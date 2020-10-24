 İmamoğlu: Sağlık durumum iyi, tedavi sürecim başladı | TÜRKİYE | DW | 24.10.2020

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TÜRKİYE

İmamoğlu: Sağlık durumum iyi, tedavi sürecim başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. İmamoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Sağlık durumum iyi, tedavi sürecim başladı" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Koronavirüs testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sağlık durumum iyi, tedavi sürecim başladı dedi.

İmamoğlu sağlık durumuyla ilgili bilgi vermek amacıyla Twitter hesabı üzerinden bir video mesajı yayınladı ve sıklıkla yapılan rutin testlerden en sonuncusunun virüse yakalandığını ortaya koyduğunu, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Sıklıkla test olduğunu ve çarşamba günü yaptırdığı Covid-19 testinin negatif olduğunu belirten İmamoğlu dün ateşinin yükseldiğini ve 38 derece ateşle hastaneye gittiğini söyledi. Dün geceyi hastanede geçirdiğini belirten İmamoğlu dün yaptırdığı testin sonucunun bugün kendisine pozitif olarak bildirildiğini söyledi. "Şu an aslında iyiyim. Ateşim fena değil. Tıbbi anlamda negatif diye yorumlayacağımız bir şey gözükmüyor" diyen İmamoğlu "İnşallah hayırlısıyla sağlığımıza kavuşacağız" diye konuştu.

"Bütün vatandaşlarımızın mutlaka dikkat etmesini istiyorum" diyen İmamoğlu "Teması mümkün olduğu kadar azaltalım" dedi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun öncesinde yayınladığı sosyal medya mesajında, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" demişti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Covid-19 testi pozitif çıkan Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini duyurdu.

DW, MK,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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