 İktidar ve muhalefet partileri askeri harekâtı kınadı | ALMANYA | DW | 15.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

İktidar ve muhalefet partileri askeri harekâtı kınadı

Almanya'da siyasilerden Türkiye’nin Suriye’ye yönelik askeri harekâtını kınayan açıklamalar geldi. Hristiyan Demokrat politikacı Brinkhaus, “Uluslararası hukuka aykırı saldırının kabul edilemeyeceğini” söyledi.

default

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki bölgelere askeri harekâtına Almanya'da tepkiler sürüyor. Alman meclisinde grubu bulunan iktidar ve muhafelet partilerinden Türkiye'nin askeri harekâtını kınayan açıklamalar geldi.

Koalisyon ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Grup Başkanı Ralph Brinkhaus grup toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Uluslararası hukuka aykırı bu saldırıyı kabul edemeyeceğimiz bizim için çok açık” ifadesini kullandı. Brinkhaus, Türkiye'nin askeri operasyonu nedeniyle Almanya'da yaşayan Türk ve Kürt kökenliler arasında gerilimin tırmanması konusunda da uyarıda bulundu.

Ralph Brinkhaus

Ralph Brinkhaus

Muhalefetteki Sol Parti'nin talebi ile Türkiye'nin askeri operasyonu Salı günü meclis genel kurulunun gündemine alındı. Sol Parti Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı diğer bir ülkeyi “istila etmek” ile suçlayarak bunun “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Sol Parti, Alman Federal Meclisi'nden Türkiye'nin müttefiki olan "İslamcı milislerle” birlikte Suriye'deki Kürt bölgelerine yönelik askeri harekâtının "uluslararası hukuka aykırı” olarak nitelendirilerek "kınanmasını” talep ediyor. Bunun dışında Türkiye'ye yaptırımlar uygulanması isteniyor.

Mützenich: Erdoğan uluslararası hukuku ihlal ediyor

SPD Bundestag Faction Meets In The Wake Of EU Elections Poor Results (Getty Images/A. Berry)

Rolf Mützenich

CDU/CSU'nun koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Grup Başkanı Rolf Mützenich de Türkiye'nin askeri harekâtını sert sözlerle eleştirdi. "Türkiye Cumhurbaşkanı burada uluslararası hukuku ihlal ediyor” diyen Mützenich, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “bir saldırı savaşının sorumlusu” olduğunu belirtti. Gelişmeleri "hiçbir şey yapmadan izlemeyeceklerini” kaydeden Mützenich, bu nedenle Alman hükümetinin tavrını ortaya koyarak Türkiye'nin tutumunu kınamasının ve silah ihracatının durdurulmasının ötesinde alınanabilecek önlemlere hazır olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Yeşiller partisi Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt da Türkiye'nin askeri harekâtını eleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "bu saldırıya derhal son vererek, birliklerini çekmesini” talep eden Göring-Eckardt, burada "insani bir fekalate” neden olacak "uluslararası hukuka aykırı bir saldırı” söz konusu olduğunu söyledi. Bunun "derhal durdurulması” gerektiğini vurgulayan Yeşiller partili siyasetçi, Türkiye'ye Hermes kredilerinin askıya alınması gibi ekonomik yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

Katrin Göring-Eckardt

Katrin Göring-Eckardt

Hür Demokrat Parti (FDP) Grup Başkanı Vekili Alexander Graf Lamsdorff ise Avrupa'yı Türkiye'ye yönelik ortak bir siyaset izlemekte başarısız kalmakla suçladı. FPD'li politikacı, harekât sürdüğü sürece Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması gerektiğini vurguladı.

"Ekonomik yaptırımlar AB'nin gündeminde değil

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtı AB'ne üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının Perşembe ve Cuma günü yapacağı zirvede de ele alınacak. Alman hükümeti zirvede Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırım kararı alınmayacağı tahmin ediyor. Hükümete çevrelerinden edinilen bilgiye göre, konunun "henüz Avrupa'nın gündemine alınmadığı” belirtildi. Ancak durumun değişmesi ile yeni kararların alınmasının ihtimal dahilinde olduğunun da altı çizildi.

AB liderlerinin, son gelişmeler ışığında Türkiye ile mülteci mutabakatının geleceğini ele alacağı belirtiliyor. Tartışmanın Türkiye'de yaşayan yaklaşık 3 milyon 600 bin Suriyeli sığınmacı için şimdiye kadar planlanan 6 milyar euronun harcanması halinde gelecek yılın ortasından itibaren mali desteğe devam edilip edilmemesine odaklanması bekleniyor. Alman hükümet çevrelerinden alınan bilgilere göre, bu zirvede konuyla ilgili karar alınması beklenmiyor.

AB dışişleri bakanlarının dün Lüksemburg'da yaptığı toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin askeri harekâtı kınanmış, ancak silah ambargosu ve olası ekonomik yaptırımlar konusundaki karar liderlere bırakılmıştı.

dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Merkel’den Türkiye’ye "harekâta son verin” çağrısı

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtına ilişkin endişeler sürüyor. Almanya Başbakanı Merkel ve Norveçli mevkîdaşı Solberg, Türkiye’ye askeri harekâta son verme çağrısı yaptı. (15.10.2019)  

Berlin: Harekâtın hukuka uygunluğundan şüpheliyiz

Alman hükümeti, askeri harekâtın uluslararası hukuka uygunluğu konusunda şüpheleri olduğunu açıkladı. Hükümet Sözcüsü, Türkiye’nin haklı güvenlik kaygılarını askeri harekât gerekçesi olarak görmediklerini kaydetti. (14.10.2019)  

Maas: Türkiye ile diyalog devam etmeli

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye ile diyalogun devam ettirilmesi gerektiğini, bunun sonuç vermemesi durumunda başka önlemlerin gündeme getirilebileceğini kaydetti. (14.10.2019)  

Merkel'den Erdoğan'a: Suriye'deki askeri operasyonu durdurun

Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu derhal sona erdirme çağrısı yaptı. (13.10.2019)  

Benzer içerik

Luxemburg | Heiko Maas zur Invasion der Türkei in Syrien

Maas: Türkiye ile diyalog devam etmeli 14.10.2019

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye ile diyalogun devam ettirilmesi gerektiğini, bunun sonuç vermemesi durumunda başka önlemlerin gündeme getirilebileceğini kaydetti.

Syrien Tel Abyad | Konflikt Grenze Türkei | Syrische Kämpfer, unterstützt durch Türkei

Berlin: Harekâtın hukuka uygunluğundan şüpheliyiz 14.10.2019

Alman hükümeti, askeri harekâtın uluslararası hukuka uygunluğu konusunda şüpheleri olduğunu açıkladı. Hükümet Sözcüsü, Türkiye’nin haklı güvenlik kaygılarını askeri harekât gerekçesi olarak görmediklerini kaydetti.

Türkei Vierer-Gipfeltreffen in Istanbul Merkel

Merkel’den Türkiye’ye "harekâta son verin” çağrısı 15.10.2019

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtına ilişkin endişeler sürüyor. Almanya Başbakanı Merkel ve Norveçli mevkîdaşı Solberg, Türkiye’ye askeri harekâta son verme çağrısı yaptı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Merkel’den Türkiye’ye "harekâta son verin” çağrısı

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtına ilişkin endişeler sürüyor. Almanya Başbakanı Merkel ve Norveçli mevkîdaşı Solberg, Türkiye’ye askeri harekâta son verme çağrısı yaptı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  