 İmamoğlu bir yılının bilançosunu çıkardı | TÜRKİYE | DW | 23.06.2020

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TÜRKİYE

İmamoğlu bir yılının bilançosunu çıkardı

Göreve gelişinin birinci yılını değerlendiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a ilişkin partizan uygulamalar olduğunu belirterek salgın boyunca hükümetle ilişki kurma taleplerine yanıt alamadıklarını söyledi.

Türkei Istanbul Bürgermeisterwahl Ekrem Imamoglu (picture-alliance/dpa/L. Say)

İstanbul'da belediye başkanlığının 25 yıl sonra AKP'den CHP'ye geçmesiyle sonuçlyanan 23 Haziran seçimlerinin üzerinden tam bir yıl geçti. Aslında Mart 2019'da ayında gerçekleştirilen seçim, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla 23 Haziran’da tekrar yapılmış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 806 bin oy farkla ikinci kez başkan seçilmişti. İmamoğlu bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği toplantıda 365 günün değerlendirmesini yaptı.

Konuşmasına 23 Haziran’da tekrarlanan seçimden önceki süreci hatırlatarak başlayan İmamoğlu, “23 Haziran seçimleri öncesi bu ülkeye yaşatılanlar asla unutulmamalı. Kendi israf düzenlerini sürdürebilmek adına hesap vermekten tümden uzaklaşmış olanların yaşattığı karanlık günler unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

"Zihniyet dönüşümünü başlattık"

İmamoğlu, kendi dönemlerinde yeni bir yönetim anlayışı başlattıklarını, en önemli hizmetlerinin israfa son vermek olduğu belirtti. Yönetim anlayışlarının eşitlik, dayanışma, üretim ve özgürlük ilkelerinden oluştuğunu belirten İmamoğlu, bu süreçte önemli bir zihniyet dönüşümünü başlatmayı başardıklarını söyledi.

İmamoğlu, şöyle devam etti:  "Eşitlik derken kadın erkek eşitliği, eğitimde fırsat eşitliği, belediyelerin kamusal kaynaklarının adil bir şekilde dağıtılması ve farklı inançlara eşit muameleyi kastediyorum. Dayanışma derken ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz süt dağıtımı, 1 milyon aileye yaklaşan ayni ve nakti yardımları, istihdam ofislerini, çiftçinin desteklenmesini, liyakata uygun işe alımı kastediyorum. Özgürlük derken 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti, hatta Adalar’da atlara bile sağladığımız özgürlükten bahsediyorum.”

İmamoğlu, İBB yönetiminde kadın temsiliyetini iki kat artırdıklarını, 30 bin üniversiteliye burs verdiklerini, 115 bin çocuğa her ay süt dağıttıklarını, 95 bin çocuğa eğitim desteği sağladıklarını, Silivri ve Çatalca'da tarımsal üretimi desteklediklerini, 3 milyon 591 bin fide dağıtımı yaptıklarını da anlattı.

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"Türkiye, 23 Haziran 2019‘dan önceki Türkiye değildir"

"Partizan uygulamalar var"

İstanbul’a karşı partizan uygulamalar olduğunu savunan İmamoğlu, pek çok simgesel yapıyı halkın kullanımına sunma çabalarının engellendiğine işaret etti. Salgının başlangıcında başlattıkları yardım kampanyalarının yasaklanmasına da değinen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Salgın boyunca tek taraflı ısrar ve çabalarımıza rağmen hükümetimizle normal ilişki kurma talebimize ne yazık ki olumlu cevap alamadık. Toplumsal dayanışmayı harekete geçirmek istediğimiz kampanyamız yasaklandı. Vatandaşlarımızın paraları burada bloke edildi. Yanlış yaptınız, o paraları serbest bırakın. Hala ihtiyacı olan vatandaşlarımıza, yardımlar vesilesiyle bize ulaşan hesabımızda duran, hukuksuz bir şekilde bloke ettiğiniz o paraları serbest bırakın. Bir ekmeğe bile muhtaç olan insanlarımıza o parayı derhal ulaştıralım.”

Belediyeyi devraldıkları dönemdeki mali tabloya da değinen İmamoğlu, “Resmen iş başı yaptığımızda kasamızda maaşları ödeyecek paramız yoktu. Bizi en çok zorlayan ise geçmiş belediye yönetiminin kredi borçları ve iktidar blokunun yaklaşımı oldu. Kredi alımımız engellendi. Şimdi aldığımız tasarruf tedbirleriyle neredeyse denk bütçe durumuna geldik. Her türlü engellemelere ve Covid-19'a rağmen ciddi bir başarı ortaya koyduk” dedi.

"Covid-19 derinden etkiledi"

Covid-19 sürecinin yerel yönetimleri derinden etkilediğini ifade eden İmamoğlu, ikinci salgın olursa bunun belediyeye maliyetinin 6.5 milyar lira olacağını, salgının ikincisi olmazsa maliyeti 5 milyar lira olarak hesapladıklarını söyledi. İmamoğlu, salgın nedeniyle İBB iştiraklerinin gelirlerinin yüzde 10'un altına kadar gerilediğine işaret etti.

İstanbul’a ilişkin üç önemli tehdit olduğunu söyleyen İmamoğlu, bu tehditleri “Birincisi depreme karşı hazırlık, ikincisi mülteci sorunu, üçüncüsü Kanal İstanbul” diye sıraladı. Deprem felaketinin tek başına ne büyükşehir belediyesi ne de hükümet tarafından çözülebileceğini belirten İmamoğlu, bu soruna ilişkin siyasetin bir kenara bırakılıp partiler üstü bir konsensüs oluşturulması çağrısı yaptı.

Mülteci sorunuyla ilgili ise İmamoğlu, bir mülteci masası kurduklarını ifade ederek, istikrara kavuşturulan Suriye’de mültecilerin kendi hayatlarına dönmesinin

önemli olduğunu söyledi.

Kanal İstanbul projesine de değinen  İmamoğlu “Tüm otoriteler, bilim insanları uyarıyor. Böyle bir ihtiyaç söz konusu değil. Birileri ve onların yakınları para kazanacak diye doğanın yok olmasına asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

"Bedeli ağır olur"

“Artık ne İstanbul ne de Türkiye 23 Haziran'dan önceki Türkiye değildir. Bunu aklınıza sokun. İstanbul’a fatura ödetmenin bedeli ağır olur” diyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “İlk yılımızda çok başarılı olduk. Çok daha başarılı olacağız. Hep birlikte başarmaya devam edeceğiz. Gerçekten enerjimizi var, gençliğimiz var, yolumuz uzun başarmaya mecburuz ve asla vazgeçmeyeceğiz.”

Pelin Ünker / İstanbul

© Deutsche Welle Türkçe

 

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