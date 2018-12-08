 İklim değişikliğiyle en az mücadele ABD ve Suudi Arabistan′da | DÜNYA | DW | 10.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

İklim değişikliğiyle en az mücadele ABD ve Suudi Arabistan'da

İklim değişikliği ile mücadelede en alt iki sırada ABD ve Suudi Arabistan yer alıyor. Listenin ilk üç sırası ise, hiçbir ülkenin yeteri kadar çaba sarf etmediği gerekçesiyle boş bırakıldı.

Bonn'daki iklim konferansı sırasında düzenlenen eylemden bir kare (Arşiv)

Bonn'daki iklim konferansı sırasında düzenlenen eylemden bir kare (Arşiv)

İklim değişikliği ile mücadelede en kötü karneye sahip ülkeler arasında ABD ile Suudi Arabistan başı çekiyor. NewClimate Institute ve Germanwatch'un hazırladığı Küresel İklim Değişikliği Performans Endeksi'nde, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı alan ABD, 60 ülke arasında 59. sırada yer alıyor.

Önerdiğimiz linkler

Sivil toplum kuruşları Türk hükümetine iklim değişikliği konusunda acil ve iddialı adımlar atma çağrısı yaptı. DW Türkçe’ye konuşan Prof. Dr. Uyar, “Geciktikçe daha ağır bedeller ödenecek” uyarısında bulundu. (08.12.2018)

Türkiye'nin iklim koruma önlemleri fonlarından yararlanabilmek için statü değişikliği talebi BM İklim Konferansı'da diplomatik hareketliliğe yol açtı. (07.12.2018)

İklim Değişikliği Konferansı Polonya'da başladı. Peki Türkiye'nin yeni enerji politikasının kömür üretimindeki artışa dayanması, Paris Anlaşması’nda verilen emisyon azaltımı taahhütlerini nasıl etkileyecek? (03.12.2018)

En kötü karneye sahip ülke olarak ise Suudi Arabistan gösteriliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapsa da petrol zengini ülkenin, emisyonu azaltma konusunda hedef koymadığı belirtiliyor.

Ülkelerin sera gazı salınımları, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji tüketimleri göz önünde bulundurularak hazırlanan sıralamada ilk üç sıra boş. Nedeni hiç bir ülkenin iklimle mücadelede sıcaklık artışını 2 derece ile sınırlandırma hedefine ulaşmak için yeterli katkı sağlamıyor olması.

Türkiye 50'nci sırada

Endekse göre iklimi korumak için en fazla çalışan ülke ise yenilebilir enerji kaynaklarından iyi verim sağlayan İsveç. İsveç'i elektrik ihtiyacının yüzde 42'sini yenilebilir kaynaklardan sağlayan Fas izliyor. Türkiye endekste düşük performansa sahip ülkelerin arasında 50. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin Paris Anlaşması'na henüz imza atmadığının vurgulandığı raporda, hükümetin kömüre olan desteğinin eleştiri topladığı belirtiliyor. Paris İklim Anlaşması, küresel sıcaklık artışının bu yüzyıl içinde sanayi devri öncesine kıyasla 2 derecenin, hatta mümkünse 1,5 derecenin altında tutulmasını hedefliyor. 

Almanya'ya kömür eleştirisi 

Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen BM İklim Konferansı sırasında yayınlanan rapora göre Almanya ise bu yıl 22'nci sıradan 27'nci sıraya geriledi. Bu durumun nedeninin Almanya'nın yüksek linyit kullanımının neden olduğu belirtiliyor. 2019 itibariyle kömürden çıkmayı hedefleyen Almanya'nın gelecek yılki performansında artış görülebileceği vurgulanıyor.

Dünyanın en büyük sera gazı üreticisi Çin'in bu yıl 41'inci sıradan 33'üncü sıraya yükseldiği belirtiliyor. Bunun arkasında Çin'in sera gazı salımında 2014 ile 1026 yılları arasında ciddi bir artış olmaması yatıyor. Ancak 2017 ve 2018'e ait veriler, Çin'in sera gazı salımının yine artışa geçtiğini gösteriyor. Bu nedenle Çin'in gelecek yılki endekste gerilemesi bekleniyor.

Video izle 01:17
Şimdi canlı
01:17 dk

İklim konferansında dünya halklarının sesi

DW/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

İklim konferansında dünya halklarının sesi  

Su kıtlığı tüm dünyada hissedilecek  

Benzer içerik

Windmühlen in Rapsfeld

Türk hükümetine iklim için acil eylem çağrısı 08.12.2018

Sivil toplum kuruşları Türk hükümetine iklim değişikliği konusunda acil ve iddialı adımlar atma çağrısı yaptı. DW Türkçe’ye konuşan Prof. Dr. Uyar, “Geciktikçe daha ağır bedeller ödenecek” uyarısında bulundu.

Polen - 24. Weltklimakonferenz in Katowice - COP24

BM İklim Konferansı’nda Türkiye düğümü 07.12.2018

Türkiye'nin iklim koruma önlemleri fonlarından yararlanabilmek için statü değişikliği talebi BM İklim Konferansı'da diplomatik hareketliliğe yol açtı.

Polen - 24. Weltklimakonferenz in Katowice - COP24

BM İklim Zirvesi niye önemli? 02.12.2018

Polonya'nın Katowice kentinde başlayan BM İklim Zirvesi’nin hedefi Paris İklim Anlaşması'nın yanı sıra BM'nin uluslararası prestijini kurtarmak. Ancak bu o kadar da kolay olmayacağa benziyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Nicolas Maduro (Reuters/Miraflores Palace)

Maduro'dan "Beyaz Saray beni devirmek istiyor" iddiası

Ekonomik krizle boğuşan Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD Başkanı Trump'ı kendisini devirmeye çalışmakla suçladı. Maduro'ya Ağustos ayında suikast girişiminde bulunulmuştu. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  