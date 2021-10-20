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İktidar

İktidar, yönetme gücünü elinde bulunduran kişi ya da kişilere verilen isim.

DW Türkçe'nin iktidar ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

A teller holds Turkish lira banknotes at a currency exchange office in Istanbul on August 13, 2018. - Turkey's troubled lira tumbled on August 13 to fresh record lows against the euro and dollar, piling pressure on stock markets on fears the country's crisis could spill over into the world economy. (Photo by Yasin AKGUL / AFP) (Photo credit should read YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

"TÜSİAD’ın çıkışındaki temel etken TL’deki değersizlik" 20.10.2021

TÜSİAD’ın açıklamasını DW Türkçe’ye değerlendiren uzmanlara göre, TÜSİAD’ın daha önce benzer açıklamaları olsa da bu defa temel etken ekonomi ve TL’deki değersizlik. Ancak bu çıkışların iktidar cephesinde karşılığı yok.
A teller holds Turkish lira banknotes at a currency exchange office in Istanbul on August 13, 2018. - Turkey's troubled lira tumbled on August 13 to fresh record lows against the euro and dollar, piling pressure on stock markets on fears the country's crisis could spill over into the world economy. (Photo by Yasin AKGUL / AFP) (Photo credit should read YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

Analiz: İktidar döviz kurunu kasten mi yükseltiyor? 12.10.2021

Dolar neden 9 lirayı aşarak rekor kırdı? İktidarın planı nasıl ters tepti? Bankalar ne bekliyordu, kurlar yıl sonunda nereye varacak? Faturayı kim, nasıl ödeyecek? Erdal Sağlam, DW Türkçe için yazdı.
14.09.2017 *** Riot police officers detain protesters during the trial of two Turkish teachers, who went on a hunger strike over their sacking under a government decree following last year's failed coup, outside of a courthouse in Ankara, Turkey, September 14, 2017. Two imprisoned Turkish teachers who have been on a hunger strike for six months to protest their sacking in a mass purge went on trial today charged with terror-related offences. The case of academic Nuriye Gulmen and teacher Semih Ozakca, who have been jailed since May, has become a rallying cause for critics of the crackdown that followed the July 15 failed coup aimed at ousting President Recep Tayyip Erdogan. / AFP PHOTO / ADEM ALTAN (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

Herkesi “terörist” ilan etmek: Düşman hukuku 06.10.2021

Bahçeli’nin kebapçıları da “terörist” listesine alması, iktidarın “düşman ceza hukuku” uyguladığı eleştirilerine yol açtı. Hukukçulara göre “terörist” söylemini genişleten iktidar suç işliyor, yargıyı baskılıyor.

ABD0030_20211006 - WIEN - ÖSTERREICH: Am Mittwoch, 06. Oktober 2021, ist es zu mehreren Hausdurchsuchungen im Umfeld der ÖVP gekommen. Betroffen waren die ÖVP-Zentrale in der Lichtenfelsgasse und das Kanzleramt. Bild zeigt: Eingang zur ÖVP-Zentrale in der Lichtenfelsgasse. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH - 20211006_PD1478

Avusturya'da iktidar partisine polis baskını 06.10.2021

Avusturya'da polis iktidardaki ÖVP'nin genel merkezi ve Başbakanlıktaki ofisinde arama yaptı. Medyada çıkan haberlere göre baskınların gerekçesi yolsuzluk kuşkusu.

02.01.2020*** FILE - Turkey s Interior Minister S¸leyman Soylu said on Twitter on April 12 that he was resigning from his post over the implementation of a two-day curfew in major Turkish cities to tackle the coronavirus outbreak. Copyright: DepoxPhotos 16614406

Soylu'dan "barınamıyoruz" açıklaması: Klişeleşmiş eylemler 28.09.2021

Öğrencilerin "barınamıyoruz" eylemleri iktidar ile muhalefeti karşı karşıya getirdi. İzmir ve İstanbul'daki eylemlere müdahele edilirken Bakan Soylu, sol grupların "klişeleşmiş eylemlerini" yaptığını söyledi.

Almanya'da iktidar değişikliği Türk ekonomisini nasıl etkileyecek? 27.09.2021

Almanya genel seçimleri, Türkiye’deki ekonomi ve iş dünyası tarafından da büyük bir dikkatle izlendi. Almanya dünyanın dördüncü, Avrupa’nın ise en büyük ekonomisine sahip. Aynı zamanda AB’nin “lokomotif ülkesi” ve karar alma süreçlerinin belirleyici aktörü konumunda. Gelişmeleri yakından izleyen TÜSİAD Berlin Direktörü Alper Üçok, DW Türkçe’ye gözlemlerini ve beklentileri aktardı.
DIYANET ISLERI BASKANI ERBAS, TWITTER HESABINDAN ACIKLAMADA BULUNDU. FOTO-ANKARA-DHA Ali Erbas - Präsident des türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) Schlagworte: Ali Erbas, diyanet Wo wurde das Bild aufgenommen?: Ankara Wann wurde das Bild aufgenommen?: 05.09.2020 Bildbeschreibung: Ali Erbas - Präsident des türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) Das Foto ist von DHA, wir haben einen Abonnement, daher die Rechte sind frei für DW Türkisch.

Çocuklar Diyanet’in tornasından geçsin isteniyor 19.09.2021

"Diyanet İşleri Başkanı ve bağlı olduğu iktidar, vergileriyle maaşlarını ödeyen ailelerin çocuklarını nasıl büyütmek istediklerine bakmaksızın, bütün çocuklar aynı tornadan geçsin istiyor." Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.
Taliban fighters take control of Afghan presidential palace after the Afghan President Ashraf Ghani fled the country, in Kabul, Afghanistan, Sunday, Aug. 15, 2021. (AP Photo/Zabi Karimi)

Taliban içinde iktidar kavgası kızışıyor 15.09.2021

Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban'ın kendi içinde sert iktidar mücadelelerine sahne olduğu belirtiliyor. Dini lider ile Başbakan Yardımcısından haber alınamıyor.
ARCHIV - Hinter einem Tor steht am 28.10.2016 der Palast des türkischen Präsidenten in der Hauptstadt Ankara. Foto: Stringer/EPA/dpa (zu dpa «Türkei: Weitere Massenentlassungen und Vereinsschließungen per Dekret» vom 22.11.2016) Foto: Stringer/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

AKP'nin anayasa taslağı: Yine başkanın dediği olacak 05.08.2021

AKP bünyesinde hazırlanan yeni anayasa taslağında Meclis'in güçlendirilmesi hedefleniyor. Ancak Meclis'te iktidar partilerinin çoğunlukta olduğuna işaret eden hukukçular, "Değişen bir şey olmayacak" diyor.
ISTANBUL, TURKEY - MAY 25: A drone photo shows aerial view of the mosque, which construction process was began 4 years ago, at Taksim Square in Istanbul, Turkey on May 25, 2021. The mosque which became one of the symbols of Taksim Square, has the signatures of architects Sefik Birkiye and Selim Dalaman, will open its doors for visitors on tomorrow. (Photo by Muhammed Enes Yildirim/Anadolu Agency via Getty Images)

Taksim Meydanı'nın tarihi dönüşümü | "Her iktidar buraya damgasını vurmak ister" 29.07.2021

Taksim Meydanı, İstanbul’un en önemli kamusal alanlarından biri. Aynı zamanda Türkiye'nin de. Topçu Kışlası’ndan Cumhuriyet Anıtı’na, Kristal Gazinosu'ndan Atatürk Kültür Merkezi’ne, Gezi Parkı’ndan Taksim Camii’ne, inşa edilen ve edilemeyen tüm yapıları hep tartışma konusu oldu. Peki ama neden? Taksim Meydanı’nı bu kadar önemli yapan neydi?

DW Haber - 30.06.2021 30.06.2021

Elmalı Davası'na tepkiler sürerken tartışmalı yargı paketi görüşülüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında "Danıştay ziyareti" iddiası. AKP döneminde hangi vakıflara vergi muafiyeti tanındı? Deniz Yücel'e yeni dava: "Yargı hiç bu kadar iktidar aracı olmamıştı"
REFILE - CORRECTING BYLINE Turkish Prime Minister Tayyip Erdogan (L), accompanied by his son Bilal and daughter Sumeyye, greets his supporters at the AK Party headquarters in Ankara March 30, 2014. Tayyip Erdogan declared victory in local polls that had become a referendum on his rule and said he would enter the lair of enemies who have accused him of corruption and leaked state secrets. They will pay for this, he said. Erdogan spoke from a balcony at his AK Party headquarters to thousands of cheering supporters as early results showed it winning some 44-46 percent of the vote, and the opposition CHP trailing with 23-28 percent. Picture taken March 30. REUTERS/Stringer (TURKEY - Tags: POLITICS ELECTIONS)

Vergiden muaf vakıflar: "Cumhurbaşkanını tanıyan muafiyet alabiliyor" 30.06.2021

AKP döneminde vergi muafiyeti tanınan 105 vakfın çoğu, iktidara yakın vakıflar. DW Türkçe'ye konuşan kaynaklar, başvuru yapanların iktidara yakın olmamaları halinde şartları yerine getirseler de reddedildiğini söylüyor.

Peker'in iddialarıyla iktidar-muhalefet gerilimi tırmandı 29.06.2021

Sedat Peker, Twitter'dan sürdürdüğü iddialarında bu kez, Paramount Otel’in işletmecisi Cihan Ekşioğlu’nu hedef aldı. İddialar sonrasında Ankara’da iktidar-muhalefet gerilimi tırmandı. Peker'e göre Ekşioğlu, Gülen davalarına adı karışan zanlıları kurtarmak için bir borsa kurdu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından korundu.
ARCHIV - HANDOUT - 01.04.2018, Berlin: Eine Kombo zeigt den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan bei einer Veranstaltung in Ankara (Türkei, l) und den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu auf einer Veranstaltung in München. (zu dpa Verbalattacken zwischen Erdogan und Netanjahu wegen Gaza-Protesten vom 01.04.2018) Foto: -/Pool Presidential Press Service/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

İsrail'de iktidar değişikliği Türkiye-İsrail ilişkilerini nasıl etkiler? 04.06.2021

İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu'yu hükümet dışında bırakacak anlaşma sağlandı. Bu iktidar değişikliği, Türkiye-İsrail ilişkileri açısından ne anlama geliyor? Tel Aviv Üniversitesi'nden Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak'a sorduk.

DW Haber - 03.06.2021 03.06.2021

4. yargı paketi: "Savunma hakkına darbe".İsrail'de iktidar değişikliği Türkiye ile ilişkilerde ne anlama geliyor?Eski Amedsporlu Deniz Naki, yarın Almanya'da yargılanacak. Ferhat Tunç: Hasan Saltık'ın değeri ülkemizde anlaşılmadı. Nâzım Hikmet'in manevi kızı: Sanırım bugün Taksim Meydanı'nda olurdu

Justitia symbol of justice in front of background with sky and clouds. Concept of justice and law. | Verwendung weltweit

İktidar-baro geriliminde yeni perde: 4. yargı paketi 03.06.2021

Hükümet 4. yargı paketinde soruşturmaya göre avukatların müvekkille görüşmesinin bekletilebileceğini öngördü. Barolar "Savunmaya darbe var" eleştirisini dile getiriyor.

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