İmamoğlu: Polemikler sinek vızıltısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Malta Köşkü'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'na, Yenikapı’da israf olduğu gerekçesiyle sergilenen araçlar ve kayyum atanması söylentilerinin yanı sıra işten çıkarılan çalışanların temsilcilerinin İmamoğlu'nun odasındaki oturma şekilleriyle ilgili sorular da soruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanlığı'na kayyum atanmasıyla ilgili Pazar günü katılacağı bir televizyon programında ayrıntılı açıklama yapacağını söylemişti. Soylu ayrıca Yenikapı'daki araçlarla ilgili iddiaların da soruşturulacağını söylemişti. Bu açıklamalar Ekrem İmamoğlu'na da soruldu. Açıklamaların akıl tutulması olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Kayyum meselesini ortaya getirmek vesaire… Pazar günü şunu diyecekmiş, bunu diyecekmiş… Bunların tümü, bir polemik. Kimin ne söylediği, bizimle bir iktidar yarışına girmesi ya da koltuğa meraklı olması, polemik üretmesi hiç umurumda değil" dedi. İmamoğlu bu yöndeki açıklamaları, "sinek vızıltısı" olarak nitelendirdi.

İhtiyaç fazlası olduğu belirtilen araçlar

Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili açıklamalara yönelik, "Yenikapı’da araçları biriktirerek hem israfın ne denli İstanbul'un bir sorunu haline geldiğini göstermek, hem de ilgili firmaya araçlarını teslim etmekle ilgili yürüttüğümüz bu çaba, aslında devletin tüm yetkili kurumlarının, kişilerinin oturup düşünmesi gereken, kafasını iki elinin arasına alıp, 'Ya biz memleketin parasını nasıl koruruz?' diye düşünmesi gereken bir konu. Hele hele devletin en yetkili ağızlarının, polemik dolu cümlelerle gündemi karıştırması çok yanlış" dedi.

İmamoğlu, 6 Mayıs-23 Haziran arası iade edilen araçlarla birlikte yaklaşık bin 300 aracın söz konusu israf çerçevesinde değerlendirildiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu, "Yıllık 50 milyon TL'lik tasarruf, bunu 5 yıllık görev süresiyle çarptığınızda, 250 milyon TL'lik bir para yapıyor" diye konuştu.

"Fazlalık dediğimiz şey, israf"

İBB Başkanı, Yenikapı'da araçların sergilenmeye başlandığı 5 Eylül Perşembe gününden bu yana süren araç sayısıyla ilgili tartışmalara da değindi. İmamoğlu, "sayıdan çok görüntünün öneminden" bahsetti. İmamoğlu, tespit edilen toplam aracın bin 300 olduğunu, bunun 700'den fazlasının da alanda sergileneceğini söyledi.

Yenikapı'da sergilenen araçların hizmetten çekilerek alana getirildiği iddialarına da yanıt veren İmamoğlu, iddiaları yalanlayarak, "O araçlar sergilendiği için aksayan hizmet var mı?" diye sordu. İBB Başkanı, iddialar için uydurma diyerek belediyenin şikayet hattına "Şu hizmet aksadı, eksildi" diye ihbarların gelmediğini ifade etti. Ekrem İmamoğlu, "Bunların tümü fazlalık araçlardır. İBB ve İstanbul lehine olmayan yerlerde kullanılıyorlardı. Kişisel ya da bazı kurumların lehine kullanılıyordu. Bütün bunlar tespitli" dedi.

İBB yeni araç ihalesi açacak mı?

Ekrem İmamoğlu'na, israf olduğu belirtilen araçların iade edilmesinin ardından yeni bir araç ihalesinin açılıp açılmayacağı da soruldu. İhaleye çıkılacağını söyleyen İmamoğlu, "İhtiyaca dönük araç kiralama ihalesine çıkacağız 2020 yılı için. Bu doğal bir süreç. Buradan politika üretilmez" dedi.

İmamoğlu ayrıca görevdeki süresinin 31 Aralık'ta ilk 6 ayını doldurmuş olacağını hatırlattı, bu süre sonunda da ne kadar tasarruf yapıldığını açıklayacaklarını söyledi. Ayrıca, elde edilen kaynaklarının kullanıldığı yerlerin de açıklanacağını belirtti.

İşten çıkarılan İBB çalışanlarının temsilcileriyle görüşmesinde, temsilcilerin oturuş şekilleriyle ilgili tartışmalara da değinen İBB Başkanı, durumun kendisini de rahatsız ettiğini ancak konuyu büyütmek istemediğini ifade etti.

Adnan Ağaç / İstanbul

© Deutsche Welle Türkçe