 İlk sonuçlar: Tunceli komünist başkana geçti | TÜRKİYE | DW | 31.03.2019

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TÜRKİYE

İlk sonuçlar: Tunceli komünist başkana geçti

Tunceli'nin Ovacık ilçesi belediye başkanlığını yürüten Türkiye'nin tek TKP'li Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu bu seçimlerde aday olduğu Tunceli'de oyların büyük çoğunluğunu aldı.

Fatih Maçoğlu

Fatih Maçoğlu

Tunceli'de sandıkların yüzde 90'ından fazlası açıldı. Buna göre Tunceli'nin Ovacık ilçesi belediye başkanlığını yürüten Türkiye'nin tek Türkiye Komünist Partili (TKP) Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu bu seçimlerde aday olduğu Tunceli'de oyların büyük çoğunluğunu aldı.

"Komünist Başkan" diye anılan Fatih Maçoğlu, sandıkların yüzde 94'ünün açıldığı Tunceli'de en yakın rakibi Halkların Demokratik Partisi adayı Nurşat Yeşil'i geride bıraktı. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, Maçoğlu'nun oy oranı yüzde 32,21, HDP'li Nurşat Yeşil'in yüzde 28.69.

Tunceli'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Yusuf Kenan Aydın'ın oyları %20.81, AKP'li Gökhan Arasan'ın da %14.49 seviyesinde. Arasan'ı %3.19 ile MHP'li Mücella Saler takip ediyor.

Maçoğlu'nun zaferi ile Tunceli HDP'den TKP'li bir yöneticiye geçiş yapmış oldu. Önceki yerel seçimlerde HDP ve CHP arasında çekişmeli geçen yarış bu sefer Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ortak adayı Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun dahil olması ile değişti.

Sosyalist Meclisler Federasyonu Twitter hesabı üzerinden yayınladığı videoda, Maçoğlu'nun halkın yoğun ilgisiyle karşılaştığını aktardı.

DW, MK,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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