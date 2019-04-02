İmamoğlu: 18 bin 742 oy farkla öndeyiz

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu 17 ilçede geçersiz oyların sayımının tamamlandığını, 18 bin 742 oy önde olduğunu söyledi.
Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul belediye başkanlığını kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu 17 ilçede geçersiz oyların sayımının tamamlandığını ve AKP adayı rakibi Binali Yıldırım'ın 18 bin 742 oy önünde olduğunu söyledi.
İmamoğlu Fox televizyonunda katıldığı programda hafta sonunda sürecin tamamlanmasını beklediğini belirterek, "Bu rakamları Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) görebilirsiniz. Toplamda 119 bin 652 geçersiz oy sayıldı, ki bu da toplamın beşte ikisi ediyor. Sayılan geçersiz oylardan 785'i bizim hanemize, 2 bin 184'ü rakibimiz hanesine sayıldı. Bundan sonra yaklaşık 198 bin geçersiz oy daha sayılacak" dedi. İmamoğlu, "Ben seçimi kazandığıma inanmasam Allah şahit çıkar derim ki biz kaybettik" şeklinde konuştu.
Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından da son rakamları takipçileri ile paylaştı.
İmamoğlu Fox televizyonunda, "Şaibe dediğiniz şehirde 25 ilçede siz seçimi kazanıyorsunuz. 14 ilçede CHP kazanıyor. Şaibe dediğiniz yerde aynı gece bütün süreci Anadolu Ajansı yönetiyor. Tek bir cümleniz yok" dedi ve ekledi: "O zaman bütün seçimlerde bir daha sayalım bir daha sayalım ben kaybedene kadar sayalım...Kaybettik bir daha mı seçim, kazanana kadar seçim mi?"
DW / SB, HT
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