İmamoğlu: İstanbul'da oy farkı 15 binin üzerinde

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı olan CHP'li Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte CHP'nin Belediye Başkanlığı'nı kazandığı Kartal Belediyesi'ni ziyaret etti. Son gelişmelere ilişkin açıklamalar yapan İmamoğlu, İstanbul'da geçersiz oyların yüzde 95'inin sayıldığını oy farkının 15 binin üzerinde olduğunu söyledi.

Bahçeli'nin sözünü hatırlattı

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesinde seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamaları hatırlatması üzerine İmamoğlu, "Ben artık bazı açıklamaları takip bile etmiyorum. Üzülerek takip etmektense, takip etmemek daha iyi. Ama madem hatırlattınız, söyleyeyim; şu anda 15 bin oyun biraz üzerinde olan fark var. 15 bin oy, çok değerli oydur. Her oy değerlidir, bir oy bile ki Sayın Bahçeli'nin 'Bir oyla bile seçim kazanılır, herkes takdir eder' sözünü hatırlatıyorum. Bence deneyimli bir siyasesinin güzel bir sözü. Bir başka yönü de şu madem bu sayıyı bu kadar yetersiz gören cümleleri kurabiliyorlar niçin o zaman 3 bin oyla ilk gece saat 22.00'de kutlama yaptılar ve sonra yanıldıklarını anladılar. Bunu da sorgulasınlar bari" dedi.

Şu an bunun örneklerinin yaşandığını söyleyen İmamoğlu, "Türkiye'de şu anda bile örnekleri var. Hatta buna dönük itirazlar olmasına rağmen, itirazları kabul etmeyip mazbatası verilen iller, ilçeler var. O bakımdan her oy değerlidir. Biz de bu seçimde en başta verdiğimiz sözün gereği, 'bir oya bile sıkıntı getirtmeyeceğiz' demiştik. Ne mutlu bize ki İstanbullunun bir oyuna bile sıkıntı getirtmeyecek tedbirler aldık" ifadelerini kullandı.

"12 seçim deneyimim var"

12 seçim yönetmiş bir siyasi deneyime sahip olduğunu belirten İmamoğlu, "Bunu İstanbul'a, bütün arkadaşlarımla, örgütümüzle, gönüllülerimizle, halkımızla yansıtmanın gururunu yaşıyoruz. İyi ki bu deneyimle bu sahip çıkma karakterimizle sürecin her anında var olmuşuz. Aksi takdirde olacakları tahmin bile etmek istemiyorum. Zira o gece en başta devletin ajansı olmak üzere nasıl bir oyun kurgulandığını bize hissettirdiler. Ama fazla buna fırsat vermedik. Belki havaları bir saat falan sürdü. Onun dışında 3 bin oyla havalandıklarını gördük. Ama biz 15 bin oyla havalanmıyoruz, 16 milyon oyla havalanıyoruz. 16 milyon insanın oyuyla havalanıyoruz. Çünkü 16 milyon insanla kazandık, 16 milyon insanla yöneteceğiz" dedi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "örgütlü bir suç" olduğu yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Örgütlü suç tarifini bilemem, örgütlü çalışmayı bilirim ama. Biz partimizin üyelerine örgüt deriz. Örgütlü çalışmayı iyi biliriz" diye konuştu.

Bazı medya kuruluşlarına eleştiri

İmamoğlu daha sonra Kartal’da vatandaşlara seslendi. Bazı medya kuruluşlarını da eleştiren Ekrem İmamoğlu şöyle konuştu:

"Medya insanları bilgi alma haklarını korumak zorundadır. Bazı medya kanallarını anladık, onları bir kenara koyuyorum. Anadolu Ajansı da dahil. Ama bazı aileler, bazı iş insanları var ki onlarca yıl ailelerinin büyüklerinin kurduğu, bugüne getirip taşıdıkları soyadlarıyla Türkiye'ye örnek olmuş iş insanları var. Ben onların patronluğunu yaptığı medya kanallarında sesimin kısılmasını, onlar adına değil, geçmişleri adına, aileleri adına, üzüntüyle takip ediyorum. Rakibimiz adına 10 kişi konuşuyor, her birini naklen veriyorlar. Benim de onlara cevabım var, beni neden göstermiyorsunuz? Ben basın açıklaması yapıyorum, rakibimiz adına konuşanların cevabını yayınlıyor benimkini yayınlamıyor. Benim söylediğimi insanlar duymazsa o insanın bana verdiği cevaptan ne anlayabilir? Böyle adalet olur mu? İsim veriyorum; NTV'yi, Şahenk ailesini, Habertürk'ü, Ciner ailesini, CNN Türk'ü, Demirören ailesini takip ediyorum... İş dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerini uyarmayı kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim. Bizi daha fazla dünyaya rezil etmeyin."



DW / HT, SSB

© Deutsche Welle Türkçe