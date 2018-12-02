İklim olayları gelişmekte olan ülkeleri vuruyor

Alman çevre örgütü Germanwatch'ın Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda sunduğu İklim Risk Endeksi son 20 yılda meydana gelen iklim olaylarının gelişmekte olan ülkeleri daha fazla etkilediğini gösterdi.

İklim Riski Endeksi aşırı hava olaylarının etkilediği 10 ülkeden sekizinin alt veya orta alt gelir grubundaki gelişmekte olan ülkeler olduğunu ortaya koydu. Aşırı hava olaylarının etkilediği ülkeler arasında Porto Riko, Honduras ve Myanmar başı çekerken, Haiti, Filipinler, Nikaragua, Bangladeş, Pakistan, Vietnam ve Dominika adası da listede yer aldı.

Almanya 25'inci sırada yer alırken, İsviçre 41, Avusturya ise 51'inci sırada yer aldı.

2017 en yıkıcı yıl

Germanwatch'a göre iklim olayları 2017 yılında 11 bin 500'den fazla can kaybı ve 375 milyar dolardan fazla hasara yol açarak yakın tarihin en yıkıcı yılı oldu.

Endeks raporunun yazarı David Eckstein "Rüzgar hızı ve fırtınaların yoğunluğu ile yağışlar iklim biliminin beklentileri dahilinde" dedi ve ekledi "Ancak bu yıl yaşanan kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle gelecek yılın endeksinde Avrupa'nın odak noktası olması bekleniyor."

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Geçen yıl meydana gelen Maria kasırgasının en fazla yıkıma yol açtığı ülkelerden Porto Riko'da neredeyse 3 bin kişi yaşamını yitirmişti. Kasırga Porto Riko'yu endeksin üst sıralarına taşıdı. Almanya'daki iklim olaylarında geçen yıl 27 kişi yaşamını yitirirken, satın alma gücüne göre 3,6 milyar dolar da hasar meydana geldi. Almanya endekste geçen yıl 40. sırada yer almıştı.

İklim Riski Endeksi sigorta şirketi Munich Re ve Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerini temel alıyor.

dpa/SSB,GA

© Deutsche Welle Türkçe