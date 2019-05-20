 İmamoğlu: Önceliğimiz yoksullukla mücadele | TÜRKİYE | DW | 22.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

İmamoğlu: Önceliğimiz yoksullukla mücadele

Mazbatası geri alınan CHP'li İmamoğlu 23 Haziran seçimindeki stratejisini açıkladı. İmamoğlu israfa son vereceklerini belirterek "23 Haziran'da bizden alınan emaneti geri almaya geliyoruz" dedi.

Türkei, Istanbul: Bürgermeister Ekrem Imamoglu hält Ansprache (Getty Images/B. Kara)

Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal ettiği 31 Mart'taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu 23 Haziran'da tekrar edilecek seçim için  stratejisini açıkladı.  İstanbul'da düzenlenen toplantıya CHP'li milletvekillerinin yanı sıra partililer de katıldı.

23 Haziran'da vatandaşların hep birlikte sandığa gideceğini ve demokrasiyle yeniden buluşulmasını sağlayacaklarını söyleyen İmamoğlu, "O sandık bir haysiyet sandığı olacak. O sandıktan oy pusulası değil, hesap pusulası çıkacak. 23 Haziran'da kul hakkı yemenin hesabı sorulacak" dedi.

Önerdiğimiz linkler

İstanbul seçimi için DW Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan kamuoyu araştırma şirketleri, seçmenini sandığa götürmeyi başaran tarafın avantajlı olacağına dikkat çekiyor. (20.05.2019)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin yenilenmesi kararını bir kez daha eleştirerek, kararın "talimat'a istinaden" alındığını vurguladı. (16.05.2019)

CHP'nin seçim kampanyasının stratejisinin belli olduğunu ifade eden İmamoğlu, önceki kampanyada olduğu gibi "İstanbulluları dinleyerek onların çizdiği yolda ilerlediklerini" belirtti. 

İstanbul'da israf düzeninin yayıldığını, bu durumun her alanda insanların karşısına çıktığını söyleyen İmamoğlu, "Bakınız Sayıştay'ın raporlarına göre belediyenin borcu 4 buçuk kat arttı. Yıllık faiz yükü 8 kat arttı. Daha durun neler var bütçe açığı 5 yılda 20 kat arttı" dedi. İmamoğlu İstanbul'da hayata geçirilmeyen fikir projelerine 226 milyon Türk Lirası harcandığını kaydetti. 

18 günlük görev süresinde israf düzenine dur demeye çalıştığını belirten İmamoğlu, "Belediyenin kaynaklarını vatandaşa akıtmaya başladık. Su indiriminin Belediye meclisinden geçmesini sağladık böylece 540 lira tasarruf sağlayacak. Öğrencilerin akbilini 85 liradan 40 liraya düşürdük böylece her iki çocuklu ailede 1080 lira tasarruf edildi. Bunları 18 günde başardık. 1800 günde, beş yılda neler yaparız düşünsenize" dedi.

Önceliklerinin yoksullukla mücadele olacağını söyleyen İmamoğlu şöyle konuştu:

"Elbette ki biz isteriz ki İstanbul da yoksul kalmasın bunu da yapacağız. Önceliğimiz çocuklarımız. Çocuklarımızın eğitimden güvenliğe tüm sorunlarını çözmek için yüzlerce uzmandan oluşan ekibimle çalışacağım."

"Biz yöneticiler haddimizi bileceğiz"

Halkın şeffaf yönetime olan arzusunun kendisine umut verdiğini belirten İmamoğlu, "İş insanının, sanatçının açıklamasına bakıyorum, umudumu görüyorum. Buradan söyleyeyim hiç kimse vatandaşa parmak gösterip haddini bildiremez. Vatandaş yöneticiye had bildirir. İster iş insanı olsun, isten memur, ister sanatçı olsun. Biz yöneticiler haddimizi bileceğiz" dedi. 

Herkese adil fırsatlar sunan aileleri kalkındıran bir şehir ekonomisi istediğini söyleyen İmamoğlu, "Bunları yapabilir miyiz evet yapabiliriz yeter ki bu amaçlar için seferberlik başlatabilelim. Bir demokrasi seferberliği başlatmalıyız biz 16 milyon İstanbullu olarak inanca sahibiz" diye konuştu.

İstanbul'u gezdiğinde semtler arasındaki farklıkların kendisini üzdüğünü söyleyen İmamoğlu, "Bir mahallede çok dipte bir mahallede çok yukarıda yazık değil mi bu ailelere. Ben İstanbul'un tüm çocuklarının iyi eğitim almasını istiyorum her yerde iyi eğitim çocukların iyi üniversitelerde okusun istiyorum."

Konuşması sırasında sık sık "Her şey çok güzel olacak" sloganını tekrar eden İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülke adına çok şey başaracağız halkın bağrından çıkmış kampanyamızın hep birlikte sloganını söylemekten imtina etmeyeceğiz her şey çok güzel olacak. Ülkemizin demokrasi tarihine damga vuracağız. Yani kimseden talimat almadan, başkası kimden talimat alır bilmem ben vatandaştan talimat alırım. Vatandaşın talimatına göre hareket edeceğim, vatandaşın karşısında yerimizi haddimizi bileceğiz. Partizanlığı söküp atacağız. Çünkü ahlaklı siyaset, halkçılık budur... Herkes duysun; Biz 16 milyon İstanbullu 23 Haziran'da o emaneti geri almaya geliyoruz."

Video izle 15:46

İmamoğlu DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı

DW / HT,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

İmamoğlu DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı  

Benzer içerik

Präsidentschaftswahlen in der Türkei

Seçmen listeleri endişesi 20.05.2019

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dair muhalif seçmenin endişeleri var. Dışarıdan seçmen getirilebilir mi? Seçmen kütüğünden silinme söz konusu mu? Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.

Türkei Ankara Hohe Wahlkommission (YSK)

YSK gerekçeli kararı yine erteledi 21.05.2019

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin yenilenmesine ilişkin gerekçeli kararını Salı günü de açıklamadı. Gerekçeli kararın Pazartesi günü açıklanması bekleniyordu. İptal kararının üzerinden 15 gün geçti.

Ekrem İmamoğlu, türkischer Politiker der Republikanischen Volkspartei

CHP bağış kampanyası başlattı 09.05.2019

23 Haziran seçimlerinde partilerin Hazine'den yardım alamayacağına dikkat çeken CHP, bağış kampanyası başlattı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei - Sezai Temelli HDP (DW/H. Köylü)

Temelli: HDP seçmeni stratejik olarak İmamoğlu'na oy veriyor

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 31 Mart'ta İmamoğlu'nun mağdur olduğunu söyledi. Nevşin Mengü ile Bire Bir yayınına konuk olan Temelli, HDP seçmeninin İmamoğlu'na stratejik olarak oy verdiğini de belirtti.  

FOTO-GALERİ

default

Formula 1 efsanesi Niki Lauda öldü

Formula 1 dünyasının efsane isimlerinden Niki Lauda 70 yaşında hayatını kaybetti. Niki Lauda'nın 1975 ile 1977'de Ferrari ve 1984'te McLaren ile olmak üzere üç Formula 1 dünya şampiyonluğu bulunuyor.  