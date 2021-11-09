İlaç, bir hastalığı iyileştirmek ya da bir zararlıdan kurtulmak için kullanılan madde. Canlı hücre üzerinde meydana getirdiği tesir ile bir hastalığın teşhisini, iyileştirilmesi veya semptomlarının azaltılmasını sağlar.

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