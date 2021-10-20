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İktidar, yönetme gücünü elinde bulunduran kişi ya da kişilere verilen isim.
DW Türkçe'nin iktidar ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Almanya genel seçimleri, Türkiye’deki ekonomi ve iş dünyası tarafından da büyük bir dikkatle izlendi. Almanya dünyanın dördüncü, Avrupa’nın ise en büyük ekonomisine sahip. Aynı zamanda AB’nin “lokomotif ülkesi” ve karar alma süreçlerinin belirleyici aktörü konumunda. Gelişmeleri yakından izleyen TÜSİAD Berlin Direktörü Alper Üçok, DW Türkçe’ye gözlemlerini ve beklentileri aktardı.
Taksim Meydanı, İstanbul’un en önemli kamusal alanlarından biri. Aynı zamanda Türkiye'nin de. Topçu Kışlası’ndan Cumhuriyet Anıtı’na, Kristal Gazinosu'ndan Atatürk Kültür Merkezi’ne, Gezi Parkı’ndan Taksim Camii’ne, inşa edilen ve edilemeyen tüm yapıları hep tartışma konusu oldu. Peki ama neden? Taksim Meydanı’nı bu kadar önemli yapan neydi?
AKP döneminde vergi muafiyeti tanınan 105 vakfın çoğu, iktidara yakın vakıflar. DW Türkçe'ye konuşan kaynaklar, başvuru yapanların iktidara yakın olmamaları halinde şartları yerine getirseler de reddedildiğini söylüyor.
Sedat Peker, Twitter'dan sürdürdüğü iddialarında bu kez, Paramount Otel’in işletmecisi Cihan Ekşioğlu’nu hedef aldı. İddialar sonrasında Ankara’da iktidar-muhalefet gerilimi tırmandı. Peker'e göre Ekşioğlu, Gülen davalarına adı karışan zanlıları kurtarmak için bir borsa kurdu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından korundu.
İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu'yu hükümet dışında bırakacak anlaşma sağlandı. Bu iktidar değişikliği, Türkiye-İsrail ilişkileri açısından ne anlama geliyor? Tel Aviv Üniversitesi'nden Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak'a sorduk.
4. yargı paketi: "Savunma hakkına darbe".İsrail'de iktidar değişikliği Türkiye ile ilişkilerde ne anlama geliyor?Eski Amedsporlu Deniz Naki, yarın Almanya'da yargılanacak. Ferhat Tunç: Hasan Saltık'ın değeri ülkemizde anlaşılmadı. Nâzım Hikmet'in manevi kızı: Sanırım bugün Taksim Meydanı'nda olurdu