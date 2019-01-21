İklim değişikliğinin konuşulduğu Davos'a 1500'den fazla özel jet geldi

İsviçre'nin kayak merkezlerinden Davos'ta her yıl düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun katılımcılarının zirvenin yapıldığı kasabaya 1500'ün üzerinde özel jet seferi ile ulaştığı ortaya çıktı.

Salı günü düzenlenen oturumlarda iklim değişikliği ve küresel ısınma konularının ele alındığı zirvenin katılımcıları büyük ölçüde atmosfere en fazla zarar veren ulaşım yöntemini tercih etti.

Charter uçak, özel jet ve özel helikopter hizmetleri sunan Air Charter Service (ACS) verilerine göre İsviçre Alpleri'ndeki Davos kasabası yakınlarına düzenlenen 1500'ün üzerindeki sefer geçen yılki 1300 civarındaki sayının şimdiden üzerine çıkmış durumda.

Özel jet hizmeti sunan bir başka şirket PrivateFly verilerine göre ise hafta boyunca zirveye eklenecek kişilerle birlikte bölgeye düzenlenen özel jet uçuş sayısının 2 binin üzerine çıkması bekleniyor.

Davos'a ulaşmak için büyük ölçüde Zürih Havalimanı'nın tercih eden siyasetçiler ve CEO'lar, buradan da helikopter yolculuğu ile kasabaya varıyor.

Organizatörler: Salınımları dengeliyoruz

Dünya Ekonomik Forumu organizatörleri ise zirvenin çevre için sürdürülebilir olduğunu ve karbon salınımlarını dengelemek için diğer alanlarda önlemler aldıklarını kaydetti.

Fransız haber ajansı AFP'ye geçen hafta konuşan organizasyon temsilcilerinden Dominique Waughray "İş dünyası ve diğer alanlardan katılımcı ortaklarımızı karbon dengeleme önlemleri alma konusunda cesaretlendiriyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Waughray ayrıca zirveye özel uçakla gelen kişilerin çoğunun devlet temsilcileri olduğunu ve devletlerarası diplomatik protokol düzenlemelerini içeren Viyana Konvansiyonu çerçevesinde hava ulaşımının en güvenli ve en verimli yol olduğunu kaydetmişti.

DW,AFP/ÇÖ,GA

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