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İlaç bulunamıyor, evler ateş pahası | Kurdaki dalgalanma nelere yol açtı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirtmesi sonrasında döviz kurlarında sert bir düşüş yaşandı. Ancak öncesinde yaşanan tarihi dalgalanma nedeniyle artan pahalılık devam ediyor. TL'de son dört ayda yaşanan değer kaybı, yükselen enflasyon oranı ve asgari ücret artışının işverende yarattığı ekstra maliyet yiyecekten ilaca kadar birçok sektörü etkiledi.