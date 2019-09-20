 İklim koruma için dünya çapında grev | DÜNYA | DW | 20.09.2019

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DÜNYA

İklim koruma için dünya çapında grev

İklimin korunması için somut adımlar atılması talebiyle gerçekleştirilen Küresel İklim Grevi haftasında 160 ülkede binlerce gösteri düzenleniyor. Türkiye’de de bugün 15 noktada eylem var.

Küresel İklim Grevi haftasındaki ilk gösteriler Avustralya'da başladı

Küresel İklim Grevi haftasındaki ilk gösteriler Avustralya'da başladı

"Gelecek için Cumalar" hareketinin çağrısıyla Küresel İklim Grevi haftası bugün başladı. Uluslararası İklim Grevi Haftası kapsamında 160 ülkenin 2 bin 600 kentinde protesto gösterileri ve eylemler planlanıyor.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg tarafından başlatılan Gelecek için Cumalar hareketine destek verenler siyasetçilerden küresel ısınmaya karşı mücadeleyi artırmalarını talep ediyor. Özellikle de, Paris İklim Anlaşması uyarınca küresel ısınmasının 1,5 derece azaltılması için somut adımlar atılması isteniyor. Küresel İklim Grevi gelecek hafta başlayacak Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na da küresel ısınma konusunda derhal harekete geçilmesi mesajı vermeyi hedefliyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pazartesi günü başlayacak zirvede boş konuşmalar yapmak yerine sera gazı salınımını azaltmak yönünde "somut" ve "gerçekçi" adımlar atılması çağrısında bulundu. Zirveye, devlet ve hükümet başkanları ile ilgili bakanlar katılacak.

Büyük Okyanus'un güneyindeki Solomon Adaları da öğrencilerin eylemlerine sahne oldu

Büyük Okyanus'un güneyindeki Solomon Adaları da öğrencilerin eylemlerine sahne oldu

Gelecek için Cumalar hareketine destek veren gençler, ilk kez yetişkinlere de eylemlere katılması çağrısında bulunuyor.

"İklim Adaleti Hemen Şimdi"

Türkiye'de "İklim Adaleti Hemen Şimdi" ve "Sıfır Gelecek. İklim Adaleti İstiyoruz" sloganlarıyla düzenlenen protesto gösterileri bugün Ankara, Antalya, Balıkesir, Bodrum, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da yapılıyor.

Almanya'da ise aralarında Berlin, Münih, Hamburg, Köln'ün bulunduğu kentlerde toplam 500 gösteri ve eylem düzenleniyor. İklim grevine binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Frankfurt'taki eylemlerde göstericiler Basel Meydanı'nı ulaşıma kapadı

Frankfurt'taki eylemlerde göstericiler Basel Meydanı'nı ulaşıma kapadı

Almanya'daki gösteriler, Alman hükümetinin iklimin korunması için hazırladığı yasa paketini de hedef alıyor. Hükümet için oluşturulan bir çalışma grubunun bugünkü toplantısında karara bağlanacak paket, çevre örgütleri tarafından iklimin korunması için yeterli önlemleri içermediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

İlk gösteriler Avustralya’da yapıldı

Küresel İklim Grevi haftası çerçevesinde gösterilerin düzenlendiği ilk yer Avustralya oldu. Sydney ve Melbourne'daki gösterilerde katılımın yüksek olduğu belirtildi. Organizatörlerin verdiği bilgilere göre, yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı ve bu sayının daha önceki gösterilerden iki kat fazla olduğu kaydedildi. Alice Springs kentindeki eylemde ise yüzlerce insan küresel ısınmaya dikkat çekmek için ölü taklidi yaparak yere yattı.

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İklim değişikliği çiftçilerin korkulu rüyası oldu

DHA,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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