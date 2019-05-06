İmamoğlu: Güler yüzle hakkımızı söke söke alacağız

31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) iptal kararını "kınadığını" açıkladı. Beylikdüzü'nde halka seslenen İmamoğlu, "Yüksek Seçim Kurulu'nu kınıyorum. Ya kardeşim aynı kurullarla geçen yıl cumhurbaşkanı seçtin, aynı kurullarla referandum yaptın, anayasa değişti. O zaman cumhurbaşkanlığı seçimi de şaibelidir, anayasa değişikliği de" ifadesini kullandı.

"Alın teriyle kazandık. Alın terinin en büyük şahidi sizlersiniz. Kazandığımız bu seçimi 31 Mart akşamı elimizden almaya çalıştılar. Emeğimizi çalmaya çalıştılar" diyen CHP'li siyasetçi, oyların ilk sayımının yapıldığı gece Anadolu Ajansı'nın uzun süre sonuçları güncellememesini de şu sözlerle eleştirdi:

"İşbirlikçisi Anadolu Ajansı'nın utanmaz yöneticileri 12 saat bilgi paylaşamadılar. Belki de yüzyılın medya rezilliğini yaşattılar bize. Bizim memleketimiz için kurulan Anadolu Ajansını kendi çıkarlarına kullandılar."

"Asla vazgeçmeyeceklerini" ve "süreci en sağlıklı şekilde yonetmeye kararlı" olduklarını ifade eden İmamoğlu, "Türkiye'nin dünyaya karşı itibarsızlaştırıldığı bu günleri örtbas etmek için, 45 gün daha kazanıp pisliklerini kapatmak için bir karar almış olabilirler. Ama biz güler yüzle hakkımızı söke söke alacağız" dedi.

"Artık kişilere, gruplara, partilere, derneklere, vakıflara, cemaatlere yer yok dedim. Millet var, millet dedim. İşte onun için sevmediler, onun için istemediler. Ama sizden isteğim, gidin komşularınıza, arkadaşlarınıza, yapılan bu haksızlığı anlatmaya başlayın. Bu akşamdan itibaren başlayın" diyen İmamoğlu, "YSK'da o haince kararı alanlara sesleniyorum. Ben buradan verdiğim mesajlarla inanın, onların bile çocuklarının, torunlarının hayatlarını kurtaracağım" diye konuştu.

"Umudunuzu kaybetmeyin"

Salı günü Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekilleriyle bir araya geleceğini söyleyen İmamoğlu, "Atatürk ve bize emanet ettiği ilkeleri için en doğru kararı vereceğiz" diye ekledi.

İmamoğlu, sözlerini, "Sakın güler yüzünüzü kaybetmeyin. Sakın yüreğinizdeki umudunuzu kaybetmeyin. Benimle beraber olun. Sizi çok seviyorum. Ve hep beraber göreceksiniz, her şey çok güzel olacak" diyerek sonlandırdı.

İmamoğlu, İBB Başkanlığı seçimini kazandığının kesinleşmesinin ardından 17 Nisan'da mazbatasını alarak göreve başlamıştı. Ancak YSK 6 Mayıs Pazartesi günü, İstanbul'da 31 Mart'ta yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Anadolu Ajansı, yeni seçim tarihini 23 Haziran olarak duyurdu.

İmamoğlu, YSK'nın kararına ilk tepkisini, Sultanbeyli'deki bir ailenin evindeki iftar yemeğine katıldığı sırada göstermişti. Burada yaptığı açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yayınlayan İmamoğlu, "Hiç endişeniz olmasın. Her şey çok güzel olacak. Hiç umudunuzu yitirmeyin" demişti.

DW/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe