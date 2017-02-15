İlk Erdoğan-Biden buluşmasından yumuşak mesajlar

NATO liderler zirvesine katılmak üzere Brüksel'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temasları çerçevesinde ilk kez ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Biden, Brüksel'de başka bir görüşmeye katılmadan önce Erdoğan'la buluşmasırna ilişkin yaptığı kısa değerlendirmede "çok iyi bir görüşme" yaptıklarını söyledi. Biden, daha sonra NATO zirvesindeki temaslarını değerlendirmek üzere düzenlediği basın toplantısında "Türkiye ve ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum" dedi.

Biden: Erdoğan'la olumlu ve verimli bir görüşme yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise zirve sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Başkan Biden ile yaptığı görüşmede "kapsamlı görüş alışverişinde" bulunduklarını söyledi. Erdoğan, "Hem görüş ayrılığı yaşadığımız meseleler hem de ortak çıkarlarımız olan konulardaki iş birliği imkanlarını yapıcı bir yaklaşımla ele aldık" dedi.

Bir soru üzerine S-400'ler konusunun da gündeme geldiğini belirten Erdoğan, "S-400 konusunda bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim. Bunun yanı sıra F-35 konusunu aynı şekilde kendilerine ifade ettim. Savunma sanayi konusunda müşterek yapabileceğimiz adımlar nelerdir, bunları ifade ettim" dedi. Sürecin bundan sonra da devam edeceğine işaret eden Erdoğan, dışişleri ve savunma bakanlarının muhatapları ile görüşeceğini ifade etti. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'ler, Türkiye ile ABD arasında kriz yaratan konuların başında yer alıyor.

Afganistan konusu ve soykırım krizi

Erdoğan bir soru üzerine ABD ve NATO'nun Afganistan'dan çekilmeye hazırlandığı bu dönemde Afganistan konusunun da gündeme geldiğini söyledi.

"Afganistan konusundaki düşüncelerimizi açık bir şekilde Biden'a ifade ettim" diyen Erdoğan, "Eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle orada belirli bir desteğin verilmesi isteniyorsa, diplomatik, lojistik, bunun yanında mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Taliban gerçeğini kenara koymak mümkün değil. Şu an itibariyle bir mutabakat söz konusu. Bir sıkıntı söz konusu değil" dedi.

Erdoğan, Pakistan ve Macaristan'ı da Afganistan'da yanlarına almak istediklerini Biden'a aktardığını kaydetti.

Basın toplantısındaki gazetecilerden birinin Biden'ın Ermeni soykırımı ifadesini kullanmasının gündeme gelip gelmediği sorusuna ise "Hiç gündeme gelmedi, hamdolsun" yanıtını verdi.

"Çözülemeyecek hiçbir mesele yok"

Biden ile görüşmede, "Aramızdaki ekonomik potansiyelin tam olarak hayata geçirilebilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik" diyen Erdoğan, iki ülke arasındaki istişare mekanizmalarının canlandırılması gerektiğinin altını çizdiklerini kaydetti. Erdoğan, "İki müttefik ve stratejik ortağa yakışacak şekilde doğrudan iletişim kanallarını kullanmakta mutabık kaldık" dedi.

Erdoğan, "Her alanda karşılıklı saygı ve çıkara dayalı verimli bir iş birliği döneminin başlaması anlamında güçlü bir iradenin olduğunu görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Neticede son derece yararlı ve samimi bir görüşme oldu" diyen Erdoğan, "Türkiye ABD ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, iş birliği alanlarımızın sorun başlıklarından daha kapsamlı ve zengin bir görünüm sergilediğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Mitsotakis ile gerekirse "özel hattan" görüşme kararı

Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda da bulundu. Mitsokatis ile görüşmede, iki ülke arasında "yeniden canlandırılan diyalog mekanizmalarının sürdürülmesini kararlaştırdık" diyen Erdoğan, Yunanistan Başbakanı ile iki ülke arasında "pozitif gündemi destekleyecek adımların karşılıklı olarak atılması hususunda da fikir birliğine vardıklarını" söyledi. Erdoğan, gerekirse ikili görüşmeleri "özel hattan" yapma suretiyle "araya birilerini sokmama" kararı aldıklarını da sözlerine ekledi.

DW/JD, HS

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