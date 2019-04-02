İmamoğlu: Adalet istiyoruz, mazbatamızı talep ediyoruz

CHP'li Ekrem İmamoğlu YSK'nın yerel seçimlere ilişkin İstanbul'da 8 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırması ve geçersiz oyların sayılmasını değerlendirdi. İstnbul'daki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, "Biz adalet istiyoruz. Biz toplumun, 16 milyon insanın vicdanının ve bu büyük seçimin karşılığında seçilmiş olan oylarıyla beraber YSK'nın açıkladığı oylarla beraber belli olan seçilmiş olduğumun belli olan sonucu ile beraber mazbatamızı talep ediyoruz. YSK'yı göreve davet ediyorum. Süreci lütfen en titiz sekilde tüm hassasiyetleri ile yönetmesini özellikle istirham ediyorum" dedi.

İmamoğlu, "İstanbul'a özel, bugüne özel baskı altında eğer kararlar alınırsa bu, toplumun vicdanında asla kabul görmez. Sürecin güvencesi YSK'dır. YSK tüm karar ve uygulamalarında usüllere, geçmişteki içtihatlarına ve uygulamalarına sadık kalsınlar. Burada baskılara veya bir takım unsurlara göre hareket edilmemesini özenle istiyoruz ve özenle takip ediyoruz" diye konuştu.

CHP'nin de itiraz başvuruları olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Hiç mi seçimde hata olmaz. Elbette olur, eksiklik olur mu olur, ama siyasi şovlara gerek yok" dedi.

İktidarın daha önceki seçimlerde Türkiye'nin seçim sistemi açısından dünyanın en güvenilir ülkesi olduğu yönündeki açıklamalarını hatırlatan İmamoğlu, "Sonrasında ne oldu ki bir anda bu seçim Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en şaibeli seçimidir diyecek kadar bir derinliği öyle bir derinlik ki dipsiz kuyu haline gitirme çabası içindeler" şeklinde konuştu.

"Kendi iç hesaplaşmalarına İstanbul'u kurban etmesinler"

İmamoğlu, "Parti teşkilatı başarısız olmuş olabilir, partinin üst düzey yöneticileri başarızı olup birbirini suçluyor olabilirler… Kendi iç hesaplaşmalarına 16 milyon İstanbul'u kurban etmesinler" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Zaman kazanılıyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi içerisinde bu süreçte neler olabileceğine dair bir takım duyum ve tespitlerimiz var. Somut tespitlerimiz de var. Bazı kuruluşlara başvurup iptal edemedikleri bir takım dijital verilerin iptal noktasında destek istediklerini de biliyoruz. Yetki sahibi olarak oraya gittiğimizde kamuoyu ile paylaşacağız. İspark'ta da neler olduğunu biliyoruz."

AKPli Ünal'dan tepki

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sn. Ekrem İmamoğlu devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? Kendini Başkan ilan edip,bu sürecin durdurulmasını neye dayanarak istiyor? Kendisi elinde belge sallayarak usulsüzlükten bahsediyor" dedi.

Ünal şu ifadeleri kullandı: "YSK itirazları dikkate almasın ve hukuki süreç durdurulsun ve 'elim ayağa kaldırılsın' diyor. Bu tavır millet iradesine, hukuk devletine saygısızlıktır. Devlet adamlığı, hukuki süreci yok saymak, şaibe oluşturmak, 'ben başkanım' diyerek meseleyi oldu bittiye getirmemektir."

YSK'nın itiraza ilişkin kararı

31 Mart yerel seçimleri sonrasında AKP'nin usulsüzlük iddiasıyla çeşitli il ve ilçelerde sonuçlara itirazda bulunması sonrasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul'daki itirazları görüşmek için toplanmış İstanbul'da 8 ilçede yeniden sayımın durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmıştı.

YSK, oy çokluğuyla ilçe seçim kurullarının yeniden sayım kararı ile bu işleme başlanmış ise bunun sonuçlandırılması ve yeniden yapılan sayımla ortaya çıkan sonucun, tüm siyasi parti ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine karar vermişti.

İstanbul İl Seçim Kurulu ise CHP'nin, ''yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına'' ilişkin talebini kabul ederek, sayımın tedbiren durdurulmasını kararlaştırmıştı.

DW / SSB, HT

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