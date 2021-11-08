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İklim değişikliği

İklim değişikliği, insanlığın önündeki en büyük krizlerden biri. Dünya genelinde iklim değişikliği ile orta ve uzun vadeli mücadele çabaları yoğunlaşıyor.

Uzmanların tahminlerine göre 2100 yılına kadar sıcaklıklarda 5 derece artış olacak. Sıcaklık artışı, dünyanın birçok bölgesinde vahim sonuçlara yol açacak. Küresel ısınma kimyasal etkilidir. Gerek canlıların doğal aktiviketeleri, gerekse sanayinin ürettiği sera gazları ile gerçekleşmektedir.

Türkiye'nin kuruyan gölleri toprakları 08.11.2021

Türkiye gerek iklim değişikliği gerekse bilinçsiz tarım nedeniyle kuraklıkla karşı karşıya. Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü'nde sular, bu yıl tamamen çekildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise aşırı kuraklık nedeniyle çiftçilerin ürettiği ürünler azalıyor.
Zwei Kinder gehen auf dem Weserdeich in Bremerhaven spazieren. Im Hintergrund der Schornstein der Chemiefabrik Kronos-Titan in Nordenham-Blexen auf der anderen Weserseite. Dort wird Titandioxid hergestellt. *** Two children walking on the Weser dyke in Bremerhaven In the background the chimney of the Kronos Titan chemical factory in Nordenham Blexen on the other side of the Weser Titanium dioxide is produced there

İklim değişikliği ülke ekonomilerini eritecek 08.11.2021

Yapılan bir araştırma, iklim değişikliğinin bu şekilde devam etmesi durumunda yoksul ülkelerin GSYİH'larının 2100 yılına kadar yüzde 63,9 oranında küçüleceğini ortaya koydu.

Climate activists hold up banners during a protest organized by the Cop26 Coalition in Glasgow, Scotland, Saturday, Nov. 6, 2021 which is the host city of the COP26 U.N. Climate Summit. The protest was taking place as leaders and activists from around the world were gathering in Scotland's biggest city for the U.N. climate summit, to lay out their vision for addressing the common challenge of global warming. (AP Photo/Alberto Pezzali)

COP26: Protestoculardan daha cesur adım çağrısı 06.11.2021

BM iklim konferansı COP26'nın yapıldığı Glasgow'da binlerce protestocu, küresel ısınmaya karşı daha cesur adımlar atılması için çağrıda bulundu. Dünyanın birçok ülkesinde protesto gösterileri düzenlendi.

ARCHIV - 25.09.2018, ---: HANDOUT - ISS: Der Taifun «Trami», aufgenommen von ESA-Astronaut Alexander Gerst aus der internationalen Raumstation ISS. (zu dpa «Rekord-Raumfahrer Alexander Gerst kommt heim - Als Nächstes zum Mond?») Foto: Alexander Gerst/ESA/dpa - ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die ISS und nur mit vollständiger Quellen-Angabe- Kein Verkauf/No Sales. +++ dpa-Bildfunk +++

Astronot Pesquet’ten iklim değişikliği uyarısı: "Görüntü üzüntü verici" 04.11.2021

Fransız astronot Thomas Pesquet, insanların doğaya verdiği tahribatın uzaydan çok daha gözle görünür hale geldiğini söylerken, "görüntü üzüntü verici" dedi.
29.10.2021 Attendees walk past a banner at the venue where COP climate conference will be held in Glasgow, Scotland, Friday, Oct. 29, 2021. The U.N. climate conference COP26 starts Sunday in Glasgow. (AP Photo/Alastair Grant)

BM İklim Zirvesi'nde iki önemli uzlaşma 02.11.2021

Glasgow'da devam BM İklim Değişikliği Zirvesi'nde metan gazı salınımının azaltılması ve orman kaybının durdurulmasında uzlaşma sağlandı.

Türkiye'de sürdürülebilir moda | Laboratuvarda üretilen vegan deriden ve araba lastiğinden çanta 02.11.2021

İklim değişikliği zamanlarında moda tasarımı nasıl olmalı? Dünyanın iklim dengesi bozuldu. Tekstil endüstrisi çevreyi en fazla kirleten sektörlerden ancak tasarımcılar daha fazla sürdürülebilirlik sağlamak için çözümler arıyor. Türk tasarım dünyası da gelecek için yenilikçi moda tasarımı yaratma zorluğuyla karşı karşıya! Ancak bu alanda adım atan genç tasarımcılar var.
The windy fire burns along a ridge in Sequoia National Forest, Calif., on Monday, Sept. 20, 2021. (AP Photo/Noah Berger)

Araştırma: ABD'deki orman yangınlarının en büyük nedeni iklim değişikliği 02.11.2021

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre orman yangınlarının en önemli sebebi iklim değişikliği. 2001-2018 yılları arasında çıkan orman yangınlarında yok olan alanın büyüklüğü 1984-2000 arasına göre iki kat fazla.

ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during inauguration ceremony of national garden, town library and other completed projects in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/ Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

Erdoğan güvenlik nedeniyle COP26’ya gitmedi 01.11.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan Glasgow’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Liderler Zirvesi'ne talep ettikleri güvenlik protokolü standartları karşılanmadığı için gitmediğini açıkladı.
Co-chair and Trustee of the Bill and Melinda Gates Foundation, Bill Gates, speaks to the gathering during the inauguration of the 8th International Conference on Agriculture Statistics in New Delhi, India on 18 November 2019. (Photo by Indraneel Chowdhury/NurPhoto)

Bill Gates'den "nükleer enerji" çıkışı 29.10.2021

ABD’li yatırımcı Bill Gates, insanlığın enerji ihtiyacında belirgin bir artış olacağına işaret ederek, nükleer enerjinin iklim felaketini önlemede yardımcı olabileceğine dikkat çekti.

"Porsche’sini satan" Alman | Daha iyi bir dünya için doğaya borcunu ödüyor 27.10.2021

Uçuşlar, araba gezileri, market alışverişleri, kıyafetler… Her birimiz CO2 emisyonlarından sorumluyuz. Alman girişimci Dirk Gratzel, şimdiye kadarki karbon ayak izini hesapladı. Amacı karbon ayak izini sıfıra indirmek. Bunun için yaşam tarzını büyük ölçüde değiştirdi. Hatta doğaya borcunu ödemek için bir kömür ocağı arazisi satın aldı ve orayı bir ormana dönüştürmek için çalışıyor.
ARCHIV - 24.06.2008, Saudi-Arabien, Riad: Technische Anlagen stehen auf dem Khurais-Ölfeld, das rund 160 Kilometer von Riad entfernt liegt. Mit einer beispiellosen Drosselung der Ölproduktion stemmen sich wichtige Förderländer gegen einen weiteren Preisverfall beim Rohöl. Im Mai und Juni werden die Mitglieder des Ölkartells Opec und ihre Partner insgesamt 9,7 Millionen Barrel (je 159 Liter) weniger fördern, teilte die Opec am Montag mit. (zu dpa «Historische Öl-Förderkürzung unter Dach und Fach - Ölpreis fällt trotzdem») Foto: Ali Haider/EPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Suudi Arabistan’dan yeni iklim hedefi 23.10.2021

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan, 2060 yılına kadar karbondioksit emisyonu açısından iklim nötr olmayı hedefliyor.

Evdeki tehdit PFAS | "Sperm kalitesini azaltıp kansere yol açabiliyor" 20.10.2021

Pizza kutuları, tava, yağmurluk ve halıların sağlığımız ve çevre açısından ortak yönü olabilir mi? Evet, hem de çok önemli bir ortak nokta barındırıyorlar. Hepsinde "kalıcı kimyasallar" olarak adlandırılan kimyasal maddelerden var. Ve bu maddeler sağlığımıza ve doğaya ciddi zararlar verirken, doğada da çözünmüyorlar. PFAS olarak bilinen bu kimyasalları araştırdık.

ANTALYA, TURKEY - AUGUST 01: A view of the forest fire site as ground and air support works to extinguish the forest fire that broke out in Manavgat district continue in Antalya, Turkey on August 01, 2021. Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Reuters: Türkiye iklim hedeflerine ulaşması için 3,1 milyar euro alabilir 14.10.2021

Reuters'in haberine göre Paris İklim Anlaşması hükümlerini hayata geçirmesi için Türkiye'ye 3 milyar 100 milyon euroluk yardım yapılması gündemde.
VAN, TURKEY - JUNE 25: Cracks can be seen on dried out soil surface of Lake Van basin in Turkey's eastern Van province on June 25, 2021. Ozkan Bilgin / Anadolu Agency

Türkiye’nin iklimle mücadelesi asıl şimdi başlıyor 14.10.2021

Paris İklim Anlaşması, geçen hafta yürürlüğe girdi. Peki şimdi ne olacak? Uzmanlara göre, Türkiye’nin yeni bir yol haritası belirlemesi ve acilen kömürlü termik santrallerden vazgeçmesi gerekiyor.
Die Hand einer Frau hält die Hand eines Kindes, das wegen Unterernährung im Krankenhaus Al-Sabeen behandelt wird. Die Welthungerhilfe warnt vor neuen Gefahren für die Ernährungssicherheit durch den Klimawandel in ohnehin gefährdeten Staaten. «Die Bekämpfung von Hunger und Unterernährung in einem sich wandelnden Klima erfordert groß angelegte Maßnahmen, um klimawandelbedingte Ungerechtigkeiten zu beseitigen und gleichzeitig Umweltveränderungen zu minimieren, die katastrophal für die Menschheit sein könnten», heißt es in dem am 15.10.2019 in Berlin vorgestellten Welthungerindex 2019 der Organisation. Ein herber Rückschlag sei, dass die Zahl der Hungernden seit drei Jahren wieder ansteigt - auf nun 822 Millionen Menschen. +++ dpa-Bildfunk +++

Dünyada açlık alarmı 14.10.2021

Açlıkla mücadele kuruluşları, savaşlar, korona ve iklim değişikliğinin açlığı daha da tetiklediği uyarısı yaparak 41 milyon insanın açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.
Swedish climate activist Greta Thunberg arrives at stage during a Fridays for Future global climate strike in Berlin, Germany, Friday, Sept. 24, 2021. (AP Photo/Markus Schreiber)

BM Greta'nın Türkiye şikâyetini karara bağladı 11.10.2021

BM Çocuk Hakları Komitesi, iklim aktivisti Greta Thunberg'in Türkiye dâhil beş ülke hakkındaki şikâyetini sonuca bağladı. Komite, çocukların önce kendi ülkelerindeki mahkemelere başvurmaları gerektiğine hükmetti.
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