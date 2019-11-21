 İmamlara Almanca şartı yürürlüğe giriyor | ALMANYA | DW | 20.12.2019

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ALMANYA

İmamlara Almanca şartı yürürlüğe giriyor

Eyalet Temsilcileri Meclisi, yabancı din görevlilerine Almanca bilme zorunluluğu getiren düzenlemeyi kabul etti. Artık imamların da Almanya’da oturma izni alabilmek için temel düzeyde Almanca bilmesi gerekecek.

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Almanya'da görev yapacak yabancı din görevlilerine temel seviyede Almanca bilme zorunluluğu getiriliyor. İlgili yönetmelikte yapılan değişiklik Bakanlar Kurulunun ardından Cuma günü Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde de kabul edildi. Yabancı işgücünün Almanya’da çalışma ve ikamet şartlarını düzenleyen yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, dini cemaatler tarafından görevlendirilen imam veya rahip gibi din görevlilerinin oturma izni alabilmek için A2 temel seviyesinde Almanca bildiklerini kanıtlamaları gerekiyor. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından 12 aylık geçiş sürecinde ise A1 temel düzeyinde Almanca bilgisi yeterli olacak.

Almanya'da çalışacak yabancı din görevlilerine Almanca öğrenmeleri için yeterli süre tanınabilmesi için de düzenleme, yürürlüğe girmesinden altı ay sonra uygulanmaya başlanacak. Yeni düzenleme, bazı durumlarda istisna yapılmasına olanak tanıyor. Bunun yanı sıra, Almanya'da oturma izni için vize gerektirmeyen ülkelerden gelen yabancı din görevlilerinin ise Almanca bilme zorunluluğu bulunmuyor.

Kasım ayı başında Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen değişiklikler, muhalefet partilerinin eleştirilerine yol açıyor. Eleştirilerin odağında da Almanya'da görev yapan yabancı imamlar yer alıyor. Yeşiller ve Sol Parti, imamların Almanya'da yetiştirilmesi için çabaların artırılması gerektiğini savunuyor. Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi de istenen Almanca düzeyini yetersiz buluyor. Yeni düzenlemeyi eleştirenlerin çoğu, yabancı imamlar aracılığı ile geldikleri ülkelerin hükümetlerinin olası nüfuz kurma sorununun çözülemeyeceğini dile getiriyor.

KNA/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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