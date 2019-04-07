İmamoğlu: Aramızdaki fark 16 bin 380

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, "Süreç bitmiştir. Toplumun vicdanı kimin kazandığını biliyor" diye konuştu. "Türkiye ilk defa seçim yapmıyor, yapmayın. AKP'li hemşehrilerimizin de benim kazandığımı bildiklerini biliyorum. İnsanları kutuplaştırmanın ne faydası var?" ifadesini kullandı. "Hakkımda yalan haberler yapılıyor" diyen İmamoğlu, "Bir gün önce dünyanın en güvenli seçim sitemi diye konuşuyorlardı ama şimdi aksini söylüyorlar. Ama sadece İstanbul'da. AKP'nin kazandığı diğer yerlerde hiç sesleri çıkmıyor" dedi.

Geçersiz oyların yüzde 78'i sayıldı

AKP'nin başvurusu üzerine geçersiz oyların yeniden sayımının yüzde 78'inin tamamlandığını belirten Ekrem İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aramızdaki fark 16 bin 380. Günde sayılan oy sayısı 37 bin 714. Bütün oyların sayılması halinde, 238 gün sürecekmiş. Çok da değilmiş. 7-8 kat sayım memurları artırılırsa 160 gün civarında bu sürecin tamamlanma ihtimali var."

İmamoğlu, "YSK'ya sesleniyorum: 82 milyonun gözü kulağı sizde. Tarihi bir göreviniz var. Bu görevi yerine getirdiğinizde Türkiye önüne daha aydınlık bir şekilde bakacak. Lütfen siz de kararı alırken, tüm hassasiyet, adalet duygusu ve çifte standart yaratmayacak, doğru karar verme konusunda, sizden bir karar bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Bugün biz kazanırız, yarın siz"

AKP'ye seslenen İmamoğlu, "Empati yapıyorum. Kolay değil, 25 yıl bu şehri yönettiniz. Ama kimse makamları öteki tarafa götürmüyor. Demokrasi böyle bir şey. Üzüntünüzü anlıyorum ama demokrasi tek yönlü bir yol değildir. Bugün biz kazanırız, yarın siz. Dünyanın sonu değil" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının son bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen İmamoğlu, "Lütfen sürece katkı sunun. Ben İstanbul'u çok iyi yöneteceğim göreceksiniz. Hiç kimseyi dışarıda bırakmayacağım. Ben bu şehri barıştırmaya geliyorum. Bu kentte yaşayan güzel insanları birleştirmeye geliyorum. Bu sürece katkı sunmaları adına, sayın cumhurbaşkanına da çağrımı yineliyorum. Bu ülkenin milli meseleleri var. Bunlarla ilgilenilsin. Ben normalleşmek istiyorum. Bu ülkenin bayrağıyla, inançlarıyla, diniyle, milli bayramlarıyla, istiklal mücadelesiyle bütün kavramlarıyla kucaklaşacağı bir sürecin paylaşılması ve sürecin olgunlaşmasını talep ediyorum" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

38 ilçe için başvuru yapılacak

İstanbul'daki oy sayımına ilişkin bir açıklama da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan geldi.

Yavuz, AKP'nin İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamının sayılması için başvuru yapılacağını söyledi. Yavuz, "Dün Beyoğlu ilçemiz için tüm oyların sayımı için müracaatımız oldu. Bugün ise bütün ilçelere ilişkin oyların tamamı sayılsın diye il seçim kurulu üzerinden YSK’ya müracaat etmiş olacağız" dedi. Yavuz, "Kişi ötesinde bir organize iş var bu işin içinde. Bu işi YSK'ya yıkmayalım. Burada organize bir usulsüzlük var, organize bir suistimal var, hata ötesi şeyler bunlar" diye konuştu.

Adalet Bakanı Gül: Patron YSK

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, dün CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın İstanbul'da geçersiz oyların sayımı nedeniyle yaptığı, "Adalet Bakanı'nın eli oy çuvallarında" sözlerine tepki gösterdi. Gül bugün yaptığı açıklamada, "Türkiye'de milletin iradesi oy çuvallarına yansımıştır. Milletin iradesi neyse, herkesin saygı duyması gereken bir iradedir. Tüm süreçte seçim kurulları, yönetiminde, denetiminde siyasi partilerin temsilcilerinin huzurunda gerçekleşmiştir. Bu işin patronu YSK'dır. Yürütmenin işi değildir. Vatandaşın iradesi her şeyin üstündedir" dedi.

DW, MK/AÜ

© Deutsche Welle Türkçe