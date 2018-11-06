İlk yarışında birinci olup tarih yazdı

Türk motosiklet yarışçısı Can Öncü, Ricardo Tormo pistinde düzenlenen ve Moto3’ün son etabı olan Valencia Grand Prix’sini kazanmayı başardı. 15 yaşındaki Öncü, kariyerinde ilk kez çıktığı bir Moto3 yarışını birincilikle bitirdi.

Öncü bu zaferi ile ayrıca Moto3 tarihinde yarış kazanan en genç motosikletçi olarak kayıtlara geçti. Bu rekoru, 2008 yılından bu yana İngiliz motosikletçi Scott Redding elinde tutuyordu. Redding, yarış kazandığında Öncü'den 105 gün daha büyüktü.

Genç yarışçının, gelenek olduğu üzere zaferini şampanya içerek kutlamasına izin verilmedi. Bunun yerine Öncü'nün üzerine şampanya döküldü.

"İnanılmaz. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok" sözleri ile sevincini dile getiren Öncü, gelecek yıl da yarışta yer almak istediğini söyledi.

Yarışta ikinci gelen isim 2018'in şampiyonu Jorge Martin, üçüncü bitirense John McPhee oldu.

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AP,AFP/ÖA,EC

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