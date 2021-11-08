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İklim değişikliği, insanlığın önündeki en büyük krizlerden biri. Dünya genelinde iklim değişikliği ile orta ve uzun vadeli mücadele çabaları yoğunlaşıyor.
Uzmanların tahminlerine göre 2100 yılına kadar sıcaklıklarda 5 derece artış olacak. Sıcaklık artışı, dünyanın birçok bölgesinde vahim sonuçlara yol açacak. Küresel ısınma kimyasal etkilidir. Gerek canlıların doğal aktiviketeleri, gerekse sanayinin ürettiği sera gazları ile gerçekleşmektedir.
Türkiye gerek iklim değişikliği gerekse bilinçsiz tarım nedeniyle kuraklıkla karşı karşıya. Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü'nde sular, bu yıl tamamen çekildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise aşırı kuraklık nedeniyle çiftçilerin ürettiği ürünler azalıyor.
İklim değişikliği zamanlarında moda tasarımı nasıl olmalı? Dünyanın iklim dengesi bozuldu. Tekstil endüstrisi çevreyi en fazla kirleten sektörlerden ancak tasarımcılar daha fazla sürdürülebilirlik sağlamak için çözümler arıyor. Türk tasarım dünyası da gelecek için yenilikçi moda tasarımı yaratma zorluğuyla karşı karşıya! Ancak bu alanda adım atan genç tasarımcılar var.
Uçuşlar, araba gezileri, market alışverişleri, kıyafetler… Her birimiz CO2 emisyonlarından sorumluyuz. Alman girişimci Dirk Gratzel, şimdiye kadarki karbon ayak izini hesapladı. Amacı karbon ayak izini sıfıra indirmek. Bunun için yaşam tarzını büyük ölçüde değiştirdi. Hatta doğaya borcunu ödemek için bir kömür ocağı arazisi satın aldı ve orayı bir ormana dönüştürmek için çalışıyor.
Pizza kutuları, tava, yağmurluk ve halıların sağlığımız ve çevre açısından ortak yönü olabilir mi? Evet, hem de çok önemli bir ortak nokta barındırıyorlar. Hepsinde "kalıcı kimyasallar" olarak adlandırılan kimyasal maddelerden var. Ve bu maddeler sağlığımıza ve doğaya ciddi zararlar verirken, doğada da çözünmüyorlar. PFAS olarak bilinen bu kimyasalları araştırdık.