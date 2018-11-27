 İklim Değişikliği Konferansı başladı | DÜNYA | DW | 02.12.2018

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DÜNYA

İklim Değişikliği Konferansı başladı

Katowice’de düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı bugün başladı. BM’den Espinosa açılışta yaptığı konuşmada, dünyanın ısınmasının getirdiği tehdidin “hiç bu kadar kötü” olmadığına dikkat çekti.

Polen - 24. Weltklimakonferenz in Katowice - COP24 (picture-alliance/dpa/F. Dubray)

Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP24) Pazar günü başladı. İki hafta sürecek toplantılarda, Paris İklim Anlaşması'nın hayata geçirilmesi gereken ilkelerin karara bağlanması hedefleniyor.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktörü Patricia Espinosa açılışta yaptığı konuşmada, dünyanın ısınması sonucu insanlık için oluşan tehdidin "hiç bu kadar kötü” olmadığına dikkat çekti. Dünyada hava sıcaklığı ölçümlerinin yapılmaya başlanmasından bu yana “bu yılın en sıcak dört yıldan biri” olduğunu vurgulayan Espinosa, “iklim değişikliğinin etkilerinin hiç bu kadar kötü bir şekilde” hissedilmediğini ifade etti. Espinosa, "bu gerçek daha fazla çaba göstermemiz gerektiğini gösteriyor” şeklinde konuştu.

COP24 Başkanı Michal Kurtyka ise 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması'nın "benzer birçok anlaşmaya kıyasla daha hızlı bir şekilde kabul edildiğini” hatırlatarak, "anlaşmayı işlevsel bir hale getirmek için bütün ülkelere biraraya gelme” çağrısında bulundu.

Paris İklim Anlaşması'na imza atan 183 ülke, dünyanın yıllık ortalama sıcaklığının 2 dereceden fazla artmaması için çaba göstermeyi kabul etmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra anlaşmadan çekildiklerini açıklamıştı.

DW,AFP/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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