumpas kurulmaya çalışıldığını savunarak, "Sayın Cumhurbaşkanı, sizi aldattılar, Türkiye’yi aldattılar” dedi. AA'ya da yüklenen İmamoğlu, ajansın seçim verilerinin kaynağını sordu.

Türkei Ekrem Imamoglu CHP Bürgermeisterkandidat in Istanbul (DHA/I. Mase)

Türkiye'de 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından İstanbul'da oyların sayımına ilişkin tartışmalar sürerken resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu Küçükçekmece'de halka seslendi.

Kendisine hala mazbata verilmemiş olmasını eleştiren İmamoğlu, "Bu kadar yalan, bu kadar dolan, bu kadar ayıp üzerine kurulu bir düzende halkın oy verip seçtiği belediye başkanının elinden başkanlığı almaya kimsenin gücü yetmez” ifadesini kullandı.

Sürecin uzamasıyla ilgili AKP'li yetkilileri suçlayan İmamoğlu, "Bu süreci ayağa kaldıran il başkanıdır, genel başkan yardımcısıdır, sözüm ona büyükşehir belediye başkanıdır. O sözüm ona 'başkan'. Bunların hangisi olursa olsun buradan duyuruyorum; sayın Cumhurbaşkanı sizi kandırıyorlar sizi aldatıyorlar. Hak yiyorlar hak. Lütfen yanlıştan dönün" diye konuştu.

"AA AKP'den mi bilgi aldı?"

Konuşmasında seçim gecesi 12 saat boyunca veri girmeyen Anadolu Ajansı'nı da eleştiren İmamoğlu, "Türkiye’nin basın tarihinin, yüzyılın rezaleti olan AA’yı sorgulayın. Sorgulayacaklar, komisyon kuracaklar. Kardeşim kimden bilgi aldın? CHP’den bilgi almadılar. YSK dedi ki ‘benim müşterim değilsin’, oradan bilgi almadılar. Kim kalıyor? AKP sandık görevlilerinden mi bilgi aldılar? Açıklayın” şeklinde konuştu.

Seçim gecesi "kumpas kurulmaya çalışıldığını ve seçimin kağıt üstünde bitirilmeye çalışıldığını" söyleyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "O gün, bu kumpası kurgulayan ama il başkanı ama yöneticisi, genel başkan yardımcısı, ama AA'nın başındaki kişiler, kimse… Lütfen kurumsal anlamda cezasını verin” dedi. İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sizi aldattılar. Size ‘seçimi kazandık' demek için Türkiye'yi aldattılar” ifadelerini kullandı.

DW/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Binali Yıldırım: Suskunluğum YSK sürecine saygımın gereği

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan seçim tartışmalarına ilişkin açıklama geldi. Yıldırım, "Suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var" dedi. (11.04.2019)  

CHP'den AKP'ye seçmen kaydırma suçlaması

Yerel seçimlere ilişkin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi etrafında dönen tartışmalarda İBB Başkanı Mevlüt Uysal'a yanıt veren Ekrem İmamoğlu, asıl "seçmen kaydırma" işleminin AKP tarafından yapıldığını savundu. (10.04.2019)  

Büyükçekmece'de "hukuki dayanak" tartışması

Yerel seçimlere ilişkin İstanbul tartışması Büyükçekmece'de "sahte seçmen" iddiaları ile devam ediyor. CHP, AKP'nin hukuki itiraz dayanağı olmadığını söylerken AKP Sözcüsü Çelik "İtiraz sürecinden vazgeçmeyeceğiz" dedi. (10.04.2019)  

Benzer içerik

Türkei Ali Ihsan Yavuz stellvertretender AKP Vorsitzender

AKP'li Yavuz: Bütün yolları kullanmaya devam edeceğiz 08.04.2019

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart seçimlerinin arkasında "stratejik akıl" ve "başka güçler" olabileceğini savundu, "FETÖ" imasında bulundu. Yavuz, seçimlerin iptali olasılığını dışlamadı.

Ekrem Imamoglu CHP Bürgermeisetkandidat in Istanbul

CHP'den AKP'ye seçmen kaydırma suçlaması 10.04.2019

Yerel seçimlere ilişkin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi etrafında dönen tartışmalarda İBB Başkanı Mevlüt Uysal'a yanıt veren Ekrem İmamoğlu, asıl "seçmen kaydırma" işleminin AKP tarafından yapıldığını savundu.

Logo von Hohe Wahlkommission YSK Ankara

YSK’nın İstanbul sancısı 10.04.2019

AKP İstanbul seçimi için YSK’ya ‘olağanüstü itiraz’ hakkını kullanmaya başlarken, YSK Büyükçekmece kararını öteliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda 31 Mart seçimiyle ilgili alınan tüm kararların boşa çıkarıldığı endişesi var.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Zirngast'ın yurtdışına çıkış yasağı devam edecek

Avusturyalı gazeteci-öğrenci Max Zirngast hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla açılan davanın görülmesine Ankara'da başlandı. Zirngast’ın yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması talebi reddedildi.  

FOTO-GALERİ

Eröffnung Wonderland Eurasia Ankara Erdogan (Reuters/Presidential Press Office)

Erdoğan Ankapark'ın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Wonderland Eurasia" ismiyle de bilinen Ankapark'ın açılışını gerçekleştirdi. İnşaatı pek çok kez durdurulan parkı kurma fikrini ise Melih Gökçek ortaya atmıştı.  