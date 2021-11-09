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İlaç, bir hastalığı iyileştirmek ya da bir zararlıdan kurtulmak için kullanılan madde. Canlı hücre üzerinde meydana getirdiği tesir ile bir hastalığın teşhisini, iyileştirilmesi veya semptomlarının azaltılmasını sağlar.
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Seda’ya 27 yıl önce bipolar teşhisi konmuş. Ruh sağlığı hizmetleriyle yıllardır iç içe olan Seda, sistematik ayrımcılığa maruz kaldıklarını söyleyerek, "İmkanı olan insanların bir kısmı benim gibi devlet sisteminde teşhisinin gözükmemesi için elinden geleni yapıyor" diyor. Ruh sağlığı denildiğinde akla ilk gelen konulardan biri, ilaç kullanımı.