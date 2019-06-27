 İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanlığı görevini devraldı | TÜRKİYE | DW | 27.06.2019

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TÜRKİYE

İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanlığı görevini devraldı

İkinci kez yapılan İstanbul seçiminde oyların yüzde 54'ünü alan İmamoğlu, mazbatasını alarak göreve başladı. İstanbullulara teşekkür eden İmamoğlu, "Hep beraber demokrasiye verilen zararı tamir ettik" diye konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükçehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleşen devir teslim töreniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan görevi devraldı.

Saraçhane'deki tören için toplanan binlerce kişilik kalabalığa seslenen İmamoğlu, "Hep beraber demokrasiye verilen zararı tamir ettik" dedi. Eşitlik duygusunun önemine vurgu yapan İmamoğlu, tüm siyasi partilere teşekkür etti.

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Saraçhane'de sevinç gösterisi

İmamoğlu, "Hakça, hukuka uygun bir şekilde İstanbul’un nimetlerini 16 milyona paylaştıracağım. Kendimi bu şehrin çocuklarına, gençlerine adayacağım. Zaman kaybetme lüksümüz yok, gece gündüz çalışmamız lazım" dedi.  

"Bana yardımcı olmanızı istiyorum. Birlikte İstanbul'u ayağa kaldıracağız" diyen İmamoğlu, iş insanlarına seslendi. İş dünyasını kreş kampanyası başta olmak üzere projelerine destek vermeye çağırdı. 

Partizanlığı binalardan söküp atacağız diyen İmamoğlu, "Artık liyakat var, adalet var" diye konuştu. 

"Hak yerini buldu"

Törenin öncesinde İmamoğlu, İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. İmamoğlu'na mazbatasını alırken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda İmamoğlu, "Hak yerini buldu. 16 milyon İstanbullu adına mazbatamızı aldık" yazdı.

İmamoğlu, Pazar günü yeniden yapılan seçimlerde yüzde 54,21 oy oranıyla seçimi kazanırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın aldığı oy oranı yüzde 44,99 olmuştu. İmamoğlu, bir önceki seçimde 13 bin 729 olan oy farkını yaklaşık 59 misli artırarak 806 bin 415'e çıkarmıştı.

DW/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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İstanbul'un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. İmamoğlu'nun bir sonraki durağı büyükşehir belediyesindeki devir teslim töreni olacak. (27.06.2019)  

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