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İlaç

İlaç, bir hastalığı iyileştirmek ya da bir zararlıdan kurtulmak için kullanılan madde. Canlı hücre üzerinde meydana getirdiği tesir ile bir hastalığın teşhisini, iyileştirilmesi veya semptomlarının azaltılmasını sağlar.

DW Türkçe'nin ilaç ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Türkiye’de ilaç krizi: 645 çeşit ilaç bulunamıyor 09.11.2021

Türkiye’de son günlerde ilaç krizi başgöstermeye başladı. Türk Eczacılar Birliği’nin kayıtlarına göre, eczane raflarında olması gereken 645 çeşit ilaç temin edilemiyor. Peki, ilaç krizi neden başladı ve nasıl çözülecek? 

DW Haber - 09.11.2021 09.11.2021

Türkkan krizi: Kamu borcu "ticari sır" mıdır? | Çıplak arama ilk kez dava konusu oldu | Eczacılar Birliği: 645 çeşit ilaç bulunamıyor | Asgari ücret: Öğün başına 2 lira 36 kuruş kalıyor | "Oturduğumuz yerden alım gücümüz düşüyor"
FILE PHOTO: FILE PHOTO: An experimental COVID-19 treatment pill called molnupiravir being developed by Merck & Co Inc and Ridgeback Biotherapeutics LP, is seen in this undated handout photo released by Merck & Co Inc and obtained by Reuters May 17, 2021. Merck & Co Inc/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY/File Photo

İngiltere Covid-19 ilacının kullanımına izin verdi 04.11.2021

İngiltere Covid-19 hastalığının tedavisi için geliştirilen antiviral Molnupiravir adlı ilacın kullanımına izin verdi.

Türkiye'de ruh sağlığı | "Dizilerle birlikte terapiye dair görünürlük arttı" 12.10.2021

Seda’ya 27 yıl önce bipolar teşhisi konmuş. Ruh sağlığı hizmetleriyle yıllardır iç içe olan Seda, sistematik ayrımcılığa maruz kaldıklarını söyleyerek, "İmkanı olan insanların bir kısmı benim gibi devlet sisteminde teşhisinin gözükmemesi için elinden geleni yapıyor" diyor. Ruh sağlığı denildiğinde akla ilk gelen konulardan biri, ilaç kullanımı.

In this March 2021 photo provided by Pfizer, vials of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine are prepared for packaging at the company’s facility in Puurs, Belgium. Pfizer is about to seek U.S. authorization for a third dose of its COVID-19 vaccine, saying Thursday, July 8, 2021, that another shot within 12 months could dramatically boost immunity and maybe help ward off the latest worrisome coronavirus mutant. (Pfizer via AP)

Avrupa'da üçüncü doz BioNTech/Pfizer aşısına onay 04.10.2021

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 18 yaş üstü kişilere üçüncü doz BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısı yapılmasına onay verdi. Kurum, ikinci ile üçüncü doz aşı arasında en az altı aylık süre olmasını tavsiye etti.
Fruits and vegetables at a greengrocer in Turkey, August 2019

Pestisitler: İlaç mı zehir mi? 02.10.2021

Kayseri'de bir çocuğun yediği nardaki pestisitten dolayı hayatını kaybetmesi gıda güvenliğini tartışmaya açtı. Uzmanlar, Bakanlığın yasaklı pestisit kullanımını daha sıkı denetlemesini istiyor.

Jakob Maske, Kinder- und Jugendarzt, zieht den Corona-Impfstoff Comirnaty von Biontech-Pfizer in eine Spritze.

BioNTech-Pfizer aşısına ABD'de tam onay 23.08.2021

ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) BioNTech-Pfizer koronavirüs aşısına tam onay verdi. FDA kararın pandemi ile mücadelede bir "dönüm noktası" olduğunu açıkladı.

February 11, 2021, LARGO, Florida, USA: Vials containing the BioNTech COVID-19 vaccine remain on a table at Heron House Assisted Living in Largo on Thursday, Feb. 11, 2021, where healthcare workers and residents received their second shots against the coronavirus. (Credit Image: Â© Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times via ZUMA Wire

BioNTech/Pfizer üçüncü doz için ilk verileri iletti 16.08.2021

BioNTech, Amerikalı ortağı Pfizer ile birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının üçüncü dozuna dair ilk verileri ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) sundu. Uğur Şahin, üçüncü dozun yüksek koruma sağladığını ifade etti.

Pfizer-BioNTech vaccines against COVID-19 arrives in Ankara, Turkey, on April 03, 2021. Photo by Abdurrahman Antakyali/Depo Photos/ABACAPRESS.COM

Pfizer korona aşısından ciro beklentisini yüzde 29 arttırdı 28.07.2021

ABD'li ilaç devi Pfizer, BioNTech firması ile birlikte geliştirdikleri Covid-19 aşısından ciro beklentisini yüzde 29 arttırarak, 33,5 milyar dolar olarak açıkladı.

Ein medizinischer Angestellter hält eine Ampulle mit dem Impfstoff des Corona-Impfstoffes des chinesischen Pharmaunternehmens Sinovac Biotech. Über 600-Tausend Mitarbeiter des indonesischen Gesundheitswesens wurden mit dem geimpft. +++ dpa-Bildfunk +++

Sinovac'ın Türkiye'deki Faz-3 ara sonucu: Yüzde 83,5 etkili 09.07.2021

Çin ilaç şirketi Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşısının Türkiye’deki Faz-3 çalışmalarının ara sonuçları yayımlandı. Çalışmalar aşının iki dozunu yüzde 83,5 etkili olduğunu gösterdi.
Themenbild -Symbolfoto:Corona Schutzimpfung fuer Kinder und Jugendliche,Impfung. Jugendlicher (14 Jahre alt) vor Impfung, Auf dem Impfgipfel beraten Bund und Laender darueber, ob und wie schnell Minderjaehrige geimpft werden. mpfangebot fuer Kinder und Jugendliche. Impfspritze,Spritze,Impfstoff zur Injektion mit einer Kanuele. Model Released!

Çocuklara korona aşısı gerekli mi? 06.06.2021

ABD ve Kanada’nın ardından ve AB’de de BioNTech/Pfizer aşısının çocuklarda kullanımına onay verlildi. Ancak bu konuda soru işaretleri var. Çocuklarda aşılarla ilgili merak edilenleri derledik.
Jamie Blank (L) holds her son, Ari Blank's hand as he receives the Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine from healthcare worker Jen Feinberg (R) at the Jewish Federation/JARC's offices in Bloomfield Hills, Michigan on May 13, 2021. - The US Food and Drug Administration (FDA) on May 10, 2021 authorized the use of the Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine for children aged 12 to 15 years old. (Photo by JEFF KOWALSKY / AFP) (Photo by JEFF KOWALSKY/AFP via Getty Images)

Avrupa'da BioNTech aşısının 12-15 grubuna kullanımına onay 28.05.2021

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş arası çocuklarda kullanımını onayladı. Tavsiye kararını uygulama yetkisi AB üyesi ülkelerin ulusal hükümetlerinde.
30.12.2020 Ein Mitarbeiterin der Asklepios Klinik bereitet den Covid-19 Impfstoff von Biontech/Pfizer für eine Impfung vor. Anders als zahllose Kritiker der Impfstrategie von EU und Bundesregierung hält der Virologe Drosten es nicht für möglich, das Vorgehen bei der Bestellung von Impfstoffen rückblickend zu bewerten.

BioNTech aşısı 12-15 yaş arasında da koruyucu 28.05.2021

BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş arası çocuklarda da koruma sağladığı tespit edildi. Araştırmayı yapan uzmanlar bu yaş aralığındaki çocukların aşılanmasını önerdi.
February 11, 2021, LARGO, Florida, USA: Vials containing the BioNTech COVID-19 vaccine remain on a table at Heron House Assisted Living in Largo on Thursday, Feb. 11, 2021, where healthcare workers and residents received their second shots against the coronavirus. (Credit Image: Â© Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times via ZUMA Wire

ABD, BioNTech aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımına onay verdi 11.05.2021

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına onay verdi. ABD Başkanı Joe Biden gelişmeyi “Virüsle mücadelemizde çok umut verici bir adım” olarak niteledi.
RIO DE JANEIRO, BRAZIL, MARCH 27: A boy waiting to be vaccinated against yellow fever, in the health unit of the district of Andarai north zone of Rio de Janeiro, Brazil, March 27, 2017. FABIO TEIXEIRA / Anadolu Agency

Ebeveynler çocuklarına aşı yaptıracak mı? 08.05.2021

Avrupa İlaç Ajansı’nın gelecek günlerde Pfizer-BioNTech’in koronavirüs aşısının 12-15 yaş grubu için kullanımına onay vermesi bekleniyor. Peki, ebeveynler bunu yaptırmaya ne kadar istekli?
SAO PAULO, BRAZIL - JANUARY 17: A nurse draws the CoronaVac vaccine from a vial at Hospital das Clinicas of the University of Sao Paulo (USP) on January 17, 2021 in Sao Paulo, Brazil. The CoronaVac vaccine was developed by the Chinese laboratory Sinovac in partnership with the Butantan Institute. The National Health Surveillance Agency (Anvisa) authorized today the emergency use of the CoronaVac and the AstraZeneca (developed by the University of Oxford in partnership with the Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz) vaccines against Covid-19. (Photo by Rodrigo Paiva/Getty Images)

AB'den Çin aşısına onay yolunda önemli adım 04.05.2021

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Çin aşısı CoronaVac'ın AB ülkelerinde de kullanılabilmesi doğrultusunda önemli bir adım attı. EMA, Çin aşısını "eş zamanlı değerlendirme" sürecinde inceleyecek.
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