Taksim Meydanı'nın tarihi dönüşümü | "Her iktidar buraya damgasını vurmak ister"

Taksim Meydanı, İstanbul’un en önemli kamusal alanlarından biri. Aynı zamanda Türkiye'nin de. Topçu Kışlası’ndan Cumhuriyet Anıtı’na, Kristal Gazinosu'ndan Atatürk Kültür Merkezi’ne, Gezi Parkı’ndan Taksim Camii’ne, inşa edilen ve edilemeyen tüm yapıları hep tartışma konusu oldu. Peki ama neden? Taksim Meydanı’nı bu kadar önemli yapan neydi?