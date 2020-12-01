 İmamoğlu: İçişleri Bakanlığının beni araması gerekirdi | TÜRKİYE | DW | 02.12.2020

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TÜRKİYE

İmamoğlu: İçişleri Bakanlığının beni araması gerekirdi

İBB Başkanı İmamoğlu, suikast hazırlığı iddialarına ilişkin açıklamasında İçişleri Bakanlığının kendisini araması gerektiğini söyledi. İçişleri Bakanı Soylu ise "suikast girişimi(nin) söz konusu değildir" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik suikast hazırlığı yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Halk TV'de katıldığı bir programda konuyla ilgili soruyu yanıtlayan İmamoğlu, "Dün bir toplantı yapıyorduk. Bana bir haber ulaştırıldı. Biz toplantıya devam ederken televizyonlarda konuşulmuş. Bize emniyet tarafından gönderilen bir istihbarat notu var. Bununla ilgili gerekli önlemler alınması gerektiği söyleniyor. İnternet sitesinde çıkan haberde bazı detaylar var. Ama bunun muhatabı İçişleri Bakanı ve emniyet. Olması gereken İçişleri Bakanlığı’nın beni araması" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Soylu: Suikast girişimi söz konusu değildir

İmamoğlu'nun değerlendirmesi öncesinde ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Meclise gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddialarına ilişkin olarak , "Suikast girişimi söz konusu değildir. Yakalanan kimse söz konusu değildir. Bu tehditler her zaman vardır. Bunların kamuoyuyla ve medyayla paylaşılmamasını tercih ederiz" dedi.  İmamoğlu ile ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya işaret eden Soylu, bu konularla ilgili haftada ortalama 65 ile 80 arası eyleme yönelik duyum aldıklarını kaydetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yapmıştı

İmamoğlu'na yönelik suikast hazırlığı içinde bulunan IŞİD'lilerin yakalandığına dair medyada çıkan haberler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nden dün bir açıklama yapılmıştı.  Açıklamada, haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişiminin ya da bir suikastçının yakalanmasının söz konusu olmadığı belirtilmişti. 

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir. Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır. Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir" açıklaması yapmıştı.

Odatv'nin haberi

Haber portalı Odatv'de yayınlanan haberde IŞİD'in İmamoğlu'na yönelik suikast emri verdiği istihbaratı üzerine 23 Kasım'da İmamoğlu'nun koruma polislerinin uyarıldığı, ardından İçişleri Bakanlığı ve Valilikle koordinasyon halinde İmamoğlu'nun güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtilmişti. Odatv, suikast girişiminde bulunmak için görevlendirilen IŞİD militanlarının son anda yakalandığı duyumuna yer vermişti.

DW/SSB,JD,BK
© Deutsche Welle Türkçe 

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