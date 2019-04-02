İmamoğlu: 18 bin 742 oy farkla öndeyiz

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul belediye başkanlığını kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu 17 ilçede geçersiz oyların sayımının tamamlandığını ve AKP adayı rakibi Binali Yıldırım'ın 18 bin 742 oy önünde olduğunu söyledi.

İmamoğlu Fox televizyonunda katıldığı programda hafta sonunda sürecin tamamlanmasını beklediğini belirterek, "Bu rakamları Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) görebilirsiniz. Toplamda 119 bin 652 geçersiz oy sayıldı, ki bu da toplamın beşte ikisi ediyor. Sayılan geçersiz oylardan 785'i bizim hanemize, 2 bin 184'ü rakibimiz hanesine sayıldı. Bundan sonra yaklaşık 198 bin geçersiz oy daha sayılacak" dedi. İmamoğlu, "Ben seçimi kazandığıma inanmasam Allah şahit çıkar derim ki biz kaybettik" şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından da son rakamları takipçileri ile paylaştı.

İmamoğlu Fox televizyonunda, "Şaibe dediğiniz şehirde 25 ilçede siz seçimi kazanıyorsunuz. 14 ilçede CHP kazanıyor. Şaibe dediğiniz yerde aynı gece bütün süreci Anadolu Ajansı yönetiyor. Tek bir cümleniz yok" dedi ve ekledi: "O zaman bütün seçimlerde bir daha sayalım bir daha sayalım ben kaybedene kadar sayalım...Kaybettik bir daha mı seçim, kazanana kadar seçim mi?"

İmamoğlu, "Yaptığımız simülasyonlarla biz seçimi kazandık" diyerek, "Bütün geçersiz oyların yeniden sayılması halinde 18-20 bin arasında oy farkı kalacak" şeklinde konuştu.

"Çok yavaş giden sayımlar konusunda uyarımızı yaptığımız ve tedbir alınacağı konusunda seçim kurulunda bilgi ulaştı" diyen İmamoğlu hafta sonunda sürecin tamamlanmasını öngördüklerini aktardı.

Diğer partilerin farklı şehirlerde yaptıkları itiraz başvurularının reddedilmesine de değinen İmamoğlu, "Adalet duygusunda çelişki yaratan şey çifte standart. Sadece iktidar partisinin kaybettiği yerler mi sayılacak? Çifte standardı kaldırın bütün itiraz edenleri dikkate alın” dedi.

İmamoğlu, "İnansınlar ki kesinlikle 1 oy bile mesela olsa kimsenin hakkını yemeyecek bir insanım ben, ama tek bir oyumu bile yedirtmeyeceğim" ifadesini kullandı.

Video izle 08:22 İmamoğlu: Seçimin sonucunu değiştirecek bir husus yok

DW / SB, HT

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