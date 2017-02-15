İklim Konferansı Almanya’yı henüz tatmin etmedi

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Konferansı'nda şu ana dek alınan kararların yetersiz olduğunu ifade etti. Almanya Redaksiyon Ağı isimli gazeteci örgütüne açıklamalarda bulunan Müller, Konferans'a katılan ülkelerden, sonuç bildirgesi aşamasına gelinen şu noktada gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını göz önünde bulundurmalarını istedi. Bakan Müller, Glasgow'da yapılan görüşmelerin, gelişmekte olan ülkeler açısından şu ana dek bir hayal kırıklığı olduğunu dile getirdi.

Sonuna gelinen İklim Konferansı'nda bugüne dek ortaya konan perspektifin yeterince küresel olmadığını ve yoksul ülkeleri göz ardı ettiğini belirten Müller, iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan zararlar ve kayıpların gerektiği ölçüde ele alınmadığını savundu. "İklim değişikliğinin ana mağdurlarının gelişmekte olan ülkeler olduğu çok daha güçlü bir biçimde ortaya konulmalı" diyen Gerd Müller, Glasgow'un bu soruna henüz bir yanıt bulamadığını bildirdi.

Yoksul ülkelere destek talebi

Almanya Kalkınma Bakanı Müller, iklim değişikliğinden kaynaklanan ekonomik zararların giderilmesinde ve insanların kuraklığa ve su taşkınlarına karşı korunmasında zengin ülkelerin yoksul ülkelere çok daha fazla destek vermesi gerektiğini vurguladı.

İki hafta önce başlayan 26. BM İklim Konferansı normal takvimine göre bugün sona erecek. Ancak daha önceki iklim konferanslarında olduğu gibi organizasyonun hafta sonunu da kapsayacak şekilde uzatılması da ihtimaller dahilinde. Bugüne dek yapılan görüşmelerin ardından Perşembe akşamı itibarıyla hedeflenen pek çok karar konusunda hala belirsizlik mevcuttu. Dünyanın dört bir yanından gelen delegeler Glasgow'da, küresel ısınmanın 1,5 dereceyi geçmemesi için Paris İklim Konferansı'nda alınan kararlarının hayata geçirilmesi üzerinde müzakerelerde bulunuyor.

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